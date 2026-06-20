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Anunțul făcut de JD Vance după ce Iranul decis să închidă din nou Strâmtoarea Ormuz. „Există mereu un balet delicat”

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Vicepreşedintele american, JD Vance.
Vicepreşedintele american, JD Vance. Foto: Profimedia Images
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Vicepreşedintele american JD Vance a declarat sâmbătă că se aşteaptă să plece „în zilele următoare" în Elveţia, unde sunt programate negocieri între SUA şi Iran pentru a pune capăt definitiv războiului printr-un acord cuprinzător, în continuarea memorandumului de înţelegere semnat săptămâna aceasta pentru încetarea focului.

„Ştiţi că există mereu un balet delicat de coordonare şi protocoale diplomatice", a spus JD Vance la postul Fox News, potrivit Agerpres.

1Trebuie să fiu sincer cu dumneavoastră, nu prea înţeleg aceste lucruri. Nu mi-au plăcut niciodată protocoalele diplomatice. Atitudinea mea este „să mergem pe teren pentru a rezolva cu adevărat aceste probleme", dar ei vor să facă un balet delicat", a adăugat Vance.

„Qatarezii şi pakistanezii vor să facă asta cum se cuvine, prin urmare încerc să fiu respectuos", a continuat el despre modul desfăşurării negocierilor cu Iranul.

Vance ar fi trebuit, conform agendei iniţiale, să fie prezent în Elveţia încă de vineri, dar nu a mai plecat întrucât negocierile americano-iraniene stabilite pentru acea zi au fost amânate.

Totuşi, Ministerul iranian de Externe a anunţat sâmbătă că discuţii „tehnice" între SUA şi Iran vor avea loc duminică în Elveţia, discuţii la care vor participa de asemenea reprezentanţi din Pakistan şi Qatar, ţările mediatoare. Negociatorii iranieni au plecat spre Elveţia sâmbătă, potrivit presei de stat iraniene.

Potrivit lui JD Vance, emisarii preşedintelui american Donald Trump, respectiv Steve Witkoff şi Jared Kushner, se află deja în Elveţia pentru a "gestiona unele dintre aspectele tehnice ale negocierilor".

Memorandumul de înţelegere încheiat săptămâna aceasta între Teheran şi Washington prevede lansarea unor negocieri de 60 de zile axate pe programul nuclear al Iranului.

Între timp, Iranul a anunţat sâmbătă că închide din nou Strâmtoarea Ormuz, ca răspuns în urma atacurilor israeliene în Liban. Încă nu este clar cum va influenţa această decizie noile negocieri.

Editor : M.B.

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