Anunțul făcut de trimisul lui Trump după discuțiile cu rușii din Florida. Witkoff susține că Moscova vrea „pace”

Emisarul special al Statelor Unite, Steve Witkoff, a dat asigurări că Rusia îşi menţine „angajamentul deplin” faţă de realizarea păcii în Ucraina, după întâlnirile dintre reprezentanţi ai Washingtonului şi ai Moscovei care au avut loc la acest sfârşit de săptămână în Florida.

„În ultimele două zile, în Florida, emisarul special rus Kirill Dmitriev a avut întâlniri productive şi constructive cu delegaţia americană pentru a avansa în privinţa planului de pace al preşedintelui (american Donald) Trump pentru Ucraina”, a scris Witkoff pe profilul său de pe X.

Witkoff a reiterat că Rusia „îşi menţine angajamentul deplin faţă de realizarea păcii în Ucraina” şi apreciază în mod deosebit eforturile SUA de a pune capăt conflictului şi de a „restabili securitatea globală”, relatează EFE, citată de Agerpres.

Aceasta, deși Rusia refuză să pună capăt invaziei pe scară largă în Ucraina, declanșată de Kremlin în 2022.

Steve Witkoff şi ginerele preşedintelui Trump, Jared Kushner, s-au întâlnit în weekend, la Miami, cu emisarul Kremlinului, Kirill Dmitriev, care a dat asigurări sâmbătă că dialogul cu SUA decurgea într-un mod „constructiv”.

În paralel, reprezentanţi americani s-au întâlnit cu secretarul Consiliului de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Rustem Umerov, şi cu şeful Statului Major ucrainean, Andrii Gnatov.

Întâlnirile menite să realizeze progrese în negocierile de pace în Ucraina, una din priorităţile lui Donald Trump de la revenirea sa la Casa Albă, au avut loc după ce Witkoff şi Kushner au avut vineri o întâlnire cu reprezentanţi ucraineni şi europeni în acelaşi oraş din sudul SUA.

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat sâmbătă că Washingtonul a propus organizarea de negocieri de pace comune cu reprezentanţi ai Ucrainei şi Rusiei şi, posibil, ai ţărilor europene.

Editor : M.B.