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Anunțul Kremlinului despre pacea în Ucraina: Dmitri Peskov dezvăluie în ce stadiu sunt negocierile

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soldații ruși folosesc un lansator de rachete multiple în direcția Herson
Război în Ucraina. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images
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Kremlinul a recunoscut vineri că procesul de pace dintre Rusia şi Ucraina, a cărui ultimă rundă mediată de Statele Unite a avut loc în februarie, este „complet blocat”.

„Chestiunea negocierilor de pace este acum complet blocată. Nu există idei noi”, a declarat presei purtătorul de cuvânt al preşedinţiei ruse, Dmitri Peskov, informează EFE, potrivit Agerpres. 

Moscova a declarat în repetate rânduri în ultimele luni că aşteaptă noi propuneri din partea secretarului de stat american Marco Rubio, după ce ambele părţi au recunoscut că acordul la care s-a ajuns acum un an la summitul ruso-american de la Anchorage nu mai este valabil.

Cu toate acestea, Peskov a insistat vineri că „partea ucraineană este perfect conştientă de cerinţele noastre”, făcând aluzie la cererea Rusiei ca Kievul să îşi retragă trupele din întreaga regiune Donbas.

„Nu vor să discute despre acest lucru prin mijloace paşnice, motiv pentru care menţinem o dinamică pozitivă pe linia frontului, iar operaţiunea (militară specială) continuă”, a subliniat el.

El a afirmat, de asemenea, că preşedintele rus Vladimir Putin nu intenţionează să discute cu omologul său american, Donald Trump.

După ce Peskov a negat joi că Rusia plănuieşte să atace o ţară din NATO, Trump a comentat că nu este îngrijorat de o astfel de ameninţare şi a negat că directorul CIA, John Ratcliffe, a transmis un avertisment despre aceasta în timpul vizitei sale la Moscova, de marţi.

Putin, care acuză ţările europene că sunt implicate direct în războiul din Ucraina, a respins drept „exotice” cele mai recente propuneri de armistiţiu aerian şi maritim din partea Kievului, pe care l-a acuzat că deschide „cutia Pandorei” prin atacarea masivă a unor ţinte de pe teritoriul rus.

Editor : C.S.

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