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Anunțul Kremlinului după ce Zelenski i-a dat un ultimatum lui Lukașenko. Ce va face Putin

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Putin și Lukașenko
Vladimir Putin și Aleksandr Lukașenko la Leningrad. Foto: Profimedia Images
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Preşedintele rus Vladimir Putin şi liderul bielorus Alexander Lukaşenko intenţionează să se întâlnească în viitorul apropiat şi se aşteaptă să discute un ultimatum pe care preşedintele Volodimir Zelenski l-a emis recent către Minsk, a anunţat Kremlinul.

Volodimir Zelenski a acuzat Belarus că facilitează atacuri cu drone ruseşti împotriva Ucrainei şi a avertizat Minskul să retragă echipamentele de comunicaţii folosite pentru a sprijini atacurile în termen de o săptămână, altfel Ucraina va lua măsuri singură.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că Putin şi Lukaşenko vor discuta despre remarcile lui Zelenski „în viitorul apropiat”, potrivit Kyiv Independent, preluat de News.ro.

Peskov a denunţat ultimatumul, acuzându-i pe Zelenski şi Ucraina că ameninţă „suveranitatea” Belarusului.

„În ceea ce priveşte ameninţarea în sine, desigur, aceasta este absolut agresivă: amestec în afacerile interne ale unei alte ţări şi o încălcare a suveranităţii altei ţări”, a declarat Peskov reporterilor.

„Dar nu avem nicio îndoială că Belarusul şi conducerea bielorusă sunt capabile să îşi protejeze suveranitatea”, a adăugat el.

Potrivit lui Zelenski, echipamentul constă în sisteme de relee montate pe turnuri de comunicaţii şi este utilizat pentru a sprijini operaţiunile ruseşti cu drone împotriva Ucrainei.

Dronele de atac de tip Shahed din Rusia sunt cunoscute pentru faptul că se bazează pe reţele de comunicaţii radio şi infrastructură terestră pentru a naviga în timpul atacurilor la distanţă lungă.

În timpul atacurilor asupra Kievului şi nordului Ucrainei, dronele sunt frecvent observate zburând în apropierea graniţei cu Belarus înainte de a se îndrepta spre ţinte aflate mai adânc în interiorul Ucrainei.

Editor : B.P.

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