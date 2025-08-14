Live TV

Anunțul Kremlinului privind întâlnirea Putin - Trump: conversație tete-a-tete de la ora 22:30, apoi conferință de presă comună

Data publicării:
donald trump vladimir putin
Foto: Profimedia Images

Întâlnirea din Alaska a preşedinţilor Rusiei şi SUA, Vladimir Putin şi Donald Trump, va începe vineri la ora 22:30, ora Moscovei (şi a României) şi va fi deschisă de o discuţie între cei doi lideri, la care vor mai participa doar cei doi traducători, a declarat joi consilierul prezidenţial rus Iuri Uşakov, citat de TASS, transmite News.ro.

„Se preconizează că totul va începe mâine, 15 august, în jurul orei locale 11:30 (22:30 ora Moscovei - n.r.) cu o discuţie între Vladimir Vladimirovici Putin şi Donald Trump”, a spus diplomatul. „Această conversaţie va avea loc în format faţă în faţă, desigur, cu participarea interpreţilor”, a adăugat Uşakov.

Preşedinţii Vladimir Putin şi Donald Trump vor discuta despre „potenţialul uriaş neexploatat” al relaţiilor economice dintre Rusia şi SUA, precum şi despre perspectivele de încheiere a războiului din Ucraina, a precizat consilierul lui Putin.

El a mai spus că apoi delegaţiile din cele două ţări se vor întâlni, iar la final preşedinţii vor susţine o conferinţă de presă comună.

