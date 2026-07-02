Live TV

Anunțul OMS despre focarul de hantavirus de pe nava de croazieră MV Hondius

Data publicării:
vasul de croazieră MV Hondius
Foto: Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Directorul general al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii a anunţat joi încheierea focarului de hantavirus care s-a declanşat pe o navă de croazieră, MV Hondius, şi care a stârnit îngrijorări puternice la nivel internaţional.

"Astăzi, ultima persoană care a intrat în contact cu o persoană expusă la hantavirus la bordul navei de croazieră MV Hondius şi-a încheiat perioada de carantină, a fost testată negativ şi s-a întors în locuinţa sa", a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus într-o conferinţă de presă organizată la Geneva.

"Niciun alt caz de infectare nu a mai fost semnalat după data de 25 mai. Suntem, aşadar, foarte bucuroşi să anunţăm că OMS consideră că focarul de hantavirus s-a încheiat", a adăugat el, precizând că 13 cazuri au fost asociate cu acest episod infecţios, dintre care trei au fost mortale, relatează AFP, citată de Agerpres.

În total, "peste 650 de persoane de contact au fost identificate şi monitorizate de autorităţile sanitare din 33 de ţări şi teritorii", a precizat directorul OMS.

OMS va continua să colaboreze cu guvernele şi cu partenerii săi pentru a înţelege mai bine acest episod de hantavirus.

"Coordonăm, de asemenea, un studiu ce implică 21 de ţări pentru a înţelege cum evoluează boala, ceea ce va contribui la dezvoltarea de diagnostice, tratamente şi vaccinuri cu scopul de a fi pregătiţi pentru viitoarele focare epidemiologice", a explicat Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Cele 13 cazuri identificate în acest focar epidemiologic reprezintă un număr foarte mic în raport cu zecile de mii de infectări cauzate de hantavirus - un virus rar, pentru care nu există nici vaccinuri, nici tratamente specifice - înregistrate în fiecare an la nivel global.

Însă acestea din urmă provin, în majoritatea lor, din infectări directe, rezultate din contactul cu un animal, în general un rozător.

Îngrijorările medicilor erau cauzate de riscul unei transmisii virale de la om la om: tulpina virală depistată pe nava MV Hondius, denumită Anzi, este singura cunoscută până în prezent pentru faptul că permite o astfel de contaminare.

Pe 1 aprilie, nava de croazieră MV Hondius, care circula sub pavilion olandez, a părăsit portul argentinian Ushuaia, situat în extremitatea sudică a Ţării de Foc, având ca destinaţie Capul Verde şi făcând o escală în câteva insule izolate din Atlanticul de Sud.

După descoperirea virusului la bordul său, nava a călătorit până în Tenerife, în insulele Canare spaniole, pentru a evacua, pe 10 mai, mai mult de 120 de pasageri.

Acel vas de croazieră care efectua explorări polare a acostat în cele din urmă pe 18 mai în portul Rotterdam din Ţările de Jos, cel mai mare port al Europei, cu un echipaj redus şi obligat să respecte o carantină de mai multe săptămâni.

În total, două decese s-au produs la bordul navei: un olandez, în aprilie, şi o turistă germană, în mai. A treia victimă, care era soţia olandezului decedat, a murit la sfârşitul lunii aprilie în Africa de Sud, după ce părăsise vasul.

Pentru primul deces, legătura cu hantavirusul nu a fost dovedită cu certitudine, întrucât niciun test virusologic nu a fost efectuat, însă legătura pare foarte probabilă, ţinând cont de epidemia care s-a declanşat ulterior.

Acea persoană, un pasager olandez, petrecuse totodată un sejur de 48 de ore în Ţara de Foc înainte să se îmbarce pe nava MV Hondius.

Înainte să ajungă în oraşul Ushuaia, olandezul a străbătut în lung şi în lat, timp de patru luni, Argentina, efectuând totodată incursiuni în Chile, unde hantavirusul este de asemenea prezent, precum şi în Uruguay.

Originea acestui focar epidemiologic nu a fost deocamdată identificată.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Reise, Urlaub, Wirtschaft
2
Un avion care zbura de la Varşovia la Tel Aviv a fost interceptat de un MIG-29 al...
steag germania Reichstag guvern parlament
3
Germania le cere cetățenilor săi să părăsească cât mai curând teritoriul Rusiei
Calendar ortodox pentru luna iulie 2026. Foto Getty Images
4
Calendar ortodox iulie 2026: Sărbătorile cu cruce roșie din această lună. Începe unul...
nicusor dan face declaratii
5
Ce va face PNL la propunerea de suspendare a lui Nicușor Dan. Răspunsul lui Ilie Bolojan
Lovitură de proporții: UEFA i-a exclus din cupele europene, pentru trucare de meciuri!
Digi Sport
Lovitură de proporții: UEFA i-a exclus din cupele europene, pentru trucare de meciuri!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Venezuela Earthquake
Spitale avariate, risc de epidemii: OMS trage un semnal de alarmă în privința sistemului medical din Venezuela, afectat de cutremur
Italy: Illustration Hantavirus
Anchetă epidemiologică în Argentina: Nouă variantă de hantavirus identificată la rozătoare, fără legătură cu focarul de pe MV Hondius
femeie bea apa pe strada canicula
Avertisment OMS: Stresul termic este adesea numit „ucigaşul tăcut”. Peste 1.300 de decese asociate valului de căldură din Europa
canicula
„Nu mai puteți amâna”. OMS îi îndeamnă pe liderii mondiali să ia măsuri urgente în contextul valului de caniculă care a lovit Europa
laborator ciumă
O descoperire din Siberia rescrie istoria epidemiilor de ciumă. Ce dezvăluie ADN-ul victimelor îngropate acum 5.500 de ani
Recomandările redacţiei
Viorel Pasca, sotia si fiii sai sunt escortati de jandarmi in afara sediului DIICOT din Bucuresti, 1 iulie 2026.
Viorel Pașca, despre acuzațiile aduse de DIICOT: „Sunt mândru de ce...
Kelemen Hunor
Kelemen Hunor: „Guvernul e varză, Parlamentul e varză, trebuie să...
sigla diicot de la intrarea in sediu
DIICOT condamnă „declarațiile cu caracter politic” făcute pe seama...
BUCURESTI - PARCHETUL GENERAL - VALUL DEMOCRATIEI - 19 FEB 2026
Parchetul General, solidar cu Înalta Curte de Casație și Justiție în...
Ultimele știri
Canada vrea să anunţe la summitul NATO înființarea unei bănci globale de apărare. 10 țări europene o susțin
Explozia din Monaco: un suspect a fost identificat și localizat într-o țară europeană. Este vorba despre o femeie
Aproape 1,2 milioane de migranți au aplicat pentru statut legal în Spania. Programul guvernului Sanchez stârnește controverse
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Drama influenceriței urmărite de 5 milioane de oameni. Fiica de 2 ani are cancer: S-a răspândit și a trebuit...
Cancan
Prezentatoare TV, diagnosticată cu cancer! A făcut anunțul în urmă cu puțin timp
Fanatik.ro
Fotbalist din Palestina, ucis de Israel în Fâșia Gaza! Abia se căsătorise și urma să aibă un copil
editiadedimineata.ro
OpenAI plănuiește să ofere administrației Trump 5% din companie
Fanatik.ro
Cine este, de fapt, cel mai important jucător al Franței la Cupa Mondială. Toată lumea ar spune Mbappe...
Adevărul
Satul pustiit din Spania care își caută locuitori: oferă case gratuite și locuri de muncă pentru a...
Playtech
Averea găsită la percheziții în dosarul azilelor din Bihor. Ce ascundea seiful lui Viorel Pașca, totul a fost...
Digi FM
A plecat în vacanța vieții sale, dar o aparentă înțepătură de insectă l-a adus în stare critică. "Când a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Lucas Trejo a fost sedat, după ce și-a pierdut soția și copiii în cutremurul din Venezuela. Anunțul familiei
Pro FM
Loredana Groza, ținta comentariilor acide după o nouă apariție provocatoare: „Ne-a ajuns ce am văzut!” Cum...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Motivul pentru care Angelina Jolie nu și-a refăcut viața amoroasă după divorțul de Brad Pitt: „Mi-a luat...
Adevarul
Dezastrul din spatele corvetelor blocate: Un general NATO explică de ce am ajuns la „momentul T0” și ce bani...
Newsweek
Un pensionar a chemat USR, PNL și UDMR în instanță pentru că au anulat indexarea pensiilor. Ce șanse are?
Digi FM
Kate Middleton, apariție neașteptată la Wimbledon. Gestul făcut înainte de meciul lui Arthur Fery a cucerit...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Hidratarea nu este suficientă pe timp de caniculă. Cum trebuie adaptată alimentația când sunt temperaturi...
Digi Animal World
A deschis portiera camionului și a încremenit. Cine îl aștepta pe scaunul șoferului: „La început mi-a fost...
Film Now
Fiica lui Michael Douglas și Catherine Zeta-Jones, imagini virale după debutul în teatru: „Asistăm la...
UTV
Fiica Nicoletei Luciu a debutat pe podium la 14 ani. Kim Csergo a atras atenția cu prima ei apariție în...