Apărarea aeriană ucraineană împotriva rachetelor balistice rusești este grav slăbită. „Nu avem cu ce să ripostăm”

Stocurile de rachete interceptoare Patriot PAC-3 s-au epuizat, lăsând unitățile ucrainene de apărare aeriană neputincioase în fața celor mai rapide și mai letale muniții rusești. „Pur și simplu nu avem rachetele necesare. Nu avem cu ce să ne apărăm împotriva rachetelor balistice”, a declarat Serhii „Flash” Beskrestnov, expert militar și consilier al ministrului Apărării Mihailo Fedorov, pentru Radio NV.

Lipsa rachetelor de interceptare a fost demonstrată în mod clar cu câteva ore înainte, când Rusia a lansat al doilea atac masiv asupra Ucrainei în patru zile, concentrându-se din nou asupra capitalei, Kiev, ucigând cel puțin 26 de persoane și rănind zeci de civili ucraineni.

„Aproape toate rachetele balistice și-au atins țintele. Dacă această situație continuă, Rusia va distruge întreaga infrastructură critică a Ucrainei”, a afirmat Beskrestnov.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au declarat că ultimul atac rus a constat în 23 de rachete balistice, șase rachete 3M22 „hipersonice” antinavale de tip Zircon, 39 de rachete de croazieră convenționale și 351 de drone de atac.

Neavând interceptori PAC-3 în rezervă, echipajele ucrainene de apărare aeriană nu au putut decât să privească cum toate cele 23 de rachete balistice și toate cele șase rachete 3M22 Zircon s-au prăbușit asupra orașului și asupra regiunii înconjurătoare.

Apărarea aeriană a Ucrainei s-a descurcat mult mai bine împotriva celorlalte muniții, mai lente, lansate de Rusia ca parte a barajului său masiv, doborând 37 de rachete de croazieră și doborând sau neutralizând 326 de drone de atac.

Însă rachetele balistice — incredibil de greu de interceptat datorită vitezei lor extrem de mari — rămân cea mai dificilă provocare.

Editor : M.C