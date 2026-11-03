Apărarea antiaeriană rusă susține că a interceptat 493 de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova

Apărarea antiaeriană rusă a interceptat 493 de drone ucrainene ce se îndreptau spre Moscova în noaptea de luni spre marţi, a anunţat primarul capitalei Federaţiei Ruse, Serghei Sobianin.

„Între 2 noiembrie, ora 20:30, şi 3 noiembrie, ora 07:30, 493 de drone au zburat în direcţia regiunii Moscova. Majoritatea au fost distruse de sistemul de apărare antiaeriană al Ministerului Apărării rus, pe baza abordării externe. 187 de drone au fost neutralizate în timp ce se apropiau de Moscova”, a scris Sobianin pe Telegram, potrivit AFP, preluată de Agerpres.

Aceste atacuri ucrainene contra Moscovei au loc în timp ce marţi în SUA se desfăşoară alegerile de la jumătatea mandatului, scrutin esenţial pentru preşedintele Donald Trump, care le-a cerut Ucrainei şi Rusiei să renunţe la atacurile reciproce asupra infrastructurii lor energetice.

Pe de altă parte, forţele ruse au lovit în cursul nopţii obiective energetice situate în regiunile ucrainene Dnipropetrovsk şi Harkov, a menţionat Ministerul Apărării rus, citat de Interfax.

În oraşul Harkov, cel puţin 46 de persoane au fost rănite într-un atac al forţelor ruse asupra unui spital. Aproximativ 1.000 de ferestre de la spital şi clădirile învecinate au fost avariate în acest atac, a declarat primarul Ihor Terehov.

Circa 200 de pacienţi vor trebui să fie evacuaţi, a relatat site-ul de ştiri Kyiv Independent.

De asemenea, atacurile ruse au vizat infrastructura portuară din regiunea Odesa.

Editor : C.S.