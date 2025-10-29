Live TV

Apărarea flancului estic va rămâne „robustă”, dă asigurări Franţa, după ce SUA au anunțat retragerea a sute de militari din România

militari in poligonul de la cincu
Franţa este naţiune-cadru a NATO în România, unde comandă batalionul multinaţional al alianţei. Foto: Profimedia

Apărarea flancului estic al Europei va rămâne „robustă”, în ciuda reducerii anunţate a numărului de soldaţi americani în România, a declarat pentru AFP un membru al anturajului noului ministru francez al apărării Catherine Vautrin.

„Colaborăm cu Statele Unite şi cu ţările din flancul estic pentru a ne asigura că apărarea colectivă este solidă şi robustă. Este şi va rămâne aşa”, a declarat această sursă, citată de News.ro.

Franţa este naţiune-cadru a NATO în România, unde comandă batalionul multinaţional al alianţei.

Statele Unite au anunţat miercuri că îşi vor reduce prezenţa militară pe frontul estic al NATO, în special în România, în timp ce conflictul din Ucraina continuă să facă ravagii pe continent.

„Redimensionarea forţelor americane este rezultatul noilor priorităţi ale administraţiei prezidenţiale, anunţate în februarie”, a subliniat Ministerul Apărării din România într-un comunicat. Această decizie „a ţinut cont şi de faptul că NATO şi-a consolidat prezenţa şi activitatea pe flancul estic, ceea ce permite Statelor Unite să-şi ajusteze poziţia militară în regiune”, a adăugat acesta.

Reducerea prezenţei militare a Statelor Unite în Europa este o „ajustare” care nu va împiedica forţele americane să rămână mai numeroase decât erau altădată, a reacţionat un oficial al NATO. „Chiar şi cu această ajustare, prezenţa forţelor americane în Europa rămâne mai importantă decât a fost mulţi ani, cu mult mai multe forţe americane pe continent decât înainte de 2022”, anul invaziei ruse în Ucraina, a precizat acest responsabil pentru AFP.

Ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, a asigurat miercuri jurnaliştii că Varşovia că „nu a primit nicio informaţie cu privire la o reducere a contingentului din Polonia, spre deosebire de alte ţări, care au primit astăzi, cum ar fi România”. 

Concret, Statele Unite vor suspenda rotaţia unei brigăzi „care avea elemente în mai multe ţări NATO”, a precizat MApN. „Nu vorbim despre o retragere a forţelor americane, ci despre încetarea rotaţiei unei brigăzi care avea elemente în mai multe ţări NATO, inclusiv Bulgaria, România, Slovacia şi Ungaria”, a precizat ministrul apărării, Ionuţ Moşteanu, într-o conferinţă de presă.

În Germania, unde se află cel mai mare contingent de trupe americane din Europa, un purtător de cuvânt al guvernului a afirmat că ţara nu este afectată de această redistribuire.

Subliniind că decizia americană este „o evoluţie previzibilă”, anticipată, Moşteanu a reamintit că Europa a început să investească mai mult în propriile armate şi că a „decis să-şi asume responsabilitatea pentru propria apărare”.

Catherine Vautrin, ministra Apărării din Franța, vizită în România în această săptămână. Ionuț Moșteanu: „Am discutat în această seară”

EXCLUSIV. General (r) Virgil Bălăceanu: România să discute cu Franța „pe repede înainte”. „Semnalul cel mai prost” al retragerii americanilor

