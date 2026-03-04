Apariția unui „Iran democratic” este un rezultat departe de a fi sigur, susține Kaja Kallas. „Pentru Europa, este un moment periculos”

Apariția unui Iran democratic ca urmare a atacurilor lansate de Statele Unite și Israel este „departe de a fi sigură”, a declarat miercuri Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene, Kaja Kallas, avertizând asupra unui „război în expansiune” în regiune și a unui „moment periculos” pentru Europa, conform Euronews.

Atacurile SUA-Israel asupra Iranului au dus la moartea liderului suprem Ayatollah Ali Khamenei și a zeci de oficiali de rang înalt, ridicând întrebări cu privire la cât timp va mai rezista Republica Islamică.

Președintele SUA, Donald Trump, a vorbit în repetate rânduri despre schimbarea regimului în Iran. Mai întâi a încurajat poporul iranian să preia controlul asupra țării, dar apoi a spus: „Nu o faceți încă”. Opoziția iraniană a fost substanțial slăbită de represiunea violentă de la începutul acestui an.

Miercuri, Kallas a încercat să tempereze așteptările privind o tranziție iminentă care ar putea înlătura un guvern ostil de mult timp Occidentului.

„Războiul din Orientul Mijlociu se extinde rapid. Strategia Teheranului este de a semăna haosul și de a incendia regiunea. Prin atacarea fără discriminare a vecinilor săi, regimul contribuie puternic la propria sa dispariție”, a declarat Kallas în timpul unei vizite oficiale în Polonia.

„Desigur, scenariul ideal ar fi un Iran democratic care să nu reprezinte o amenințare pentru vecinii săi, dar acest rezultat este departe de a fi sigur. În acest moment, nimeni nu poate prezice în ce direcție va evolua acest război”, a adăugat ea.

Kallas a convocat o reuniune virtuală a miniștrilor de externe ai UE pentru joi dimineață, pentru a continua ajustarea răspunsului colectiv la conflict, care a fost marcat de dezacorduri puternice cu privire la dreptul internațional.

Interceptarea mai multor drone la o bază militară britanică din Cipru a accentuat sentimentul de alarmă. Kallas a confirmat că niciun stat membru nu a solicitat activarea clauzei de asistență reciprocă consacrată în tratatele UE.

Clauza, utilizată o singură dată, a ieșit în prim-plan în ianuarie, după ce Trump a amenințat că va prelua Groenlanda de la Danemarca prin intermediul tarifelor.

„Pentru Europa, este un moment periculos”, a declarat Kallas. „Siguranța a mii de cetățeni ai noștri din regiune este în pericol. UE coordonează asistența consulară și finanțează zborurile de repatriere pentru persoanele blocate în regiune.”

Înaltul Reprezentant a recunoscut că este îngrijorat de faptul că războiul din Orientul Mijlociu „distrage atenția” de la eforturile de a pune capăt invaziei pe scară largă a Rusiei în Ucraina, pe care a descris-o ca fiind „o amenințare reală și foarte apropiată” pentru Europa.

„Nu putem lăsa Ucraina să dispară de pe agenda noastră. Moscova ar fi putut pierde un aliat în Teheran, dar aceleași drone care lovesc Dubaiul lovesc și Kievul”, a afirmat ea.

„Ceea ce este îngrijorător este că toate aceste capacități (militare) necesare în Orientul Mijlociu sunt necesare și în Ucraina”, a remarcat ea.

Referindu-se la creșterea abruptă a prețurilor petrolului alimentată de atacurile SUA-Israel, Kallas a îndemnat UE să adopte o interdicție totală asupra serviciilor maritime pentru petrolierele rusești, care face parte dintr-un nou pachet de sancțiuni blocat în prezent de Ungaria. Interdicția are ca scop reducerea veniturilor energetice ale Moscovei, esențiale pentru susținerea mașinii de război.

Ungaria s-a opus, de asemenea, unui împrumut de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei, din cauza unei dispute privind conducta de petrol Drujba, pe care Bruxellesul insistă să o rezolve.

„O conductă avariată nu ar trebui să țină în șah apărarea Ucrainei”, a declarat Kallas.

Editor : A.M.G.