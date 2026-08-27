Live TV

Apel de urgență al ONU pentru epidemia de Ebola din RD Congo: Antonio Guterres cere 1,1 miliarde de dolari

Data publicării:
ONU antonion gutteres
Antonio Gutteres / Profimedia Images
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Epidemia a provocat aproape 2.700 de decese Nu există încă un vaccin sau tratament omologat pentru tulpina actuală

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a lansat joi un apel public pentru strângerea a 1,1 miliarde de dolari, necesari pentru finanțarea planului de ajutor destinat combaterii epidemiei de Ebola care continuă să se răspândească în Republica Democratică Congo (RDC).

„Am prezentat un plan de nevoi și de răspuns umanitar de 2,13 miliarde de dolari. El este finanțat în procent de 48% datorită, mai ales, unei contribuții majore a Statelor Unite. Însă resursele de care dispunem în prezent vor ajunge doar pentru câteva săptămâni, nu pentru câteva luni”, a declarat Guterres de la sediul organizației, informează AFP preluată de Agerpres.

„Fără o finanțare suplimentară, operațiuni esențiale vor rămâne fără fonduri tocmai în momentul în care acestea ar trebui să crească în amploare”, a continuat secretarul general al ONU.

„De aceea vă cer ca suma rămasă de 1,1 miliarde de dolari să fie mobilizată pentru a finanța integral planul de răspuns umanitar, subînțelegându-se totodată faptul că resurse suplimentare vor fi încă necesare în viitor”, a mai spus el.

Citește și: Epidemia de Ebola se extinde în RD Congo: peste 5.000 de cazuri, iar aproape jumătate dintre pacienți au murit

Epidemia a provocat aproape 2.700 de decese

Declarată pe 15 mai și extinsă între timp în șase provincii congoleze, epidemia de Ebola a făcut deja 2.744 de morți în RDC până la 25 august, potrivit lui Antonio Guterres.

În doar trei luni, epidemia a depășit ca amploare epidemia care a devastat, între 2018 și 2020, estul acestei țări africane, considerată până acum cea mai gravă epidemie din istoria RDC.

Ebola se transmite prin fluide corporale și provoacă febră hemoragică. Virusul a ucis peste 15.000 de oameni în Africa în ultimii 50 de ani.

Citește și: Epidemia de Ebola din RD Congo a ucis peste 2.000 de oameni. Este al doilea cel mai mare focar din istorie

„Știm cum să stopăm Ebola, cum să întrerupem transmiterea sa și cum să salvăm vieți. Dar trebuie să învingem și un alt virus: virusul indiferenței, pentru că atenția internațională, atenția politică și resursele rămân încă sub nivelul realității din teren”, a declarat liderul ONU.

„Ne confruntăm cu o urgență de sănătate publică în unul dintre cele mai fragile contexte din lume”, a insistat el, estimând la „peste 12 milioane” numărul persoanelor care au nevoie de ajutor umanitar.

Nu există încă un vaccin sau tratament omologat pentru tulpina actuală

Deocamdată nu există niciun vaccin sau tratament specific și omologat împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, aflată la originea epidemiei actuale.

Studii clinice sunt însă în desfășurare, iar 70.000 de doze de vaccin Ervebo, deja omologat împotriva tulpinii Zair, au fost trimise în RDC pentru a evalua impactul acestora asupra tulpinii Bundibugyo.

Acțiunea de combatere a epidemiei de Ebola este subfinanțată și criticată pentru lentoarea și lipsa de organizare. Operațiunile se confruntă, de asemenea, cu neîncrederea unei părți a populației congoleze.

Editor : Ana Petrescu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Steag China
1
China îşi îndeamnă cetăţenii să plece „cât mai repede” din Eswatini, singurul stat...
baba rusia
2
O pensionară de 70 de ani a fost condamnată la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că a...
liliana ruse
3
Jurnalista Liliana Ruse, reacție la declarațiile lui Ilie Bolojan privind citostaticele...
Sfinții Mucenici Adrian și Natalia 2026. Foto Getty Images
4
Sărbătoare în calendarul ortodox: Doi sfinți importanți sunt cinstiți pe 26 august. Cui...
kirilo budanov
5
Numele lui Kirilo Budanov, șeful de cabinet al lui Zelenski, apare în înregistrări legate...
A avut o avere de 20 de milioane de euro, dar tocmai i s-a cerut falimentul! Câți bani datorează
Digi Sport
A avut o avere de 20 de milioane de euro, dar tocmai i s-a cerut falimentul! Câți bani datorează
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Ratko Mladic
Fostul lider militar al sârbilor bosniaci, Ratko Mladic, a murit în detenţie
SUA vs Iran
Iranul consideră sancțiunile SUA drept „un act de terorism de stat” și cere Consiliului de Securitate al ONU să respingă măsurile
Om într-o zonă deșertificată
UE avertizează: Europa trebuie să cheltuiască miliarde acum pentru a evita costuri și mai mari provocate de dezastrele climatice
Donald Trump și Vladimir Putin dau mâna la finele declarațiilor de presă, de dupa summitul din Alaska
SUA a fost alături de Rusia, din nou, în ONU. Trimisul lui Trump a refuzat să voteze declarația care condamnă invadarea Ucrainei
consiliul de securitate onu
Cine este noua favorită pentru funcția de secretar general al ONU. A primit cele mai multe voturi în Consiliul de Securitate
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan, editorial în Fox News despre amenințarea Rusiei...
F/A-18 An F/A-18 performing maneuvers with its landing gear deployed at an air show in Salamanca, Spain May 10, 2026
Locuitorii din nordul judeţului Tulcea au primit un nou mesaj...
Peter Magyar,
Magyar, nou mesaj ironic: „Paks e la capacitate maximă. Centrala...
Nicusor Dan Maia Sandu
Nicușor Dan, Maia Sandu și Zelenski, împreună la Chișinău. Reuniune...
Ultimele știri
Dominic Fritz: „Relaţia cu PNL întotdeauna a fost una pragmatică”. Ce spune despre o eventuală demisie de la Primăria Timișoara
Un ofițer rus a fost ucis într-un atentat cu bombă în Sankt Petersburg. Mașina în care se afla alături de soția sa a explodat
Doi militari din Forţele pentru Operaţii Speciale, răniţi în timpul unui exerciţiu de paraşutare. Ce s-a petrecut după saltul din avion
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Două zodii scapă, în sfârșit, de 2 ani de greutăți și sacrificii. Din 28 august începe o perioadă complet...
Cancan
Ce au pus părinții Victoriei Ionescu pe sicriul cu trupul neînsuflețit al fiicei lor. Ți se rupe sufletul! 🥲
Fanatik.ro
A murit Ratko Mladic, omul pentru care bosniacii au cerut interzicerea românilor pe teritoriul țării lor
editiadedimineata.ro
OpenAI: Rusia folosește ChatGPT și un think tank israelian fals pentru noi operațiuni de dezinformare
Fanatik.ro
„Nu mai sunt sensibil de mult!” Jucătorul distrus psihic de Gigi Becali trebuie să plece de la FCSB! Exclusiv
Adevărul
Adolescentul agresor din Galați care a înjunghiat un bărbat de 7 ori în parc era fotbalist și a fost dat...
Playtech
Primele țări care vor trebui să oprească Rusia în cazul unui atac. Planul pentru apărarea Europei, aşa va...
Digi FM
Cum își câștigă Marian Godină banii după demisia din Poliția Română. Are mai multe surse de venit
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Daniel Bîrligea a ajuns la Frosinone, dar a primit o lovitură neașteptată
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
"Au vrut să-mi facă terapie cu electroșocuri". Fosta soție a lui Bradley Cooper, despre coșmarul vieții ei
Adevarul
Cum s-a produs dezastrul din Nepal: prăbușirea unui ghețar a declanșat o viitură care a distrus sate întregi
Newsweek
Când intră pensia, indemnizația de handicap, alocația în septembrie? Care sume vor fi plătite în avans?
Digi FM
Aryna Sabalenka, apariție spectaculoasă la US Open. Rochia transparentă a fost eclipsată de bijuteriile de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Bryan Johnson nu a dormit niciodată cu iubita lui, deși sunt împreună de patru ani. Motivul surprinzător...
Digi Animal World
Câinele tău este mereu agitat? 6 semne care pot indica mai mult decât o simplă energie
Film Now
A ales o viață de „pustnică”, dar a revenit după 2 ani. Cine este actrița care a atras toate privirile la...
UTV
Cine este noul iubit al Laurei Giurcanu. Influencerița a publicat primele imagini alături de Marian Huja