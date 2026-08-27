Apel de urgență al ONU pentru epidemia de Ebola din RD Congo: Antonio Guterres cere 1,1 miliarde de dolari

Secretarul general al ONU Antonio Guterres a lansat joi un apel public pentru strângerea a 1,1 miliarde de dolari, necesari pentru finanțarea planului de ajutor destinat combaterii epidemiei de Ebola care continuă să se răspândească în Republica Democratică Congo (RDC).

„Am prezentat un plan de nevoi și de răspuns umanitar de 2,13 miliarde de dolari. El este finanțat în procent de 48% datorită, mai ales, unei contribuții majore a Statelor Unite. Însă resursele de care dispunem în prezent vor ajunge doar pentru câteva săptămâni, nu pentru câteva luni”, a declarat Guterres de la sediul organizației, informează AFP preluată de Agerpres.

„Fără o finanțare suplimentară, operațiuni esențiale vor rămâne fără fonduri tocmai în momentul în care acestea ar trebui să crească în amploare”, a continuat secretarul general al ONU.

„De aceea vă cer ca suma rămasă de 1,1 miliarde de dolari să fie mobilizată pentru a finanța integral planul de răspuns umanitar, subînțelegându-se totodată faptul că resurse suplimentare vor fi încă necesare în viitor”, a mai spus el.

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Epidemia a provocat aproape 2.700 de decese

Declarată pe 15 mai și extinsă între timp în șase provincii congoleze, epidemia de Ebola a făcut deja 2.744 de morți în RDC până la 25 august, potrivit lui Antonio Guterres.

În doar trei luni, epidemia a depășit ca amploare epidemia care a devastat, între 2018 și 2020, estul acestei țări africane, considerată până acum cea mai gravă epidemie din istoria RDC.

Ebola se transmite prin fluide corporale și provoacă febră hemoragică. Virusul a ucis peste 15.000 de oameni în Africa în ultimii 50 de ani.

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„Știm cum să stopăm Ebola, cum să întrerupem transmiterea sa și cum să salvăm vieți. Dar trebuie să învingem și un alt virus: virusul indiferenței, pentru că atenția internațională, atenția politică și resursele rămân încă sub nivelul realității din teren”, a declarat liderul ONU.

„Ne confruntăm cu o urgență de sănătate publică în unul dintre cele mai fragile contexte din lume”, a insistat el, estimând la „peste 12 milioane” numărul persoanelor care au nevoie de ajutor umanitar.

Nu există încă un vaccin sau tratament omologat pentru tulpina actuală

Deocamdată nu există niciun vaccin sau tratament specific și omologat împotriva tulpinii Bundibugyo a virusului Ebola, aflată la originea epidemiei actuale.

Studii clinice sunt însă în desfășurare, iar 70.000 de doze de vaccin Ervebo, deja omologat împotriva tulpinii Zair, au fost trimise în RDC pentru a evalua impactul acestora asupra tulpinii Bundibugyo.

Acțiunea de combatere a epidemiei de Ebola este subfinanțată și criticată pentru lentoarea și lipsa de organizare. Operațiunile se confruntă, de asemenea, cu neîncrederea unei părți a populației congoleze.

Editor : Ana Petrescu