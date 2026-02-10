Live TV

Video Apel la martori în cazul unui francez de 79 de ani, suspectat de violuri și agresiuni sexuale asupra a 89 de minori, dar și de crime

Data publicării:
Apel la martori
Apel la martori în cazul Jacques Leveugle. Foto: Profimedia
Din articol
„Timpul presează” Cine este suspectul?

Parchetul din Grenoble, Franța, a lansat marți un apel la martori în urma arestării unui bărbat de 79 de ani, relatează 20minutes.fr. Acesta este suspectat de violuri și agresiuni sexuale în formă agravată comise asupra a 89 de minori în mai multe țări, între anii 1967 și 2022, precum și de uciderea mamei și a mătușii sale.

Procurorii sugerează că dosarul este un exemplu de manual pentru studiul comportamentului criminal în serie, din cauza duratei sale (55 de ani) și a tipologiei victimelor. Faptele acoperă mai bine de jumătate de secol, ceea ce indică o capacitate alarmantă a suspectului de a eluda autoritățile timp de decenii.

Bărbatul de 79 de ani, Jacques Leveugle, a fost pus sub acuzare și arestat preventiv în februarie 2024 pentru violuri și agresiuni sexuale grave asupra a 89 de minori în mai multe țări între 1967 și 2022, precum și pentru uciderea mamei sale în 1974 și a mătușii sale în 1992.

Ancheta a început în 2023, când nepotul suspectului a predat anchetatorilor stick-uri de memorie USB conținând „15 volume foarte dense” de memorii în care bărbatul detaliază delictele sale, prezentându-se ca un „iubitor de băieți” care proceda prin „seducție intelectuală” asupra minorilor.

„Timpul presează”

Procurorul a lansat un apel la martori, deoarece „timpul presează” din cauza vârstei inculpatului și a problemelor legate de prescripție, care ar exclude „a priori” faptele comise înainte de 1993, precizând că „în anul 2026, va trebui să se închidă această anchetă judiciară”.

Cazul acestei „persoane deosebit de complexe” a ajuns pe biroul jandarmilor din Vizille – la câțiva kilometri de Grenoble – în septembrie 2023, când nepotul suspectului, care avea „suspiciuni” cu privire la acțiunile unchiului său, le-a predat stick-urile USB care îi aparțineau.

Aceștia au descoperit „15 volume foarte dense” de scrieri care seamănă cu niște memorii. Analizând aceste documente, se pare că Jacques Leveugle s-ar fi dedat timp de șase decenii la acte sexuale cu băieți minori cu vârste cuprinse între 13 și 17 ani în Franța metropolitană, în Noua Caledonie, dar și în Algeria, Elveția, Germania, Maroc, Niger, Columbia, Filipine, India și Portugalia.

„A călătorit în aceste diferite țări și în fiecare dintre aceste locuri în care s-a stabilit pentru a oferi sprijin școlar, pentru a fi profesor, a întâlnit tineri și a avut relații sexuale” cu ei, detaliază procurorul. Anchetatorii au identificat, până în prezent, 89 de victime.

În scrierile sale, septuagenarul recunoaște că a ucis două persoane. Mai întâi pe mama sa. În 1974, când aceasta suferea de cancer în fază terminală, el explică că a „sufocat-o cu o pernă” pentru a „îi scurta suferințele”. Faptele s-ar fi petrecut la Maisons-Laffitte, în departamentul Yvelines. În 1992, el i-a făcut același lucru mătușii sale, rezidentă în Elveția, cu care era „foarte apropiat”. În vârstă de 92 de ani, ea nu era bolnavă, ci „vulnerabilă și fragilă”, precizează Etienne Manteaux.

Inculpatul „își justifică fapta considerând că i-ar plăcea să i se facă același lucru dacă s-ar afla în această situație de sfârșit de viață”, a explicat magistratul. Cele două crime fac acum obiectul unei anchete separate.

Cine este suspectul?

Este un caz „oarecum singular”, a afirmat procurorul. Magistratul a ținut să facă publică identitatea suspectului, Jacques Leveugle. „Acest nume trebuie să fie cunoscut” pentru a permite altor posibile victime să se manifeste, a insistat el în cadrul conferinței de presă.

Bărbatului, născut în 1946 la Annecy, îi plăcea să se prezinte ca un „iubitor de băieți”.

Jacques Leveugle, „cultivat și carismatic”, îi lua pe tineri sub aripa sa și proceda prin „seducție intelectuală” în cazul minorilor.

Se considera „un grec antic care forma tineri”, relatează Etienne Manteaux. „Nu a existat niciodată violență. Este vorba cu adevărat de constrângeri morale”, a adăugat colonelul Serge Procédès, comandantul secției de cercetare din Grenoble, evocând „un caz clasic de serialitate”.

Fostul educator, care nu avea cazier judiciar, a fost pus sub acuzare și arestat preventiv în februarie 2024 pentru viol și agresiune sexuală agravată.

În cadrul anchetei privind violurile și agresiunile, aproape 150 de persoane au fost audiate, dar până în prezent doar două au decis să se constituie părți civile, a indicat procurorul. „Există o adevărată ambivalență a victimelor, ceea ce face ca acest caz să fie oarecum singular”, a explicat colonelul Procédès.

Acesta evocă un fenomen de „influență”, o „pânză țesută de acest bărbat în jurul fiecăruia dintre tineri, în care se investea intelectual pentru a-și satisface mai bine impulsurile sexuale”.

Apelul la martori are astfel scopul de a „căuta” victime neidentificate, în special cele care apar în documente „doar cu porecla sau prenumele”, a explicat Serge Procédès.

Pentru că „timpul presară”, a subliniat procurorul. Din cauza vârstei inculpatului, dar și din cauza termenelor de prescripție pentru infracțiunile sexuale de care este suspectat [20 de ani după majorat până în 2018 și 30 de ani de atunci] și care ar exclude astfel „a priori” faptele comise înainte de 1993. „Dacă victimele doresc să se manifeste, să o facă acum, deoarece în 2026 va trebui să se închidă această anchetă judiciară”, a concluzionat el.

