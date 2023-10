Apelul disperat al unei românce care are copiii blocați în Fâșia Gaza: „Dimineață a scris că «noi murim». Atât. Ce să aștept mai mult?”

Tatiana, o româncă ai cărei 4 din cei 5 copii ai săi se află cu tatăl lor în Fâșia Gaza, cere disperată ajutorul autorităților pentru a-i aduce pe cei mici în siguranță, În România. „Sunt foarte speriați, cer întruna ajutor, dar din păcate nu pot face absolut nimic. Am cerut să ni se evacueze copiii, dar din păcate nu s-a făcut nimic,” a povestit femeia în direct la Digi24.

„Ieri de dimineață am vorbit ultima dată cu ei. Nefiind internet, nefiind curent... Sunt foarte speriați, automat, nedormind, mai sunt și minori doi dintre ei, nedormind nopțile din cauza bombardamentelor, foarte speriați, cer întruna ajutor, dar din păcate nu pot face absolut nimic. Am cerut să ni se evacueze copiii, dar din păcate nu s-a făcut nimic. Eu sunt în România, având probleme, mama mea a decedat nu demult, și am zis să-mi vină copiii,” a povestit femeia.

Tatiana a relatat care sunt condițiile în care trăiesc acum cei 4 copii, alături de ceilalți oameni aflați în Fâșia Gaza. „Pe mine nu mă interesează politica, pe mine mă interesează doar copiii mei. Geamuri nu mai sunt la casă din cauza bombardamentelor, ușile nu se mai închid, stai la o coadă infernală, mergi de dimineață la ora 3 până la ora 10, ora 11, ca să iei o pâine și ți-e frică dacă auzi bombardamente... În jurul nostru s-au bombardat toate casele, și moscheea, nu mai sunt uși... Sunt speriați. Cel mic îmi spune: Mama, ajută-ne. Cu ce vă pot ajuta, mama? Totul este în regulă, o să veniți în România. O să vă ajute să veniți. Îi liniștesc cât de cât. În final le-am spus ca să-i liniștesc, mama va cere și, dacă nu se poate să mi se scoată copiii, cel puțin să mă ducă pe mine înapoi acolo lângă ei. Cel puțin sunt lângă ei.”

Tatiana reușește cu greu să vorbească cu copiii ei, doar în puținele momente când aceștia au acces la internet, iar atunci cei mici cer cu disperare ajutorul mamei lor.

„De dimineață, când au avut puțin internet, a scris că noi murim. Atât. Deci ce aștept mai mult de atât? Să mi se aducă numele la copii că sunt morți? Ne bombardează casele cu oameni în ea. Sunt disperată. E un strigăt de disperare de la o mamă care nu-și poate aduce copiii. Le spun: Aveți încredere, mama, o să fie totul bine. Mi-am educat copiii să aibă încredere. Acum nu mai au încredere în nimic. Când suntem împreună ne liniștim. Când au internet. Când nu au internet, nu pot să contactez copiii”, a spus Tatiana.

„Cei de la ambasadă spun că încearcă. Dar sunt mai mult de două săptămâni de când se tot încearcă. Nu este clipă, secundă, să nu trăiască cu teroarea morții, copii, oamenii să trăiască acolo cu teroarea că poate vine bomba, poate vine racheta și nu mai sunt. Decât îmi spun: Mama, te iubim. Mama, să nu uiți că te iubim. Ce pot să spun mai mult de atât? Când știi că un copil nevinovat îți cere ajutor. Și noi ca oameni maturi nu rezistăm, dar un copil de 12 ani? Ce poate să-mi ceară decât mama, te rog scoate-mă de aici. Au văzut în jur oameni morți. Au văzut lucruri care nu se pot spune. Să ne ajute cu ceva să-i evacueze. Oamenii trăiesc în teroare,” a adăugat femeia.

