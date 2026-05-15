Apelul făcut de șeful AIEA după atacurile cu drone din apropierea unor instalaţii nucleare ucrainene

Data publicării:
IAEA ZAPORIZHZHIA NUCLEAR POWER PLANT
Rafael Grossi, directorul Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) / Sursa foto: Profimedia Images

Directorul general al Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA), Rafael Grossi, şi-a exprimat joi „profunda îngrijorare” faţă de „intensificarea” atacurilor în apropierea mai multor instalaţii nucleare ucrainene, estimând că aceasta prezintă „riscuri semnificative”, notează AFP, potrivit Agerpres. 

„În ultimele 24 de ore, echipele AIEA au fost informate despre o creştere puternică a activităţii (...) cu peste 160 de UAV-uri (drone) înregistrate în apropierea instalaţiilor nucleare”, a indicat organismul de supraveghere nucleară al ONU într-un comunicat.

„Deşi echipele AIEA nu au semnalat niciun impact direct asupra siguranţei nucleare, directorul general, Rafael Grossi, şi-a exprimat profunda îngrijorare faţă de astfel de activităţi militare”, a adăugat textul.

Aceste activităţi „s-au intensificat în ultimele zile, ceea ce prezintă riscuri semnificative pentru siguranţa şi securitatea nucleare”, a continuat sursa.

În acest comunicat, Grossi a făcut apel la „toate părţile să dea dovadă de cea mai mare reţinere”.

Rusia a bombardat Kievul timp de ore întregi joi, lansând sute de drone şi zeci de rachete într-un atac mortal, diminuând şi mai mult speranţele de soluţionare a conflictului mortal care durează de mai bine de patru ani.

Editor : C.L.B.

