Apelul premierului libanez către Iran: „Aveți milă! Nu ne mai tratați ca mijloc de presiune în negocierile cu SUA”

Premierul libanez Nawaf Salam a cerut vineri Iranului să înceteze să folosească ţara sa ca „mijloc de presiune” în negocierile cu Statele Unite pentru a pune capăt războiului din Orientul Mijlociu, relatează AFP, potrivit Agerpres.

„Dacă pot să-i spun Iranului un lucru, este acesta: aveţi milă de sudul nostru, încetaţi să-l trataţi (...) ca mijloc de presiune pentru a îmbunătăţi termenii negocierilor voastre”, a declarat premierul libanez într-o conferinţă de presă organizată pentru a face apel la sprijin pentru Liban.

Teheranul cere ca orice acord cu Washingtonul să includă încetarea ostilităţilor pe frontul libanez, unde Israelul luptă împotriva miliţiei şiite pro-iraniene Hezbollah.

Libanul estimează că atacurile israeliene s-au soldat cu peste 3.500 de morţi după ce Hezbollah a antrenat ţara în războiul din Orientul Mijlociu pe 2 martie, lansând rachete asupra Israelului ca represalii la atacurile americano-israeliene soldate cu moartea ghidului suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei.

Apelul premierului libanez vine în contextul în care liderul Hezbollah a respins cel mai recent acord de încetare a focului încheiat între Israel şi Liban.

Într-o declaraţie scrisă citită joi la postul de televiziune Al-Manar al Hezbollah, liderul grupării susţinute de Iran a afirmat că cererea din acordul de armistiţiu ca luptătorii Hezbollah să părăsească sudul Libanului ar însemna „capitulare, înfrângere şi îndeplinirea obiectivelor inamicului”.

„Ceea ce ne preocupă este încetarea agresiunii, încetarea focului şi retragerea Israelului”, a spus el.

„Nu ne-am angajat faţă de nicio parte să încetăm rezistenţa atât timp cât există ocupaţie”, a adăugat el.

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Editor : C.L.B.