Apelul telefonic dintre Trump și Netanyahu care a schimbat soarta Orientului Mijlociu. „Trebuia să profităm de situație”

Donald Trump și Benjamin Netanyahu la telefon
Convorbirea telefonică prin care Benjamin Netanyahu l-a convins pe Donald Trump să atace Iranul a avut loc cu cinci zile înainte de declanșarea războiului. Colaj foto: Profimedia Images
Președintele american Donald Trump era tentat să atace Iranul încă dinainte de a afla că îi va putea elimina pe liderul suprem Ali Khamenei și consilierii lui de top dintr-o singură lovitură. Însă, momentul crucial care a dus la declanșarea războiului contra Iranului a venit în ziua de 23 februarie, atunci când premierul israelian Benjamin Netanyahu l-a sunat pe Trump să îl informeze despre întâlnirea secretă de la Teheran, potrivit Axios.

Convorbirea telefonică dintre Trump și Netanyahu, care a avut loc cu cinci zile înainte de declanșarea războiului, a făcut parte dintr-o serie de discuții (15 apeluri și două întâlniri) prin care cei doi lideri și-au coordonat acțiunile în primele luni ale acestui an.

Statele Unite și Israelul au luat în calcul atacarea Iranului cu o săptămână înainte de ziua de 28 februarie, dar au amânat decizia din cauza noilor informații primite și a altor factori, precum condițiile meteo nefavorabile.

CIA a verificat și a confirmat informațiile despre Khamenei pe care președintele american le-a primit de la Netanyahu, iar Statele Unite și Israelul au început să pregătească atacurile.

Trump a luat „decizia deliberată” de a nu se concentra doar asupra problemelor legate de Iran în timpul discursului anual privind Starea Uniunii pentru a nu-l pune în gardă pe ayatollah, care s-ar fi putut ascunde din nou într-un buncăr înainte ca atacul să poată fi lansat.

Iran’s Supreme Leader Ali Khamenei
Trump și Netanyahu nu au vrut să rateze ocazia de a-i elimina dintr-o singură lovitură pe liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, și mai mulți membri ai cercului său de apropiați. Foto: Profimedia Images

Oficialii iranieni nu erau dispuși să accepte un acord de care Trump să fie mulțumit

În joia dinaintea atacului, CIA a oferit o ultimă confirmare despre faptul că „acești oameni aveau să fie împreună, iar noi trebuia să profităm de situație”, a spus una dintre sursele citate de Axios.

În aceeași zi, negociatorii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, au transmis de la Geneva că discuțiile cu oficialii iranieni nu au produs niciun rezultat.

„Dacă decizi că vrei să alegi calea diplomației, noi vom face presiune și ne vom lupta să obținem un acord”, a fost mesajul celor doi pentru Trump, potrivit unui oficial american. „Dar acești oameni ne-au arătat că nu sunt dispuși să ajungă la o înțelegere cu care tu vei fi satisfăcut.”

Astfel, Trump a fost convins de două lucruri: informațiile despre întâlnirea de la Teheran erau credibile, iar negocierile erau ca și moarte. Vineri seara, el a dat ordinul final de atac. 11 ore mai târziu, Teheranul a fost bombardat, Khamenei a fost ucis, iar războiul a început.

O parte din administrația Trump negocia, iar cealaltă lucra la planul de atac împreună cu Israelul, potrivit unui oficial american citat de Axios. Trump „evalua mereu ambele abordări”.

Trump And Netanyahu Press Briefing.
Negociatorii lui Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff, i-au transmis de la Geneva că discuțiile cu oficialii iranieni nu au produs niciun rezultat. Foto: Profimedia Images

„Oportunitatea a venit peste noi foarte repede”

După ce a spus că Statele Unite au fost atrase în acest război de Israel, secretarul de stat american Marco Rubio a insistat asupra faptului că operațiunea „trebuia oricum să aibă loc” și că nu se punea decât problema momentului când atacul avea să fie lansat.

„Trump a vrut să atace mai devreme – la începutul lunii ianuarie”, a spus un oficial israelian. „Bibi a fost cel care l-a rugat să amâne”, astfel încât ambele țări să fie pregătite să atace împreună.

Planul a fost apoi ca atacul comun să fie lansat la finalul lunii martie sau la începutul lunii aprilie, însă Netanyahu a avertizat că liderii opoziției iraniene erau în pericol să fie uciși de forțele de securitate de la Teheran.

În loc să aibă la dispoziție mai multe săptămâni pentru a convinge publicul că Statele Unite trebuie să atace, Casa Albă s-a găsit în situația în care trebuia să își justifice acțiunile abia după ce bombele fuseseră deja lansate.

„Nu ne-am prezentat argumentele din timp așa de bine cum am fi putut, pentru că oportunitatea a venit peste noi foarte repede”, a spus oficialul american.

APTOPIX State of the Union
Trump a luat „decizia deliberată” de a nu se concentra doar asupra problemelor legate de Iran în timpul discursului anual privind Starea Uniunii pentru a nu-l pune în gardă pe liderul iranian înainte de întâlnirea secretă de la Teheran. Foto: Profimedia

Trump: „Purtam negocieri cu acești lunatici și am fost de părere că ei vor ataca primii”

Din cauză că Trump și Netanyahu au ascuns planurile de atacare a Iranului, mulți cetățeni americani au fost luați prin surprindere și au rămas blocați în regiunea Golfului Persic, după ce Iranul a început să răspundă la bombardamentele inițiale.

Atât ambasadorul israelian la Washington, Yechiel Leiter, cât și Trump au respins ideea că Netanyahu a fost cel care i-a convins pe oficialii de la Washington să atace Iranul.

„Purtam negocieri cu acești lunatici și am fost de părere că ei vor ataca primii”, a spus marți Trump. „Eram convins de acest lucru. Mai degrabă eu am fost cel care a forțat Israelul.”

