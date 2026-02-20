Live TV

Aplicația Telegram neagă că spionii străini pot vedea mesajele soldaților ruși

Data publicării:
Telegram
Foto: Profimedia
Din articol
„Big Brother” Linie de salvare informațională Represiune mai amplă

Telegram a negat afirmațiile unui ministru rus potrivit cărora serviciile de informații străine pot vedea mesajele trimise de soldații ruși din Ucraina, în contextul în care autoritățile de la Moscova își intensifică campania împotriva popularei aplicații de mesagerie, relatează TVPWorld.

Autoritatea rusă de reglementare a mass-media, Roskomnadzor, s-a confruntat săptămâna trecută cu o revoltă publică după ce a introdus restricții asupra serviciului Telegram, care este extrem de popular în Rusia.

Oficialii și autoritatea de reglementare au invocat diverse motive pentru restricții, inclusiv ceea ce ei numesc eșecul Telegram de a șterge conținutul „extremist”.

Miercuri, ministrul rus al Dezvoltării Digitale, Maksut Șadaiev, a declarat legislatorilor că există, de asemenea, „dovezi ample” că serviciile străine au utilizat informații din mesajele Telegram în operațiunile de luptă împotriva forțelor ruse din Ucraina.

„Big Brother”

Dar Telegram a acuzat autoritățile ruse că utilizează pretexte false pentru a-i paraliza operațiunile și pentru a promova o nouă aplicație de mesagerie deținută de stat, numită MAX, care, potrivit criticilor, a fost concepută ca un instrument de supraveghere în stilul Big Brother.

„Nu s-au constatat niciodată încălcări ale criptării Telegram”, a declarat joi Telegram agenției de știri Reuters.

„Acuzația guvernului rus că criptarea noastră a fost compromisă este o invenție deliberată”, a adăugat aplicația, afirmând că astfel de afirmații „au scopul de a justifica interzicerea Telegram și de a forța cetățenii să utilizeze o platformă de mesagerie controlată de stat, concepută pentru supravegherea și cenzura în masă.”

Linie de salvare informațională

Aplicația Telegram a fost criticată și de guvernele occidentale. Criticii susțin că aceasta permite răspândirea dezinformării și a propagandei coordonate prin moderarea permisivă.

Proprietarul miliardar al aplicației, Pavel Durov, face obiectul unei anchete penale în Franța din 2024, procurorii susținând că Telegram a facilitat crima organizată, tranzacțiile ilegale și răspândirea de material cu abuzuri asupra copiilor.

Cu toate acestea, milioane de ruși depind de Telegram nu numai pentru comunicarea personală, ci și pentru serviciile de știri.

Descărcările unei aplicații care permite utilizarea Telegram fără ajutorul unei rețele private virtuale (VPN) au crescut în zilele următoare după ce au intrat în vigoare restricțiile impuse de Roskomnadzor.

În ciuda campaniei împotriva Telegram, autoritățile ruse, inclusiv Kremlinul și Ministerul Apărării, au continuat să publice informații pe aplicație.

„Telegram a înlocuit mass-media mainstream din Rusia”, a declarat Tatiana Stanovaia, analist senior la think tank-ul Carnegie Russia Eurasia Center, citată de agenția de știri Bloomberg.

„Persoanele interesate de politică și o mare parte a elitei ruse urmăresc canalele Telegram pentru a se informa.”

Represiune mai amplă

Moscova a răspuns încercând să promoveze ceea ce Kremlinul numește „internet suveran”, inclusiv aplicația sa Max.

Măsurile luate de Roskomnadzor pentru a limita Telegram urmează represiunilor anterioare asupra mass-media tehnologice occidentale, inclusiv Instagram și YouTube. Cel mai popular serviciu de mesagerie din țară, WhatsApp, a fost blocat complet la începutul acestei luni.

„Acum apare un internet cu adevărat suveran, adică un internet rus care nu seamănă cu cel internațional general acceptat”, a declarat Mikhail Klimarev, activist rus și membru al organizației non-profit Internet Protection Society, pentru serviciul rus al BBC.

 

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
LIA SAVONEA
1
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile speciale: ÎCCJ va sesiza...
zaharia-and-barbulesteanu
2
Bande de infractori români și albanezi, care evită controalele la frontiere și dau...
BRASOV - METEO - NINSOARE - 08 IAN 2025
3
Un nou val cu ger, ninsoare şi viscol va cuprinde întreaga țară. ANM a emis o nouă...
printul william
4
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a...
F-16 România
5
Miruță: Patru piloţi de F-16 trimişi la pregătire în SUA au primit 575.000 de dolari...
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Digi Sport
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Vladimir Putin
Putin își face o armată paralelă pentru a-și proteja regimul, avertizează un expert în securitate
Election reception of NCP presidential candidate Alexander Stubb
Rusia blochează acordul de pace cu Ucraina, afirmă președintele finlandez
Tupolev Tu-95
Cinci avioane militare ruseşti, detectate în largul Alaskăi. Cum a răspuns Comandamentul Apărării Aerospatiale Nord-Americane
Kirill Dmitriev și Steve Witkoff
Rusia i-a propus public lui Donald Trump un acord economic în valoare de 14 trilioane de dolari. Cu o condiție
colonelul rus Konstantin Frolov și soția în vacanță / soldați ruși din unitățile Storm
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
Recomandările redacţiei
Snow And Ice Warnings As Cold Weather Sweeps Across UK
ANM: Urmează o lună mai caldă decât normalul perioadei, dar cu un...
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta)
„Nu am nevoie de porcăriile astea istorice”: Zelenski respinge...
om in vant si ninsoare
HARTĂ Noi alerte de la meteorologi: ANM a emis un nou cod galben de...
grindeanu
„Ideea nu e să plătim podul, ci să primim amenzi”. Transportatorii...
Ultimele știri
Un alpinist a fost condamnat, după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte și a plecat să caute ajutor. Judecătorul este și el alpinist
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
Jandarmii din Predeal au salvat un schior căzut într-un pârâu de pe pârtia închisă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Vremurile grele iau sfârșit pentru ele! Top trei zodii renasc pe 19 februarie 2026
Cancan
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în...
Fanatik.ro
Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente încrucişate. Ce se întâmplă cu...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Liderii fotbalului mondial, acuzați de „sprijinirea crimelor de război”! Ce urmează în acest caz
Adevărul
Reforma „uitată” pe care România e obligată să o facă. „E momentul să pună în ordine haosul intenționat...
Playtech
Răsturnare de situație în cazul adolescentei de 16 ani care s-ar fi electrocutat. Ce au descoperit medicii...
Digi FM
Cristina Cioran își recunoaște sentimentele pentru fostul iubit aflat în închisoare: "O spun în gura mare...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
Pro FM
Au cucerit lumea cu „Asereje”, apoi au dispărut. Ce fac acum fetele de la „Las Ketchup”, la peste 20 de ani...
Film Now
Margot Robbie nu se teme de critici. „Faceți filme pentru oamenii care vor cumpără bilete. E atât de simplu”
Yoon Suk Yeol in sala de tribunal
Gestul surprinzător făcut de fostul preşedinte al Coreei de Sud după ce a fost condamnat la închisoare pe...
Newsweek
Ministrul muncii, nou anunț despre bani în plus la pensie. Există o problemă care îi încurcă planurile
Digi FM
O ura din tot sufletul pe partenera fostului ei soț. Astăzi, îi e cea mai bună prietenă și vrea să-i fie...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este speranța de viață în cazul pacienților cu scleroză laterală amiotrofică. Actorul Eric Dane a murit...
Digi Animal World
Povestea care a frânt inimile tuturor. Punch, puiul de maimuță abandonat, și-a găsit alinarea într-o jucărie...
Film Now
Eric Dane, declarații sfâșietoare în ultimul interviu: „Nimeni nu m-ar învinovăți dacă m-aș târî în dormitor...
UTV
Florin Ristei spune că nu o cunoaște pe Andreea Bostănică. Influencerița îi spune să își dea un „reset din...