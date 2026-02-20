Aplicația Telegram neagă că spionii străini pot vedea mesajele soldaților ruși

Telegram a negat afirmațiile unui ministru rus potrivit cărora serviciile de informații străine pot vedea mesajele trimise de soldații ruși din Ucraina, în contextul în care autoritățile de la Moscova își intensifică campania împotriva popularei aplicații de mesagerie, relatează TVPWorld.

Autoritatea rusă de reglementare a mass-media, Roskomnadzor, s-a confruntat săptămâna trecută cu o revoltă publică după ce a introdus restricții asupra serviciului Telegram, care este extrem de popular în Rusia.

Oficialii și autoritatea de reglementare au invocat diverse motive pentru restricții, inclusiv ceea ce ei numesc eșecul Telegram de a șterge conținutul „extremist”.

Miercuri, ministrul rus al Dezvoltării Digitale, Maksut Șadaiev, a declarat legislatorilor că există, de asemenea, „dovezi ample” că serviciile străine au utilizat informații din mesajele Telegram în operațiunile de luptă împotriva forțelor ruse din Ucraina.

„Big Brother”

Dar Telegram a acuzat autoritățile ruse că utilizează pretexte false pentru a-i paraliza operațiunile și pentru a promova o nouă aplicație de mesagerie deținută de stat, numită MAX, care, potrivit criticilor, a fost concepută ca un instrument de supraveghere în stilul Big Brother.

„Nu s-au constatat niciodată încălcări ale criptării Telegram”, a declarat joi Telegram agenției de știri Reuters.

„Acuzația guvernului rus că criptarea noastră a fost compromisă este o invenție deliberată”, a adăugat aplicația, afirmând că astfel de afirmații „au scopul de a justifica interzicerea Telegram și de a forța cetățenii să utilizeze o platformă de mesagerie controlată de stat, concepută pentru supravegherea și cenzura în masă.”

Linie de salvare informațională

Aplicația Telegram a fost criticată și de guvernele occidentale. Criticii susțin că aceasta permite răspândirea dezinformării și a propagandei coordonate prin moderarea permisivă.

Proprietarul miliardar al aplicației, Pavel Durov, face obiectul unei anchete penale în Franța din 2024, procurorii susținând că Telegram a facilitat crima organizată, tranzacțiile ilegale și răspândirea de material cu abuzuri asupra copiilor.

Cu toate acestea, milioane de ruși depind de Telegram nu numai pentru comunicarea personală, ci și pentru serviciile de știri.

Descărcările unei aplicații care permite utilizarea Telegram fără ajutorul unei rețele private virtuale (VPN) au crescut în zilele următoare după ce au intrat în vigoare restricțiile impuse de Roskomnadzor.

În ciuda campaniei împotriva Telegram, autoritățile ruse, inclusiv Kremlinul și Ministerul Apărării, au continuat să publice informații pe aplicație.

„Telegram a înlocuit mass-media mainstream din Rusia”, a declarat Tatiana Stanovaia, analist senior la think tank-ul Carnegie Russia Eurasia Center, citată de agenția de știri Bloomberg.

„Persoanele interesate de politică și o mare parte a elitei ruse urmăresc canalele Telegram pentru a se informa.”

Represiune mai amplă

Moscova a răspuns încercând să promoveze ceea ce Kremlinul numește „internet suveran”, inclusiv aplicația sa Max.

Măsurile luate de Roskomnadzor pentru a limita Telegram urmează represiunilor anterioare asupra mass-media tehnologice occidentale, inclusiv Instagram și YouTube. Cel mai popular serviciu de mesagerie din țară, WhatsApp, a fost blocat complet la începutul acestei luni.

„Acum apare un internet cu adevărat suveran, adică un internet rus care nu seamănă cu cel internațional general acceptat”, a declarat Mikhail Klimarev, activist rus și membru al organizației non-profit Internet Protection Society, pentru serviciul rus al BBC.

Editor : M.C