Aplicația UE de verificare a vârstei pe platformele online este gata. „E datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”

Sistemul UE de verificare a vârstei pentru platformele online este finalizat și va fi disponibil în curând, a declarat miercuri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în contextul în care statele membre avansează cu planurile de limitare a accesului copiilor la rețelele sociale, relatează Reuters.

În urma interdicției privind rețelele sociale pentru copii introdusă anul trecut în Australia, un număr tot mai mare de țări europene analizează propriile restricții, pe fondul îngrijorărilor tot mai mari legate de impactul rețelelor sociale asupra sănătății și siguranței minorilor.

„Mergem înainte cu viteză maximă și determinare în aplicarea regulilor noastre europene. Tragem la răspundere acele platforme online care nu își protejează suficient copiii”, a declarat von der Leyen într-o conferință de presă la Bruxelles.

Aplicația, care va fi compatibilă atât cu dispozitive mobile, cât și cu computere, va cere utilizatorilor să încarce pașaportul sau cartea de identitate pentru a-și confirma vârsta în mod anonim, a precizat ea.

„Această aplicație le oferă părinților, profesorilor și îngrijitorilor un instrument puternic pentru a proteja copiii, pentru că vom avea toleranță zero față de companiile care nu respectă drepturile copiilor noștri”, a adăugat von der Leyen.

Președinta Comisiei Europene a mai declarat, într-o postare pe X, că „este datoria părinților să-și crească copiii, nu a platformelor”.

Cel puțin o duzină de țări europene, inclusiv Marea Britanie și Norvegia, au adoptat sau iau în considerare legislații care stabilesc limite minime de vârstă — de obicei între 13 și 16 ani — pentru utilizarea rețelelor sociale.

Vorbind în aceeași conferință de presă, Henna Virkkunen, responsabilul UE pentru domeniul digital, a spus că blocul comunitar plănuiește să creeze un mecanism european de coordonare pentru a se asigura că verificarea vârstei este implementată în toate schemele naționale.

Deși nu a fost încă adoptată o legislație obligatorie la nivelul UE, Parlamentul European a aprobat în noiembrie un raport prin care se solicită o vârstă minimă de 16 ani pentru accesul la rețelele sociale în toate statele membre.

Comisia Europeană dezvoltă din anul trecut un sistem digital armonizat de verificare a identității.

Editor : C.S.