Apocalipsa n-a venit. Un „profet” care anunța că potopul va veni de Crăciun a fost arestat. El spune că sfârșitul a fost amânat

Profetul auto-proclamat din Ghana, Ebo Noah, pe numele său real Evans Eshun, a fost arestat de poliția din Ghana în urma controversatei sale profeții privind sfârșitul lumii.

Noah a captat atenția întregii lumi după ce a afirmat că a primit o viziune de la Dumnezeu potrivit căreia lumea se va sfârși în ziua de Crăciun a anului 2025, în urma unui potop masiv.

Pentru a se pregăti, el a construit două arce mari, invitând pe oricine dorea să scape de potopul prezis să i se alăture.

Potrivit rapoartelor agenției de știri ganeze Yen, Noah a fost arestat la ordinul inspectorului general al poliției (IGP).

Arestarea sa a fost efectuată de echipa specială de verificare cibernetică a IGP. Deși autoritățile nu au dezvăluit toate detaliile arestării sale, se crede că aceasta are legătură cu predicția sa eșuată privind sfârșitul lumii.

De asemenea, merită menționat faptul că, la începutul anului 2025, Noah fusese arestat. Ulterior, el a fost eliberat după ce autoritățile au decis că profețiile religioase nu constituie o infracțiune penală.

Se pare că mii de adepți și-au vândut bunurile în așteptarea sfârșitului lumii prezis de Noah.

Când a sosit ziua de Crăciun, profetul a anunțat că raiul nu se va deschide în acea zi, lăsând mulți oameni dezorientați și confuzi.

Noah a explicat că Dumnezeu i-a apărut din nou și a amânat ziua mântuirii, susținând că are nevoie de mai mult timp pentru a construi arce suplimentare, deoarece numărul persoanelor care vor ajunge în rai a crescut.

Potrivit datelor furnizate de către autorități, acesta ar fi furat bună parte din bani pentru a-și cumpăra mașini luxoase.

