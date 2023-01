Apocalipsa climatică a intrat în faza ireversibilității. Semnalul dat de oceane arată că nimic nu va mai fi la fel

Oceanele lumii au fost mai calde ca niciodată în 2022, iar acest raport arată că suntem în urgență climatică, avertizează climatologii. E un semnal puternic că trăim o schimbare accentuată, iar temperaturii apelor oceanului arată că trăim deja ireversibilitatea.

"Suntem în urgență climatică. Acest raport cu încălzirea oceanelor demonstrează o dată în plus asta.

Oceanele au capacitate termică foarte mare, se încălzesc mult mai greu, se răcesc mai greu. E un semnal puternic că trăim o schimbare accentuată.

Când se fac aceste măsurători de căldură conținută în ocean se măsoară ce avem în primii doi km și asta înseamnă deja foarte mult.

Pe lângă că avem semnalul puternic cu creșterea temperaturii medii globale, semnalul cu creșterea temperaturii apelor oceanului arată că trăim deja ireversibilitatea.

Sunt multe procese care nu mai pot fi aduse la formă și tipul dinainte de epoca preindustrială. A intrat în acțiune și al doilea motor climatic, al oceanului. Și oceanul transporta căldură și energie în sistemul climatic, efectele nu sunt doar locale, ci în atmosfera", a declarat pentru Digi24 climatologul Roxana Bojariu.

Sistemele de vreme sunt hrănite cu cantități sporite de umiditate și căldură, a explicat ea, adăugând că în următorii ani, fenomenele extreme vor fi din ce în ce mai puternice, cu durata mai mare, așa cum sunt valurile de căldură, pe uscat și în ocean, care vin cu temperaturi foarte mari în anumite zone oceanice și care dau peste cap ecosistemele care servesc societatea umană.

"Pescuitul are mult de suferit, un ocean mai cald înseamnă o aciditate mai mare, oxigen mai puțin, ceea ce duce la probleme în lanțul viețuitoarelor marine.

Să ne așteptăm la fenomene intense, furtuni care vor fi hrănite de o cantitate sporită de umiditate și de căldură", a avertizat Roxana Bojariu.

În 2022 oceanele au stabilit un nou record în ceea ce privește căldura, ceea ce demonstrează cât de profunde și generalizate sunt schimbările pe care emisiile cauzate de oameni le-au adus climei planetei, scrie The Guardian. Din 1958 există date extinse despre temperatura apei din oceane, iar concluzia este că temperatura a început să crească accelerat după 1990 și fără precedent în ultimii cinci ani. Unii specialiști sunt de părere că oceanele lumii nu au mai fost așa de calde precum în prezent în ultimii 1.000 de ani. Vremea de pe tot globul este influențată puternic de temperatura apei din oceane. Oceanele mai fierbinți duc la înmulțirea fenomenelor meteo extreme, ceea ce duce în final la uragane și taifunuri mai intense. În plus, un astfel de context generează mai multă umiditate în aer, ceea ce aduce la ploi și inundații mai intense. Apa mai caldă se extinde, de asemenea, ridicând nivelul mării și punând în pericol zonele de coastă locuite de oameni. Temperatura oceanelor este mult mai puțin afectată de variabilitatea naturală a climei decât temperatura atmosferei, ceea ce face din oceane un indicator incontestabil al încălzirii globale, mai notează jurnaliștii de la The Guardian.

John Abraham, profesor la Universitatea St Thomas din Minnesota și unul dintre coautorii studiului, a spus că „măsurarea oceanelor este cel mai precis mod de a determina cât de dezechilibrată este planeta noastră”.

