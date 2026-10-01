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Aproape 1.000 de copii, abuzați de clerici în Massachusetts. Ancheta acuză decenii de eșecuri în protejarea victimelor

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copil abuz viol violenta
Foto: Getty Images
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Din articol
Reacțiile diecezelor Procuroarea generală cere noi reforme

Peste 270 de clerici catolici au abuzat sexual aproape 1.000 de copii în trei dieceze din Massachusetts, de-a lungul mai multor decenii, potrivit unui raport de anchetă publicat miercuri de procurorul general al statului american, transmite Reuters.

Raportul oferă ceea ce procuroarea generală a statului Massachusetts, Andrea Joy Campbell, a descris drept prima prezentare publică completă a abuzurilor și a eșecurilor instituționale care au permis ca acestea să se extindă timp de mai bine de jumătate de secol în diecezele catolice din Fall River, Springfield și Worcester.

Ancheta a identificat cel puțin 275 de membri ai clerului acuzați de abuzuri asupra a 944 de copii.

„În spatele fiecăreia dintre aceste cifre se află un copil a cărui siguranță a fost încălcată, o familie care s-a schimbat pentru totdeauna și un supraviețuitor care a purtat trauma acelui abuz ani la rând și, în multe cazuri, zeci de ani”, a declarat Campbell reporterilor.

Majoritatea abuzurilor menționate în raport au avut loc înainte de 2002, anul în care scandalul abuzurilor sexuale comise de clerici a căpătat amploare internațională în urma unei anchete publicate de ziarul american Boston Globe.

Reportajul, premiat ulterior cu Pulitzer, dezvăluia modul în care oficialii Arhidiecezei Romano-Catolice din Boston mușamalizau sistematic abuzurile sexuale comise de preoți.

Ancheta procurorului general a documentat probleme similare, desfășurate de-a lungul mai multor ani, în cele trei dieceze din alte zone ale statului Massachusetts.

Potrivit raportului, diecezele știau că existau copii abuzați de preoți și alți membri ai clerului.

„De prea multe ori au protejat reputația bisericii în loc să protejeze copiii”, a spus Campbell.

Reacțiile diecezelor

Dieceza de Worcester a transmis că va analiza raportul „pentru a identifica orice îmbunătățiri suplimentare care pot fi aduse pentru a veni în întâmpinarea victimelor abuzurilor din trecut și pentru a continua consolidarea demersurilor de a asigura siguranța copiilor”.

Episcopul de Fall River, Edgar da Cunha, și-a cerut scuze supraviețuitorilor abuzurilor sexuale asupra copiilor. El s-a declarat „copleșit de tristețe în fața relatării istorice a incidentelor și practicilor care reflectă eșecurile tragice în protejarea celor mai vulnerabili dintre noi”.

La rândul său, episcopul de Springfield, William Byrne, a calificat raportul drept „umilitor”. Într-o declarație, el a afirmat că, înainte de publicarea documentului, dieceza sa fusese „ocupată cu corectarea eșecurilor noastre din trecut, punând în aplicare numeroase politici și proceduri noi, adaptate la traume”.

Reportajul Boston Globe din 2002 a fost ulterior prezentat în filmul „Spotlight”, care a câștigat premiul Oscar în 2015.

Investigația jurnalistică a declanșat un val de anchete la nivel mondial, care au dus la descoperirea unor modele similare în dieceze din întreaga lume și au determinat legislativul din Massachusetts să adopte o serie de reforme.

În 2019, Maura Healey, pe atunci procuror general și în prezent guvernatoarea statului Massachusetts, a inițiat o anchetă penală asupra diecezelor romano-catolice din Fall River, Springfield și Worcester. Ancheta urmărea să stabilească dacă diecezele sau conducerea acestora poartă vreo responsabilitate în legătură cu supravegherea clericilor care au abuzat copii.

Campbell a declarat că biroul său a transmis trei dosare procurorilor locali în timpul anchetei, ceea ce a dus la formularea de acuzații într-un caz din Worcester.

Biroul procurorului general nu a inițiat nicio urmărire penală, deoarece unele dintre fapte nu erau ilegale la momentul comiterii lor, iar în alte cazuri termenul de prescripție expirase, a explicat Campbell.

Procuroarea generală cere noi reforme

Campbell, care a declarat că ea însăși a fost victimă a abuzului unei rude, a afirmat că raportul demonstrează necesitatea unor noi reforme atât în cadrul diecezelor, cât și la nivelul statului.

Ea a susținut inclusiv adoptarea unor noi legi în sprijinul supraviețuitorilor abuzurilor, printre acestea numărându-se eliminarea termenului de prescripție pentru acțiunile civile privind abuzul sexual asupra copiilor.

Editor : Ana Petrescu

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