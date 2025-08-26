Aproape 150 de mineri au rămas blocați în subteran în estul Ucrainei, după un bombardament rusesc Data publicării: 26.08.2025 14:23 Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images Un atac rus a întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din comunitatea Dobropillia din regiunea Donetsk, blocând 148 de mineri sub pământ, a declarat liderul sindical Mykhailo Volynets. Volynets nu a furnizat detalii suplimentare despre atac sau despre eventualele eforturi de salvare.Regiunea Donetsk, ocupată parțial, din estul Ucrainei, rămâne una dintre cele mai afectate de război regiuni ale țării.Regiunea industrializată și bogată în cărbune se confruntă zilnic cu atacuri rusești împotriva infrastructurii civile și a zonelor rezidențiale, forțând mulți dintre locuitorii săi să fugă spre vest.Știre în curs de actualizare Editor : A.R. Etichete: drone ucraina mineri razboi atac Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News Top Citite 1 Flavia Groșan a lansat o nouă teorie catalogată drept „fake news medical”: „Totul a... 2 Fostul primar din Herson, eliberat de ruși din captivitate. De ce el nu s-a regăsit până... 3 Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc... 4 „Resortul fantomă” din Coreea de Nord, văzut prin ochii unei turiste din Rusia. „Eram... 5 Un avion plin cu ruși a aterizat de urgență în Estonia, după un atac cu drone. Pasagerii...