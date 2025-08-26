Live TV

Aproape 150 de mineri au rămas blocați în subteran în estul Ucrainei, după un bombardament rusesc

Data publicării:
mina
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Profimedia Images

Un atac rus a întrerupt alimentarea cu energie electrică a minelor din comunitatea Dobropillia din regiunea Donetsk, blocând 148 de mineri sub pământ, a declarat liderul sindical Mykhailo Volynets.

Volynets nu a furnizat detalii suplimentare despre atac sau despre eventualele eforturi de salvare.

Regiunea Donetsk, ocupată parțial, din estul Ucrainei, rămâne una dintre cele mai afectate de război regiuni ale țării.

Regiunea industrializată și bogată în cărbune se confruntă zilnic cu atacuri rusești împotriva infrastructurii civile și a zonelor rezidențiale, forțând mulți dintre locuitorii săi să fugă spre vest.

Știre în curs de actualizare

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

