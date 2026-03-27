Aproape 2.000 de femei din Republica Moldova au fost umilite și șantajate după ce imagini intime cu ele au fost distribuite pe un canal de Telegram, într-un mecanism de tip „răzbunare” pus la punct de foști parteneri. Anchetatorii au descoperit o rețea care a acumulat peste 240.000 de fișiere și care ar fi cerut bani victimelor sub amenințarea expunerii publice.

Canalul a fost deschis sub numele unei aplicații cunoscute pentru verificarea istoricului mașinilor, ceea ce a atras rapid un număr mare de utilizatori. Inițial, accesul era liber, însă ulterior a devenit contra cost, ajungând până la 400 de lei moldovenești.

Cei care intrau pe canal găseau mii de fotografii și filmări intime cu femei, imaginile fiind, în majoritatea cazurilor, trimise de foști parteneri ai victimelor. Potrivit anchetatorilor, scopul acestora era de a se răzbuna sau de a le umili.

Alături de imagini erau publicate și conturile reale ale femeilor, care ajungeau să fie contactate de zeci de persoane. Victimele erau ulterior amenințate că materialele vor fi trimise familiei sau apropiaților dacă nu plătesc sume de bani, care ajungeau până la 1.000 de euro.

Chiar și în situațiile în care unele femei au plătit, imaginile nu erau șterse. Acestea erau vândute mai departe altor persoane, care reluau șantajul, într-un ciclu care se repeta constant.

Mai multe victime au depus plângeri la poliția din Chișinău, iar ancheta a dus la identificarea unui lider al rețelei, un tânăr de 19 ani, precum și a altor 10 persoane implicate.

Pe canalul de Telegram, anchetatorii au descoperit peste 240.000 de fișiere cu imagini intime, inclusiv cu minore.

Cele 10 persoane suspectate au fost reținute de mascați și sunt cercetate pentru șantaj, încălcarea vieții private, pornografie infantilă și spălare de bani.

