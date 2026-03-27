Video Aproape 2.000 de femei, șantajate cu imagini intime pe Telegram de foști iubiți. Rețea destructurată în Republica Moldova

Aproape 2.000 de femei din Republica Moldova au fost umilite și șantajate după ce imagini intime cu ele au fost distribuite pe un canal de Telegram, într-un mecanism de tip „răzbunare” pus la punct de foști parteneri. Anchetatorii au descoperit o rețea care a acumulat peste 240.000 de fișiere și care ar fi cerut bani victimelor sub amenințarea expunerii publice.

Canalul a fost deschis sub numele unei aplicații cunoscute pentru verificarea istoricului mașinilor, ceea ce a atras rapid un număr mare de utilizatori. Inițial, accesul era liber, însă ulterior a devenit contra cost, ajungând până la 400 de lei moldovenești.

Cei care intrau pe canal găseau mii de fotografii și filmări intime cu femei, imaginile fiind, în majoritatea cazurilor, trimise de foști parteneri ai victimelor. Potrivit anchetatorilor, scopul acestora era de a se răzbuna sau de a le umili.

Alături de imagini erau publicate și conturile reale ale femeilor, care ajungeau să fie contactate de zeci de persoane. Victimele erau ulterior amenințate că materialele vor fi trimise familiei sau apropiaților dacă nu plătesc sume de bani, care ajungeau până la 1.000 de euro.

Chiar și în situațiile în care unele femei au plătit, imaginile nu erau șterse. Acestea erau vândute mai departe altor persoane, care reluau șantajul, într-un ciclu care se repeta constant.

Mai multe victime au depus plângeri la poliția din Chișinău, iar ancheta a dus la identificarea unui lider al rețelei, un tânăr de 19 ani, precum și a altor 10 persoane implicate.

Pe canalul de Telegram, anchetatorii au descoperit peste 240.000 de fișiere cu imagini intime, inclusiv cu minore.

Cele 10 persoane suspectate au fost reținute de mascați și sunt cercetate pentru șantaj, încălcarea vieții private, pornografie infantilă și spălare de bani.

Top Citite
Iranian rial money bills pile on table. Iran banknotes of IRR currency close up. Concept of business, economy and banking in Iran
1
Iranul, care se confruntă cu o inflație-record, a lansat bancnota de 10 milioane de...
Petrolier
2
„Va începe o panică în toată regula”. Prețul barilului de petrol produs în Orientul...
robinet de apa
3
Alimentarea cu apă va fi sistată, timp de două zile, în opt localităţi din judeţul...
Executive Vice-President of the European Commission for People and Skills and Preparation and Commissioner for Education and Quality Employment and So
4
România redistribuie peste 2,8 miliarde de euro din fonduri UE: Unde merg banii și ce...
mirabela gradinaru
5
Mirabela Grădinaru, după summitul din SUA: Primele-doamne sunt reale, autentice. Am găsit...
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Digi Sport
FRF a emis un comunicat oficial, după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
garda de mediu galati
Barjă cu deșeuri suspecte din Republica Moldova, oprită în Portul Galați. Garda de Mediu a descoperit nereguli grave
Imagine cu caracter ilustrativ. Foto Facebook
România ajută cu energie electrică și apă potabilă Republica Moldova, afectată de acțiunile rușilor în Ucraina
botgros
Dirijorul Nicolae Botgros și-a dat demisia din funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova
profimedia-1049181433
Reacția Maiei Sandu după ce Republica Moldova aproape a intrat în blackout din cauza bombardamentelor Rusiei
plahotniuc escortat de poltisti
Procurorii din Republica Moldova cer 25 de ani de închisoare pentru oligarhul prorus Vladimir Plahotniuc
Recomandările redacţiei
Viktor Orban și Donald Trump, la Casa Albă.
Ruptură majoră între Trump și Congres. Senatorii pregătesc sancțiuni...
robert fico ilie bolojan
Robert Fico, vizită în România. Ilie Bolojan: Ne dorim ca regiunea...
violenta domestica
Legea femicidului poate face diferența dintre moarte și viață...
Israel Welcome US President Donald Trump
America și Israel, cot la cot în războiul din Iran: cât de aliniați...
Ultimele știri
Reacția FRF după acuzațiile grave făcute în Turcia la adresa lui Florin Tănase
Hegseth, la slujba de la Pentagon: „Fie ca fiecare glonț să-și găsească ținta împotriva dușmanilor măreței noastre națiuni”
„Casa Rusă” din Cehia a fost atacată cu cocktailuri Molotov. Reacția MAE de la Moscova
Citește mai multe
