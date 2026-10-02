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Galerie Foto Aproape 2.000 de persoane, reţinute în Franţa după extinderea protestelor din licee la universităţi

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Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
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Din articol
Protestele s-au extins în întreaga ţară Peste 600 de arestări într-o singură zi

Aproape 2.000 de persoane au fost reţinute în urma protestelor elevilor din Franţa care au degenerat în violenţe, mai multe universităţi alăturându-se joi liceelor care, în întreaga ţară, organizează blocaje pentru a cere mai mulţi profesori şi resurse didactice suplimentare.

Potrivit Ministerului de Interne, majoritatea celor reţinuţi sunt acuzaţi de acte de violenţă, de exemplu, împotriva forţelor de ordine, notează vineri dpa şi Reuters preluate de Agerpres.

În total, 1.949 de persoane au fost reţinute joi, iar autorităţile au anunţat că 305 poliţişti şi jandarmi au fost răniţi.

Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
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Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 1 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 2 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 3 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 4 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 5 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 6 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 7 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 8 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 9 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 10 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 11 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 12 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 13 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images | Poza 14 din 14
Au fost raportate atacuri, incendieri şi intervenţii ale poliţiei cu gaze lacrimogene. La Marsilia, a fost incendiată o autospecială de pompieri. Foto: Profimedia Images
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Vineri, circa 400 de şcoli vor rămâne închise din cauza protestelor şi vor oferi cursuri exclusiv la distanţă, a anunţat joi seara ministrul educaţiei, Edouard Geffray, pentru France 2.

Potrivit acestuia, 170 de elevi şi 65 de angajaţi din sectorul educaţiei au fost răniţi de la începutul protestelor.

Video poate fi accesat AICI.

Protestele s-au extins în întreaga ţară

Premierul francez Sebastien Lecornu a convocat joi o reuniune de urgenţă, pe măsură ce protestele elevilor privind condiţiile din şcoli s-au extins în întreaga ţară.

Potrivit unor surse apropiate premierului, serviciile de informaţii au comunicat, în cadrul reuniunii de urgenţă, că mişcarea de protest a fost iniţiată de politicieni din extremă stânga, inclusiv membri ai formaţiunii La France Insoumise (LFI).

Deputatul LFI Louis Boyard a respins această afirmaţie în declaraţii acordate posturilor de televiziune franceze.

Peste 600 de arestări într-o singură zi

Peste 600 de persoane au fost arestate numai în cursul zilei de miercuri, fiind acuzate, printre altele, de incendiere şi de atacuri asupra poliţiştilor.

Joi dimineaţa, protestele s-au extins şi la universităţi, fiind semnalate blocaje în aproximativ 30 de campusuri, potrivit Uniunii studenţeşti.

În ţară, numeroşi elevi au manifestat joi paşnic, reclamând starea precară a clădirilor, supraaglomerarea sălilor de clasă şi lipsa suficientă a cadrelor didactice, în timp ce în alte zone au fost raportate acte de violenţă şi vandalism.

Presa a relatat despre atacuri asupra autobuzelor şi staţiilor de autobuz. În unele locuri, poliţia a folosit gaze lacrimogene împotriva demonstranţilor. Protestatarii au incendiat pubele şi au aruncat petarde, iar holul de la intrarea unei şcoli secundare din oraşul Nantes, vestul ţării, a fost incendiat. La Marsilia, o autospecială de pompieri a fost incendiată.

Ministerul de Interne a deplâns faptul că situaţia nu mai are nicio legătură cu exprimarea legitimă a revendicărilor.

Editor : Ana Petrescu

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