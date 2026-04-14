Video Zeci de soldați ruși, uciși în timpul unei tentative de infiltrare prin conducte de gaz în Sumî. Filmările brigăzii ucrainene

Nu mai puțin de 29 de soldați ruși au fost uciși în timpul unei tentative de infiltrare prin conducta de gaz din regiunea Sumî, afirmă Brigada Aeromobilă Separată nr. 71 a Forțelor de Asalt Aerian din Ucraina.

Douăzeci și nouă de soldați ruși au încercat să se infiltreze în pozițiile din spatele liniilor ucrainene prin intermediul unei conducte de gaz din regiunea Sumî, dar au fost detectați și uciși, a raportat Brigada Aeromobilă Separată nr. 71 a Forțelor de Asalt Aerian din Ucraina pe Telegram, pe 14 aprilie.

Potrivit brigăzii, grupul a încercat să profite de condițiile meteorologice nefavorabile și de vizibilitatea redusă pentru a străpunge apărarea ucraineană.

Nu a fost prima încercare de acest fel în zonă, forțele ruse folosind, se pare, aceeași rută și înainte, în ciuda pierderilor grele suferite.

„Adevăratul obiectiv al ocupanților pare să fie «autodemilitarizarea»”, a adăugat, ironic, brigada.

Forțele ruse au folosit conducte de mari dimensiuni în mai multe rânduri în războiul lor împotriva Ucrainei, inclusiv în etapele finale ale bătăliei de la Avdiivka, Sudzha din regiunea Kursk și, mai recent, Kupiansk din regiunea Harkov.

Construite în perioada sovietică, conductele sunt folosite pentru a pătrunde în spatele pozițiilor ucrainene și sunt adesea surprinzător de greu de distrus chiar și după ce au fost detectate.

Această ultimă încercare are loc pe fondul presiunilor continue de-a lungul frontierei de stat cu regiunea Sumî, unde forțele ruse au testat apărarea ucraineană, transformând o mare parte a zonei de frontieră într-o zonă gri disputată.

Pe 13 aprilie, forțele ucrainene s-au retras din pozițiile de lângă Miropilske, din regiunea Sumî, către o linie mai ușor de apărat.

Forțele ruse au avansat, de asemenea, în așezări mici situate mai la nord, inclusiv Iunakivka și Andriivka, în timp ce au intensificat desfășurarea de drone FPV capabile să lovească mai aproape de Sumî.

Editor : Sebastian Eduard

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
george simion
2
George Simion, după ce Viktor Orban a pierdut alegerile în Ungaria: Cum va arăta viitorul?
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Peter Magyar
4
Magyar afirmă că a cere Ucrainei să cedeze teritorii este un lucru „nedemn”: „Dacă Rusia...
simion aur inquam george calin
5
Reacția lui George Simion după acuzațiile lui Peter Magyar: „Nu am dansat niciodată pe...
Te-ar putea interesa și:
inotator rus
Sancțiuni ridicate: Înotătorii ruși și belaruși vor putea concura sub drapelul țării lor și li se va intona imnul național
Volodimir Zelenski și Friedrich Merz
Zelenski: „Ucraina îşi poate dubla producţia militară dacă primeşte fonduri”. Germania îi va cumpăra sute de rachete Patriot
President of Ukraine and top Ukrainian officials held a press conference in Kyiv
Ucraina anunță că un tren internațional care o va lega de litoralul bulgar va avea oprire și la București
Hungary Holds Parliamentary Elections, Budapest - 12 Apr 2026
Ce i-ar spune Peter Magyar lui Vladimir Putin, dacă președintele rus l-ar suna. „Voi răspunde la telefon”
55555
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
