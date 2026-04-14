Douăzeci și nouă de soldați ruși au încercat să se infiltreze în pozițiile din spatele liniilor ucrainene prin intermediul unei conducte de gaz din regiunea Sumî, dar au fost detectați și uciși, a raportat Brigada Aeromobilă Separată nr. 71 a Forțelor de Asalt Aerian din Ucraina pe Telegram, pe 14 aprilie.

Potrivit brigăzii, grupul a încercat să profite de condițiile meteorologice nefavorabile și de vizibilitatea redusă pentru a străpunge apărarea ucraineană.

Nu a fost prima încercare de acest fel în zonă, forțele ruse folosind, se pare, aceeași rută și înainte, în ciuda pierderilor grele suferite.

„Adevăratul obiectiv al ocupanților pare să fie «autodemilitarizarea»”, a adăugat, ironic, brigada.

Forțele ruse au folosit conducte de mari dimensiuni în mai multe rânduri în războiul lor împotriva Ucrainei, inclusiv în etapele finale ale bătăliei de la Avdiivka, Sudzha din regiunea Kursk și, mai recent, Kupiansk din regiunea Harkov.

Construite în perioada sovietică, conductele sunt folosite pentru a pătrunde în spatele pozițiilor ucrainene și sunt adesea surprinzător de greu de distrus chiar și după ce au fost detectate.

Această ultimă încercare are loc pe fondul presiunilor continue de-a lungul frontierei de stat cu regiunea Sumî, unde forțele ruse au testat apărarea ucraineană, transformând o mare parte a zonei de frontieră într-o zonă gri disputată.

Pe 13 aprilie, forțele ucrainene s-au retras din pozițiile de lângă Miropilske, din regiunea Sumî, către o linie mai ușor de apărat.

Forțele ruse au avansat, de asemenea, în așezări mici situate mai la nord, inclusiv Iunakivka și Andriivka, în timp ce au intensificat desfășurarea de drone FPV capabile să lovească mai aproape de Sumî.

