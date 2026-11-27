Aproape 300.000 de canadieni cer plecarea ambasadorului Statelor Unite la Ottawa, într-o petiţie - care ilustrează tensiunile dintre cei doi vecini după întoarcerea lui Donald Trump la putere - căreia Guvernul canadian urmează să-i răspundă până în ianuarie, relatează AFP.

„Pete Hoekstra, actualul ambasador al Statelor Unite în Canada, este diplomatul cel mai puţin diplomat pe care l-am văzut vreodată", a declarat deputata ecologistă Elisabeth May, autoarea acestei iniţiative, după ce a depus miercuri textul în Parlament.

„El s-a arătat în multe rânduri agresiv şi a insultat canadienii, iar de aceea aproape 300.000 de canadieni cer Guvernului să-l declare în mod oficial persona non grata", a subliniat ea.

Numit ambasador în Canada în aprilie 2025, Pete Hoekstra este acuzat de către petiţionari de faptul că a „banalizat ameninţările administraţiei Trump cu anexarea Canadei” şi a „multiplicat intervenţiile în dezbaterea publică canadiană”.

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În iunie, el anunţa că o anexare a Canadei de către Statele Unite va fi o „discuţie bună de purtat” între Donald Trump şi premierul Mark Carney.

El preciza atunci că „reprezintă punctul de vedere al preşedintelui” american.

El a criticat, de asemenea, o campanie publicitară care denunţa taxele vamale americane, lansată de către provincia Ontario în toamna lui 2025, care a contribuit la o agravare a tensiunilor comerciale bilaterale.

Pete Hoekstra a făcut parte timp de 18 ani din Camera Reprezentanţilor a Statelor Unite, ca reprezentant al Michiganului, un stat industrial situat la frontiera cu Canada.

Un american de origine olandeză, el a fost ambasador în Olanda în primul mandat al lui Donald Trump.

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Pe când se afla în post la Haga, el a fost nevoit să prezinte scuze în mod public, după o intervenţie în care a negat - împotriva evidenţei - că a făcut declaraţii antimusulmane în 2015.

Guvernul canadian urmează să răspundă în mod oficial petiţiei care cere plecarea ambasadorului american în termen de 45 de zile de la depunerea oficială a acesteia în Parlament - adică până cel mai târziu la 10 ianuarie -, însă nu este obligat să dea curs acestei cereri.

Editor : Sebastian Eduard