Un raport al firmei de consultanță și management McKinsey & Company, consultat de Euronews, arată că aproximativ 3,7 milioane de locuri de muncă sunt direct amenințate în Europa, în contextul în care aproape jumătate dintre companiile industriale din regiune se aflau în dificultate financiară sau în situație de criză în 2025.

În 2025, aproximativ 45% dintre firmele industriale incluse în studiu au fost clasificate ca fiind supuse presiunilor financiare sau aflate în dificultate, în creștere față de 39% în 2023 și 42% în 2024. Cifrele preliminare pentru 2026 sugerează că această pondere crește și mai rapid.

Raportul menționează că întreprinderile industriale din Europa reprezintă coloana vertebrală a economiei regiunii, reprezentând aproximativ 36 % din valoarea adăugată, 29 % din locurile de muncă și peste 45 % din activitățile de cercetare și dezvoltare.

Cu toate acestea, McKinsey descrie problemele companiilor ca fiind „rezolvabile din punct de vedere structural”.

Indicele de sănătate financiară industrială al firmei de consultanță acoperă aproape 1.200 de producători europeni, atât cei cotați la bursă, cât și cei din sectorul privat, fiecare cu venituri de peste 100 de milioane de euro.

Cele cinci semnale de alarmă financiare includ o scădere bruscă a profiturilor și un nivel ridicat al datoriei în raport cu profiturile. Scorurile pentru 2025 se bazează pe cifrele anuale furnizate de furnizorul de date financiare S&P Capital IQ.

Cele mai afectate țări

Portugalia a înregistrat cele mai slabe rezultate dintre țările clasate în raport. Aceasta a avut cea mai mare pondere de întreprinderi industriale aflate în dificultate sau în criză în 2025, devansând Luxemburgul, Țările de Jos și Spania.

În Germania, cea mai mare economie a UE, ponderea a crescut cu 12 puncte procentuale anul trecut.

De exemplu, producătorul german de automobile Volkswagen trece prin ceea ce a numit cea mai profundă restructurare din ultimii 89 de ani.

Costurile mai ridicate ale forței de muncă și ale energiei au erodat avantajele anterioare ale industriei europene, în special în comparație cu China, afirmă firma de consultanță.

Europa, în dezavantaj față de China

Analiza McKinsey privind cercetarea și dezvoltarea în sectorul auto estimează că productivitatea muncii în China este de 1,5 ori mai mare decât cea din Europa. Prețurile industriei la energia electrică în Europa au fost, în medie, de peste 1,5 ori mai mari decât cele din China și SUA.

Raportul a constatat că aceste lacune pun mai mult de jumătate din costurile lanțului valoric industrial al UE într-o poziție dezavantajoasă față de China.

Europa pierde teren și în ceea ce privește investițiile productive brute, pe care McKinsey le definește ca fiind cheltuielile pentru active precum infrastructura, clădirile nerezidențiale, utilajele, software-ul și cercetarea și dezvoltarea.

Investițiile Chinei în aceste active au crescut vertiginos în ultimele trei decenii, ajungând la aproximativ 6 trilioane de dolari (5,5 trilioane de euro) în 2025, potrivit raportului, în timp ce cheltuielile Europei au rămas practic neschimbate, situându-se la aproximativ 3 trilioane de dolari (2,7 trilioane de euro).

Raportul din 2024 al fostului președinte al Băncii Centrale Europene, Mario Draghi, privind competitivitatea UE, solicita investiții suplimentare de 750 de miliarde până la 800 de miliarde de euro pe an pentru a ține pasul cu China și SUA.

Șase modalități de redresare a întreprinderilor industriale „în stil european”

McKinsey, care oferă consultanță companiilor în materie de restructurare, a analizat cinci cazuri recente de redresare din acest sector. Într-unul dintre acestea, un conglomerat din industria chimică a generat un flux de numerar disponibil de peste 1 miliard de euro, adică lichiditățile rămase după acoperirea costurilor operaționale și a investițiilor.

Cei șase factori de succes menționați în raport variază de la coordonarea procesului de restructurare prin intermediul unui grup de lucru dedicat până la vânzarea sau închiderea unităților de afaceri neperformante și utilizarea inteligenței artificiale pentru a ușura sarcinile administrative.

În ceea ce privește forța de muncă, McKinsey afirmă că reglementările europene permit companiilor să reducă costurile salariale sau cu beneficiile și să prelungească programul de lucru pentru aceeași remunerație. De asemenea, acestea pot reduce efectivul de personal prin înghețarea angajărilor, fluctuația naturală a personalului și, în ultimă instanță, prin acorduri de încetare a contractului de muncă.

La producătorul auto Mercedes-Benz, care a suspendat noile investiții în fabricile sale din Germania, una dintre propunerile aflate deja în discuție ar urma să prelungească programul de lucru fără remunerație suplimentară.

Trei dintre cele cinci companii aflate în proces de redresare au redus costurile cu forța de muncă cu peste 15% în decurs de 12 până la 18 luni, fără proteste majore sau greve. Raportul atribuie parțial acest succes implicării consiliilor de supraveghere în care angajații dețin locuri, precum și discuțiilor constructive cu reprezentanții sindicatelor.

Firma de consultanță avertizează că revenirea industrială a Europei „trebuie să înceapă curând”, chiar dacă unele obstacole, inclusiv costurile ridicate ale energiei, depind de geopolitică și de alți factori externi.

Editor : C.L.B.