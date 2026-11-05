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Video Aproape 600.000 de oameni au ieșit în stradă în Franța: cea mai mare participare de la începutul valului de proteste

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Proteste în Franța
Proteste în Franța. Foto: Profimedia
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Aproape 600.000 de protestatari se află astăzi pe străzile Franței, potrivit estimărilor recente ale Ministerului de Interne, ceea ce face din ziua de joi cea mai mare zi de proteste de la începutul actualului val de tulburări, din septembrie.

Aproximativ 575.000 de persoane, dintre care 65.000 la Paris, au manifestat joi în Franța în cadrul a 193 de marșuri, cu ocazia zilei naționale de acțiune pentru salarii și puterea de cumpărare, la inițiativa coaliției sindicale, a anunțat Ministerul de Interne, care și-a revizuit în sens descendent previziunile anterioare, scrie Le Figaro.

În comunicatul său difuzat la ora 18:00 (19:00, ora României), Ministerul de Interne a precizat că a înregistrat 430 de intervenții, față de 227 pe 31 octombrie și 289 pe 24 octombrie. „Bilanțul național la ora 18:00 indică 448 de persoane reținute”, „53 de membri ai forțelor de ordine răniți” și „86 de intervenții în caz de incendiu”, a adăugat ministerul, precizând că bilanțul rămâne „provizoriu în acest moment” și va fi „actualizat în următoarele ore”.

Une foule dense est rassemblée place de la République, à Paris, juste avant le départ du cortège de la manifestation du 5 novembre. Dans le reste de la France, le ministère de l’Intérieur dénombre 270 000 manifestants dans 180 cortèges, hors Paris, selon un bilan arrêté à 13 heures. #canal16

— franceinfo (@franceinfo) November 5, 2026

Deși această mișcare a început inițial cu studenții care protestau la adresa stării sistemului de învățământ, ea s-a transformat într-una care include mai multe alte preocupări unite de un factor cheie: starea precară a economiei.

Joi, protestatarii au declarat că sunt îngrijorați de salariile mici, care nu au ținut pasul cu inflația, precum și de serviciile publice cu resurse insuficiente, scrie The Guardian.

„Există o mare îngrijorare cu privire la viitor, în special în ceea ce privește salariile și serviciile publice”, a declarat pentru Reuters Alice Martinovic, o studentă în vârstă de 18 ani care participă la protestul de la Paris.

„Sper ca, în cadrul alegerilor viitoare, candidații să ia cu adevărat în considerare această mișcare și să țină cont de opiniile tinerilor și ale studenților, cărora li s-au alăturat acum și mulți alți lucrători.”

Între timp, Mehdi Dumontroty, un pompier în vârstă de 45 de ani care protesta și el la Paris, a declarat pentru Reuters că „salariile noastre nu au ținut pasul cu inflația”.

„Ceea ce s-a întâmplat în această vară dovedește că am avut dreptate când am spus că avem nevoie de mai multe resurse pentru a face față crizei cu care ne-am confruntat”, a spus el, referindu-se la incendiile violente care au cuprins sudul Franței pe fondul unor valuri de căldură record, alimentate de schimbările climatice.

Prim-ministrul francez Sébastien Lecornu va organiza luni viitoare o „conferință socială” cu angajatorii și sindicatele, în contextul în care sute de mii de oameni participă la proteste în toată țara.

Conferința va avea ca scop abordarea problemelor legate de „puterea de cumpărare și salarii”, a declarat într-un comunicat biroul prim-ministrului.

Greva generală și protestele de astăzi au fost organizate de L’intersyndicale, grupul care reprezintă toate principalele sindicate din Franța.

Protestele la nivel naţional şi o grevă a angajaţilor din sectorul public, organizate de sindicate şi sprijinite de grupuri studenţeşti, survin după ce manifestaţiile legate de costul vieţii, serviciile publice şi educaţie au declanşat cele mai grave tulburări sociale din ultimii ani din Franţa.

Aceste tensiuni au loc cu doar cinci luni înainte de alegerile prezidenţiale, în care există probabilitatea unui al doilea tur de scrutin între Marine Le Pen, de extremă dreapta, şi Jean-Luc Mélenchon, de extremă stânga. Macron, aflat la al doilea mandat, nu mai poate candida.

Un liceu din apropierea oraşului Toulouse, în sud-vestul ţării, a fost incendiat joi dimineaţă, a relatat postul BFM TV.

Liceeni şi alţi manifestanţi s-au confruntat joi dimineaţă la Paris cu forţele de ordine, blocând o stradă cu pubele de gunoi.

În timp ce demonstraţiile din Lyon şi din alte oraşe, inclusiv Marsilia şi Nantes, au început încă de dimineaţă, protestul principal de la Paris este programat să înceapă la ora locală 14:00 (13:00 GMT) din Place de la République.

Turnul Eiffel a fost închis joi din cauza grevei.

„Trebuie să ieşim astăzi în stradă într-un număr cât mai mare”, a declarat Sophie Binet, liderul sindicatului CGT, pentru postul de televiziune LCI, precizând că sunt planificate proteste în 260 de oraşe şi localităţi din întreaga ţară.

„Liceeni, pensionari, studenţi, muncitori, cu toţii împreună. Unitatea învinge”, se putea citi pe un banner la protestul din Lyon.

Autorităţile au încercat să detensioneze situaţia după ce revoltele şi jafurile din 17 octombrie au luat forţele de ordine prin surprindere, lăsând în urmă magazine şi clădiri publice avariate în întreaga ţară şi alimentând criticile la adresa modului în care Macron a gestionat criza.

Editor : M.C

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