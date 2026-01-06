Live TV

Câți români își doresc reintroducerea serviciului militar obligatoriu (Sondaj Avangarde)

Armata României. Foto: Facebook / MApN
Aproape 50% dintre români (49%) consideră că serviciul militar obligatoriu ar trebui reintrodus în România, în timp ce 47% dintre aceștia resping această idee, arată un sondaj al Avangarde publicat marţi, potrivit Agerpres.

Mai mult de două treimi dintre români (68%) consideră că pacea în Ucraina ar trebui semnată, în cazul negocierii acesteia, în condiţiile impuse de SUA, relevă sondajul intitulat „Securitate regională - percepţii şi aşteptări”.

Datele arată că celor două treimi de respondenţi li se opun 18% dintre români, care nu sunt adepţii unei eventuale semnări a păcii în Ucraina în condiţiile impuse de SUA, şi alţi 14%, care s-au încadrat la categoria „nu ştiu/nu răspund”.

La aceeaşi întrebare, românii din mediul urban şi rural s-au poziţionat astfel: da - 70% urban, 61% rural; nu - 17% urban, 24% rural; „nu ştiu/nu răspund” - 13% urban, 15% rural.

Sondajul mai relevă că aproape trei sferturi (74%) dintre respondenţi consideră că România ar fi apărată de NATO, dacă ţara noastră ar fi atacată de Federaţia Rusă.

Diferenţiat urban/rural, răspunsurile au fost: da - 78% urban, 62% rural; nu - 12% urban, 27% rural; „nu ştiu/nu răspund” - 10% urban, 11% rural.

Serviciul militar obligatoriu ar trebui reintrodus în România în percepţia a 49% dintre intervievaţi, în timp ce 47% resping această ipoteză, iar 4% „nu ştiu/nu răspund”.

Diferenţele dintre urban şi rural la întrebarea privind reintroducerea serviciului militar obligatoriu sunt de maximum 10%: da - 57% urban, 48% - rural; nu - 39% urban, 49% rural; „nu ştiu/nu răspund” - 4% urban, 3% rural.

La întrebarea referitoare la „înarmarea rapidă a României, pentru a-şi consolida capacitatea de apărare”, 71% dintre respondenţi au răspuns afirmativ, în timp ce 22% nu sunt de acord, iar 7% „nu ştiu/nu răspund”.

Românii din mediul urban susţin necesitatea înarmării în proporţie de 75%, faţă de 60% cei din mediul rural, 17% dintre cei din mediul urban şi 35% din mediul rural o resping, iar restul (8% urban, 5% rural) „nu ştiu/nu răspund”.

De nivelul relaţiilor bilaterale dintre România şi SUA sunt mulţumiţi 36% dintre români, iar 56% nu sunt mulţumiţi şi 8% „nu ştiu/nu răspund”.

În privinţa unor relaţii economice mai apropiate cu Federaţia Rusă, românii se poziţionează aproape la egalitate: da - 48%, nu - 49%, în timp ce doar 3% „nu ştiu/nu răspund”.

Respondenţii din mediul urban susţin relaţiile economice cu Federaţia Rusă în proporţie de 55%, iar cei din mediul rural în procent de 36%, în timp ce aceste relaţii sunt respinse de 37% de românii din urban şi de 55% de cei din rural. 8% din urban şi 9% din rural - „nu ştiu/nu răspund”.

Sondajul a fost realizat de Avangarde în perioada 27 - 30 decembrie 2025, pe 1.000 de subiecţi, populaţie adultă (18 ani şi peste), neinstituţionalizată, a României. Marja maximă de eşantionare, la un nivel de încredere de 95%, este de plus/minus 3,4%. În anumite cazuri, suma procentelor poate fi diferită cu plus/minus 1% faţă de 100% datorită rotunjirii valorilor.

 

