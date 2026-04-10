Aproape jumătate din personalul ambasadei Rusiei în Ungaria ar putea avea legături cu serviciile de informații ruse, potrivit unui raport de investigație. Un raport publicat miercuri de publicația independentă rusă Agentstvo susține că, dintre cei 47 de angajați ai ambasadei ruse din Budapesta, 15 „au legături” cu diverse servicii de informații ruse, în timp ce alți șase „ar putea avea” astfel de legături, relatează TVPWorld.

Publicația afirmă că mulți angajați ai ambasadei au trecut prin armată sau au lucrat anterior pentru Ministerul Apărării din Rusia, în timp ce alții au adrese de domiciliu în clădiri în care locuiesc și alți ofițeri de informații ruși sau au lucrat pentru companii legate de serviciile de securitate ruse.

Un astfel de exemplu este Viaceslav Shmidt, despre care Agentstvo susține că a ocupat funcția de șef de stat major al unei unități de rachete din cadrul forțelor armate ruse în 2011.

Potrivit publicației, adresa de domiciliu a lui Shmidt din Moscova se află într-o clădire în care locuiesc și trei ofițeri ai agenției ruse de informații militare externe (GRU).

Raportul Agentstvo menționează, de asemenea, că un alt angajat al ambasadei ruse din Ungaria, Aleksei Șapoșnikov, a lucrat anterior la Rossotrudnicestvo, o agenție guvernamentală rusă care coordonează inițiativele de ajutor extern și schimburi culturale și este pe scară largă „considerată o acoperire pentru serviciile de informații ruse”. ”

Raportul Agentstvo susține, de asemenea, că implicarea serviciilor de informații ruse în ambasada din Ungaria este mai mare decât în Belgia, în ciuda faptului că Belgia găzduiește sediul alianței militare NATO și birourile mai multor organisme ale UE.

„Acest lucru ar putea indica o atenție sporită din partea Kremlinului față de Ungaria, unde vor avea loc alegeri parlamentare în acest weekend”, se arată în raport.

Relațiile Ungaria-Rusia

Guvernul prim-ministrului naționalist maghiar Viktor Orbán a menținut relații cordiale cu Kremlinul, în ciuda războiului în curs al Rusiei în Ucraina.

În timp ce majoritatea statelor membre ale UE s-au dezobișnuit de energia rusă ca răspuns la invazia pe scară largă a Moscovei din 2022 asupra Ucrainei, Ungaria continuă să se bazeze pe aprovizionarea cu energie din Rusia și s-a opus sau a întârziat în mod repetat livrările de ajutor ale UE către Kiev și noile pachete de sancțiuni împotriva Rusiei.

Mai multe investigații media din ultimele săptămâni au susținut că guvernul lui Orbán a acționat în interesul Rusiei prin blocarea ajutorului către Kiev, încercând să împiedice anumite sancțiuni împotriva Rusiei și chiar oferindu-se să trimită documente ale UE sau poziții interne către Kremlin.

