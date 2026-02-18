Live TV

Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe Trump drept corupt, rasist şi crud. Sondaj îngrijorător pentru republicani

Donald Trump
Donald Trump. Foto: Profimedia
Semnal îngrijorător pentru republicani

Aproape jumătate dintre americani l-ar descrie pe preşedintele Trump drept „corupt”, „rasist” şi „crud”, potrivit unui nou sondaj care conţine numeroase semne de avertizare pentru republicani înaintea alegerilor de la mijlocul mandatului, notează Axios.

Într-un nou sondaj Economist/YouGov realizat pe 1.682 de adulţi şi publicat luni, aproximativ 56% dintre americani dezaprobă puternic sau într-o oarecare măsură modul în care Trump îşi îndeplineşte atribuţiile - iar nemulţumirea lor este exprimată în termeni duri, potrivit News.ro. 

Aproximativ 47% dintre cei chestionaţi au spus că ar folosi termenul „rasist” pentru a-l descrie pe preşedinte. 24% nu l-ar descrie astfel, iar 29% nu au o opinie.

Circa 49% dintre americani ar folosi cuvântul „corupt” pentru a-l descrie pe Trump, a cărui avere a crescut de când s-a întors la Casa Albă. 23% nu l-ar descrie astfel, iar 29% nu au o opinie.

46% dintre adulţi l-ar descrie pe preşedinte drept „crud”, comparativ cu 22% care nu îl consideră astfel. 32% nu au o opinie.

„Sondajul suprem a fost pe 5 noiembrie 2024, când aproape 80 de milioane de americani l-au ales covârşitor pe preşedintele Trump pentru a-şi pune în aplicare agenda sa populară şi de bun-simţ”, a declarat purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Davis Ingle, într-un comunicat transmis prin e-mail.

„Preşedintele a făcut deja progrese istorice nu doar în America, ci şi în întreaga lume”, a mai spus el.

Semnal îngrijorător pentru republicani

Partidul preşedintelui pierde, de regulă, locuri în Camera Reprezentanţilor la alegerile de la mijlocul mandatului, însă republicanii sunt îngrijoraţi că, anul acesta, şi Senatul ar putea fi în joc, comentează Axios.

Inflaţia şi economia au fost primele două probleme pentru americani în sondaj. Deşi inflaţia scade, consumatorii resimt în continuare din plin preţurile mai mari.

Potrivit sondajului, popularitatea netă a lui Trump este acum mai scăzută decât cea a fostului preşedinte Biden la acest moment al mandatului şi mai scăzută decât cea a lui Trump însuşi la acelaşi moment din mandatul său anterior.

Cu toate acestea, Trump are o rată de aprobare netă mai mare în rândul republicanilor decât avea la acest moment din primul său mandat.

Trump s-ar putea confrunta cu aceeaşi dinamică ce l-a ajutat să-l depăşească pe Biden în sondajele de la începutul lui 2024 - economia poate fi stabilă, dar mulţi americani nu simt asta în propria situaţie financiară.

La un an de mandat al lui Trump, alegătorii spun că Biden a fost mai bun, afirmă Axios.

Sondajul YouGov/Economist a fost realizat în perioada 13–16 februarie şi a inclus 1.682 de cetăţeni adulţi din SUA. Dintre cei chestionaţi, 1.512 sunt alegători înregistraţi. Marja de eroare este de ±3,1%.

 

