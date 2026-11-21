Aproape jumătate dintre germani, respectiv 49%, consideră că ajutorul acordat Ucrainei ar trebui redus sau oprit, potrivit unui sondaj realizat de YouGov pentru publicaţia germană Welt am Sonntag, publicat sâmbătă, relatează dpa.

Un sfert dintre respondenţi (25%) se pronunţă pentru oprirea completă a sprijinului, în timp ce 24% doresc reducerea acestuia. Aproximativ 30% consideră că ajutorul ar trebui menţinut la nivelul actual, iar 9% ar dori să fie majorat, potrivit sondajului. Sprijinul Germaniei pentru Ucraina include ajutor financiar, armament şi asistenţă umanitară.

Opiniile diferă în funcţie de preferinţele politice ale respondenţilor. Sprijinul este cel mai puternic în rândul alegătorilor Partidului Verzilor: jumătate dintre cei care au votat cu această formaţiune la ultimele alegeri vor menţinerea ajutorului la nivelul actual, iar 32% susţin majorarea acestuia.

În schimb, 62% dintre alegătorii partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) consideră că ajutorul ar trebui oprit, iar 27% vor reducerea lui. Alegătorii blocului conservator CDU/CSU, ai Partidului Social-Democrat (SPD) şi ai formaţiunii Die Linke se situează între aceste două poziţii.

Sprijinul pentru Ucraina este deosebit de ridicat în rândul celor mai tineri respondenţi, cu vârste între 18 şi 29 de ani, precum şi în grupa celor de peste 70 de ani, arată sondajul, notează dpa, citată de Agerpres.

Aproape jumătate dintre participanţi consideră, de asemenea, că şeful guvernului german, Friedrich Merz, ar trebui să discute „cât mai curând posibil” cu preşedintele rus Vladimir Putin, chiar dacă Rusia nu face în prealabil nicio concesie în războiul din Ucraina.

Sondajul este reprezentativ pentru populaţia Germaniei cu vârsta de cel puţin 18 ani. YouGov a intervievat online 2.329 de adulţi.

Editor : Liviu Cojan