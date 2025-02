Aproape o mie de iranieni, spânzurați în 2024, inclusiv femei și minori. Sub 10% din executări au fost raportate oficial

Iranul a executat 975 de persoane în 2024, marcând o creștere de 17% față de anul precedent și atingând cel mai ridicat număr din ultimul deceniu, potrivit unui raport publicat de organizațiile Iran Human Rights (Norvegia) și Together Against the Death Penalty (Franța). Execuțiile marchează o „escaladare îngrozitoare” a utilizării pedepsei cu moartea, au susținut joi grupurile pentru drepturile omului, relatează The Independent.

Raportul susține că cel puțin 31 de femei și un copil s-au numărat printre cei trimiși la spânzurătoare anul trecut pentru crimă, viol și, în principal, pentru acuzații legate de droguri.

Printre prizonierii executați s-au numărat protestatari, disidenți kurzi și străini, inclusiv 80 de cetățeni afgani.

Detaliile raportului

Raportul oferă date alarmante despre amploarea execuțiilor din Iran în 2024, evidențiind numărul ridicat de cazuri și categoriile de persoane vizate.

Cel puțin 975 de persoane au fost executate în 2024, o creștere de 17 % față de 834 în 2023. Doar 95 de execuții, adică mai puțin de 10 %, au fost anunțate oficial.

Cel puțin 419 de execuții, adică aproximativ 43%, au fost pentru acuzații de crimă.

Cel puțin 503 persoane (52%), au fost executate pentru infracțiuni legate de droguri.

Cel puțin un copil infractor s-a numărat printre executați, iar alte trei cazuri posibile erau încă în curs de investigare.

Cel puțin 31 de femei au fost executate, cel mai mare număr din ultimii cel puțin 17 ani.

Cel puțin doi protestatari au fost executați pentru acuzații legate de crimă.

Cel puțin 31 de persoane, printre care nouă deținuți politici kurzi și un disident politic răpit dintr-o țară vecină, au fost executate pentru acuzații legate de securitate.

Cel puțin 649 de prizonieri condamnați la moarte pentru acuzații de crimă au fost iertați de familiile victimelor, în conformitate cu legislația qisas.

Cel puțin 80 de cetățeni afgani au fost executați în 2024, față de 25 în 2023 și 16 în 2022.

Cel puțin 5 dintre cei executați sufereau de dizabilități psihosociale și intelectuale.

Cel puțin 534 de execuții în 2024 și peste 5 075 de execuții începând din 2010 s-au bazat pe condamnări la moarte emise de tribunalele revoluționare.

Datele „relevă o escaladare îngrozitoare a utilizării pedepsei cu moartea de către Republica Islamică în 2024”, se arată în raport, în timp ce grupurile pentru drepturile omului au acuzat Teheranul că folosește pedeapsa cu moartea ca „instrument central al opresiunii politice”.

„Aceste execuții fac parte din războiul Republicii Islamice împotriva propriului popor pentru a-și menține controlul asupra puterii”, a declarat directorul Iran Human Rights, Mahmood Amiry-Moghaddam. „Cinci persoane au fost executate în medie în fiecare zi în ultimele trei luni ale anului, pe măsură ce amenințarea războiului dintre Iran și Israel a escaladat”.

Potrivit raportului, guvernul iranian a anunțat oficial doar 95 de execuții, un declin semnificativ față de 2023, când au fost dezvăluite aproape 15 % din execuții.

„În ciuda apelurilor repetate din partea comunității internaționale, această lipsă deliberată de transparență nu numai că subminează responsabilitatea, ci și ascunde adevărata amploare a utilizării de către stat a pedepsei cu moartea”, se arată în raport.

Raportul a venit la aproximativ o lună după ce șeful ONU pentru drepturile omului a declarat că Iranul a executat 901 prizonieri în 2024. Volker Turk a declarat că este „profund deranjant că încă o dată vedem o creștere a numărului de persoane supuse pedepsei cu moartea în Iran de la an la an”.

„Este timpul ca Iranul să oprească acest val tot mai mare de execuții”, a adăugat el.

Turk a îndemnat autoritățile iraniene să oprească alte execuții și să instituie un moratoriu asupra utilizării pedepsei capitale pentru a aboli în cele din urmă această practică.

„Pedeapsa cu moartea este incompatibilă cu dreptul fundamental la viață și ridică riscul inacceptabil de a executa persoane nevinovate”, a concis el.

Editor : A.S.