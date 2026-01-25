Live TV

Aproape o treime dintre copiii britanici nu știu să folosească cărțile când încep școala și încearcă să le gliseze ca pe smartphone

„O criză sistemică"

Aproape o treime dintre copiii din Marea Britanice care au început școala primară anul trecut nu știau să folosească corect cărțile, încercând uneori chiar să le gliseze sau să le atingă ca pe un smartphone, potrivit unui sondaj citat de Sky News.

Aproximativ unul din patru nu era obișnuit să folosească toaleta, în contextul avertismentelor că tot mai mulți copii se confruntă cu dificultăți în ceea ce privește abilitățile de bază necesare în viața de zi cu zi.

Într-un sondaj anual realizat în rândul personalului din școlile primare de către organizația caritabilă Kindred Squared, care se ocupă de copiii de vârstă mică, profesorii au estimat că 26% dintre copiii din clasa pregătitoare din acest an aveau frecvent probleme cu toaleta, procentul crescând la mai mult de unul din trei (36%) în nord-estul țării.

Personalul raportează, de asemenea, că aproximativ 28% dintre copii au început școala fără a fi capabili să mănânce și să bea singuri.

Peste jumătate din personal a afirmat că timpul excesiv petrecut de copii și părinți în fața ecranelor a fost un factor cheie în faptul că cei mici nu erau pregătiți pentru școală.

Acest lucru survine pe fondul eforturilor guvernului de a crește proporția copiilor care ajung la clasa pregătitoare „pregătiți pentru școală”, cu etape de dezvoltare care includ abilități lingvistice de bază, capacitatea de a mânca, de a merge la toaletă și de a se îmbrăca singuri.

Cu toate acestea, sondajul Kindred realizat pe un eșantion de 1.000 de angajați din învățământul primar a relevat că aceștia estimează că peste unul din trei (37%) copii încep școala fără a fi pregătiți, o creștere față de 33% în 2024.

„O criză sistemică”

Căderi mai semnificative în ceea ce privește pregătirea pentru școală au fost raportate de profesorii din nord-est, West Midlands și nord-vest.

Personalul a estimat că petrece 1,4 ore pe zi schimbând scutece sau ajutând copiii care nu sunt obișnuiți să folosească toaleta, iar 2,4 ore de predare pe zi s-au pierdut din cauza lipsei competențelor de bază ale elevilor.

„Aceasta nu mai este doar o problemă a sălii de clasă; este o criză sistemică alimentată de resursele școlare limitate, așteptările scăzute, creșterea costului vieții și de părinții care nu dispun de informațiile și înțelegerea necesare suficient de devreme pentru a sprijini cu adevărat dezvoltarea copiilor lor”, a declarat Felicity Gillespie, directorul executiv al Kindred Squared.

Guvernul a stabilit ca obiectiv ca 75% dintre copii să fie pregătiți pentru școală până în 2028.

Conform ultimelor cifre ale Departamentului pentru Educație, 68,3% dintre copii au fost evaluați ca având un nivel bun de dezvoltare la sfârșitul anului școlar 2024/25, o ușoară creștere față de anul precedent.

Cu toate acestea, într-un sondaj realizat pe 1.000 de părinți ai copiilor de patru și cinci ani, 88% au declarat că copilul lor era pregătit să înceapă școala în acest an, iar mai mult de unul din trei (35%) a declarat că copilul lor era mai pregătit decât majoritatea copiilor.

