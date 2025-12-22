Live TV

Apropiați ai lui Netanyahu, bănuiți că au fost plătiți de Doha. Ce este Qatargate, „cea mai gravă trădare din istoria statului Israel”

Data publicării:
Benjamin Netanyahu
Foto: Profimedia Images

Reprezentantul dreptei israeliene Naftali Bennett a cerut luni demisia premierului Benjamin Netanyahu, a cărui succesiune o vizează, şi a acuzat biroul acestuia de „trădare” în afacerea „Qatargate în Israel”, după noi dezvăluiri apărute în presă, informează AFP.

În acest dosar, apropiaţi ai lui Benjamin Netanyahu sunt bănuiţi că au fost plătiţi de Doha pentru a promova în Israel interesele Qatarului, ţară gazdă a liderilor Hamas şi mediator între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană.

O anchetă judiciară este în desfăşurare, iar Yonatan Urich şi Eli Feldstein, doi consilieri ai premierului Netanyahu, au fost pentru scurt timp plasaţi în arest la finalul lunii martie. Un al treilea suspect, Yisrael Einhorn, trăieşte actualmente în Serbia.

Postul de televiziune i24 a prezentat duminică seară presupuse conversaţii între Feldstein şi Einhorn, ce ar demonstra că ei lucrau pentru Qatar. Printre altele, Yonatan Urich şi Eli Feldstein sunt suspectaţi, conform altor media israeliene, că au transmis informaţii confidenţiale surselor qatareze, în plin război în Fâşia Gaza.

Naftali Bennett a acuzat „trei dintre consilierii cei mai apropiaţi ai domnului Netanyahu că au acţionat ca agenţi remuneraţi ai Qatarului”, într-un moment când soldaţii israelieni „luptau şi cădeau sub gloanţele Hamas cumpărate cu bani qatarezi”.

„Biroul lui Netanyahu a trădat statul Israel şi soldaţii Tsahal în timp de război şi a acţionat în favoarea Qatarului fiind atraşi de câştig, în timp ce el însuşi încearcă să muşamalizeze afacerea”, a acuzat Bennett pe social media.

„Fie că Netanyahu a ştiut sau nu că biroul său lucra, contra remuneraţie, pentru un inamic, cele două ipoteze impun demisia lui imediată”, a adăugat fostul şef al guvernului israelian, care a evocat „actul de trădare cel mai grav din istoria Israelului”.

În aprilie 2025, Netanyahu declarase că Qatarul „nu este un inamic” al Israelului, el luând apărarea celor doi consilieri de-ai săi reţinuţi de poliţie.

Naftali Bennett, care îşi anunţase retragerea din politică în 2022, apare în sondaje drept candidatul cel mai bine plasat pentru a-l putea învinge pe Benjamin Netanyahu la alegerile parlamentare prevăzute în 2026.

Liderul opoziţiei israeliene Yair Lapid a sprijinit acuzaţiile fostului său aliat, estimând că „de fapt Qatargate este cea mai gravă afacere de trădare din istoria statului”.

 

Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
Digi Sport
Ultimele detalii despre starea lui Dan Petrescu: ”Eu așa știu”
