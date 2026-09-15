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Apropierea dintre Vladimir Putin și Kim Jong Un pune în alertă China. De ce e un risc uriaș pentru Beijing

Data publicării:
China Parade
În această fotografie furnizată de guvernul nord-coreean, liderul nord-coreean Kim Jong Un (dreapta) și președintele rus Vladimir Putin discută în interiorul unui autoturism în timp ce se deplasează prin Beijing, miercuri, 3 septembrie 2025 Foto KCNA / Profimedia
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Din articol
De ce e îngrijorat Beijingul

China este îngrijorată de consolidarea alianței dintre președintele rus Vladimir Putin și omologul său nord-coreean Kim Jong Un, o legătură care ar putea diminua influența Beijingului asupra Phenianului și ar putea destabiliza situația regională, relatează Forbes.

Principala problemă pentru China este faptul că Phenianul, grație sprijinului rus, devine treptat mai puternic și mai încrezător în propriile capacități, arată sursa citată.

„Liderul chinez Xi Jinping este, de asemenea, îngrijorat că legăturile tot mai strânse dintre Putin și Kim Jong Un vor reduce influența acestuia asupra Phenianului”, se menționează în articol.

Coreea de Nord ar putea primi, de asemenea, din partea Rusiei acces la drone autonome echipate cu inteligență artificială și motoare cu reacție.

„Cu ajutorul Rusiei, programul nuclear și capacitățile spațiale ale Coreei de Nord se accelerează, ceea ce îl încurajează pe Kim Jong-un”, afirmă Forbes.

Conform estimărilor publicației, Phenianul ar putea câștiga între 7,7 miliarde și 14,4 miliarde de dolari din vânzarea de arme către Rusia și din desfășurarea forțelor sale militare pe teritoriul rus.

De ce e îngrijorat Beijingul

China se teme că întărirea Coreei de Nord ar putea duce la noi provocări și erori de calcul din partea Phenianului. Acest lucru, la rândul său, ar putea împinge SUA, Coreea de Sud și Japonia către o cooperare de securitate și mai strânsă.

În plus, consolidarea capacităților militare ale Coreei de Nord ar putea determina Seulul și Tokyo să ia în considerare dezvoltarea propriilor arme nucleare.

Relațiile dintre China și Coreea de Nord au fost, de-a lungul istoriei, complexe. Revista Forbes subliniază că între cele două țări au existat competiție, tensiuni și neîncredere. Beijingul este interesat în primul rând de stabilitatea Coreei de Nord, dar nu neapărat de consolidarea semnificativă a acesteia.

În acest context, Moscova și Phenianul se apropie din ce în ce mai activ. În ultimele 18 luni, au avut loc 23 de vizite la nivel înalt, la care au participat miniștri, între Rusia și Coreea de Nord, comparativ cu doar opt între China și Coreea de Nord.

Forbes consideră că relațiile dintre Rusia și Coreea de Nord sunt în principal pragmatice și tranzacționale. Cu toate acestea, pentru China, aprofundarea rapidă a acestora creează mai multe provocări decât oportunități.

„Pe măsură ce Moscova își aprofundează legăturile militare și strategice cu Phenianul, Beijingul riscă să-și piardă o parte din influența asupra Coreei de Nord, confruntându-se în același timp cu un vecin mai imprevizibil la porțile sale”, rezumă Forbes.

Luna trecută, liderul rus Vladimir Putin a declarat că Moscova și Phenianul cooperează activ în toate domeniile și își coordonează eforturile în vederea asigurării securității regionale.

Războiul din Ucraina oferă Coreei de Nord un nou avantaj - participarea la ostilități i-a permis Phenianului să acumuleze experiență de luptă modernă și să-și testeze propriile sisteme de rachete.

Editor : C.L.B.

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