Aproximativ 20 de persoane au murit înecate în Franța, pe fondul caniculei. Trenuri anulate și întârzieri majore în Paris

Valul de căldură extremă care afectează Franța începe să producă efecte dramatice, scrie Le Figaro. Aproximativ 20 de persoane au murit înecate de la începutul weekend-ului, în timp ce temperaturile caniculare provoacă și perturbări majore în transportul public din regiunea Parisului, unde autoritățile au anunțat întârzieri și anulări de trenuri din motive de siguranță.

„Aproximativ douăzeci” de decese prin înec au fost înregistrate „de la începutul weekendului”, a anunțat marți Marina Ferrari.

Această cifră, a adăugat ea, nu este încă definitivă. „Avem un observator care monitorizează aceste cazuri de înec și care ne permite să menținem un nivel de alertă mai ridicat (...) Nu este deloc inofensiv, în perioadele de caniculă, să te duci să înoți în zone nesupravegheate.”

Luni, un purtător de cuvânt al Serviciului de Securitate Civilă a indicat că cel puțin 13 persoane și-au pierdut viața prin înec în acest weekend.

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Perturbări marți în transportul public din Île-de-France

Administratorul transporturilor din Île-de-France, Île-de-France Mobilités (IDFM), precum și operatorii RATP și SNCF au avertizat că marți transportul public din regiune va fi afectat de întârzieri și anulări de trenuri din cauza temperaturilor foarte ridicate.

Nouă din zece trenuri vor circula pe liniile RER C, D și E pe parcursul zilei, precum și pe liniile Transilien H, J, K, L, N, P, R, U și V.

„Este posibil ca pe parcursul zilei să se înregistreze și alte anulări de trenuri”, au precizat IDFM și operatorii.

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Vitezele pe liniile RER A și B, foarte aglomerate, ar putea fi, de asemenea, reduse, ceea ce va avea consecințe asupra ofertei de transport.

În plus, liniile de metrou 5, 6, 8 și 13, precum și liniile de tramvai T1, T2, T5 și T6 „ar putea fi afectate de încetiniri” în cursul după-amiezii.

Aceste reduceri ale ofertei de transport au fost decise din „motive de siguranță, pentru a proteja infrastructura”, inclusiv metalul șinelor și liniile catenare sensibile la căldura intensă, „precum și siguranța utilizatorilor” în vagoanele în care aerul condiționat poate să nu funcționeze.

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Editor : Ana Petrescu