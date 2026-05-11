Aproximativ 20 de țări sunt interesate de acorduri privind dronele cu Ucraina, afirmă Zelenski

Dronă ucraineană. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia Images

Circa 20 de țări sunt interesate de acorduri privind dronele cu Ucraina, iar patru acorduri au fost deja semnate, a declarat luni președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează TVPWorld.

De la izbucnirea războiului din Iran la sfârșitul lunii februarie, Zelenski a reușit să valorifice expertiza Ucrainei în domeniul războiului cu drone într-o serie de acorduri diplomatice de succes în timpul vizitelor sale în Orientul Mijlociu și Europa.

„Aproape 20 de țări sunt implicate în prezent în diferite etape: au fost deja semnate patru acorduri, iar primele contracte în cadrul acestor acorduri sunt în curs de pregătire”, a declarat Zelenski pe X.

În aprilie, Ucraina a semnat acorduri de apărare și privind dronele în Germania, Norvegia și Țările de Jos, în urma parteneriatelor de securitate pe termen lung cu Arabia Saudită, Qatar și Emiratele Arabe Unite de la sfârșitul lunii martie.

Ucraina a semnat, de asemenea, acorduri luna trecută cu președintele azer Ilham Aliev privind apărarea și energia.

În postarea sa, Zelenski a mai spus că Ucraina va lansa o cooperare în domeniul securității în cadrul acordurilor privind dronele cu o altă parte a lumii, fără a specifica care anume.

Ucraina a început deja să primească volumul necesar de combustibil datorită acordurilor, a adăugat Zelenski, fără a da detalii.

Zelenski speră că diplomația sa bazată pe drone va contribui la asigurarea unor acorduri de aprovizionare cu energie cu statele din Orientul Mijlociu, precum și a unor piețe pentru produsele agricole ale Ucrainei.

