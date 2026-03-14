Fostul ministru de Externe, Emil Hurezeanu, a declarat în emisiunea „În fața ta" că Donald Trump se află într-o poziție fragilă în contextul războiului din Orientul Mijlociu, argumentând că există riscul ca societatea iraniană să respingă un alt tip de regim și să tindă spre „o atitudine de reziliență națională", ceea ce ar fi un „coșmar" pentru președintele american, dar și pentru întreaga lume.

Emil Hurezeanu estimează că războiul din Orientul Mijlociu ar putea dura până la trei luni, precizând că sunt posibile două scenarii.

„Lucrurile cred că pot evolua în două feluri, așa cum se întâmplă des în viață, chiar și în situația unui astfel de conflict de proporții necontrolabile de niciunul din protagoniștii lui. Și anume acțiunea insistentă, în forță a americanilor și a israelienilor să aibă rezultate într-un interval mai degrabă scurt. Nu o să fie de 4-5 săptămâni, cum a anunțat președintele american inițial, ci probabil două luni, trei luni. Asta este varianta pozitivă din perspectiva politică militară a Israelului și a Statelor Unite, din perspectiva economică a tuturor și din perspectiva țărilor din Golf care au devenit ținte ale acestui război. Există însă scenariul kosovar și scenariul vietnamez, care oricând sunt posibile. În Kosovo, americanii credeau că în 3 zile rezolvă situația. Bombardamentele au durat 76 de zile.

Există Vietnamul, însă, ca precedent, care este terifiant. În 1965, americanii controlau spațiul aerian și bombardaseră Vietnamul de Nord, aproape tot ce era important din perspectivă militară pentru ei. A intervenit însă ceea ce specialiștii numesc escaladarea pe orizontală. Escaladarea pe orizontală este cea mai periculoasă pentru cel care intervine cu avioane puternice și care crede că poate câștiga un război din aer cu rachete sau cu bombe. Escaladarea pe orizontală, care a început și în zona Golfului, în sensul că de la început am observat cum Iranul nu s-a mărginit doar la replici împotriva Israelului și Statelor Unite, ci și cu lovituri împotriva tuturor țărilor din Golf, mulți dintre acești actori regionali fiind aliați”, a declarat fostul ministru de Externe.

Un scenariu de „coșmar” pentru Trump

Îmtrebat dacă Trump s-a grăbit cu această operațiune împotriva Iranului, Emil Hurezeanu a răspuns:

„Donald Trump este într-o poziție foarte sensibilă și fragilă acum, pentru că are câteva posibilități: să câștige repede acest război, să nu-l câștige și operațiunea militară să continuie indefinit, fără o finalitate, să nu se schimbe regimul, societatea iraniană să balanseze spre o altă atitudine, care nu este atitudinea antiteocratică, ci o atitudine de reziliență națională. Ăsta e un eșec, ăsta e un coșmar pentru întreaga lume”, spune el.

„Cred că planurile există în continuare, se vorbește mai puțin despre ele. Cred că au existat planuri făcute înainte și de israelieni, și de americani și că hotărârea lui Trump a venit în urma acestei, cum să spun, largi operațiuni de analiză, pentru că un astfel de război, cu mobilizarea mai tuturor forțelor israeliene și americane, nu izbucnește din capriciul narcisist al unui singur personaj, fie el și președintele Statelor Unite”, adaugă el.

„Sunt sigur și sunt convins că există resurse în lumea americană, în Israel, și lumea americană, și lumea moderată musulmană și în Uniunea Europeană care să împiedice catastrofele inevitabile”, susține acesta.

„Intervenția în stradă a societății iraniene, așteptată de toată lumea”

Hurezeanu a explicat în ce moment s-ar putea discuta despre sfârșitul conflictului.

„Cert este că Strâmtoarea Ormuz nu va fi închisă prea multă vreme, pentru că mijloacele militare, mecanice, fizice ale Iranului sunt în scădere. Americanii și israelienii au bombardat încet și sigur, în etape, lansatoarele de rachete, depozitele, rachetele, comisariatele de poliție unde stăteau unitățile militare ale gărzilor, dar și ale poliției care terorizează societatea iraniană. Și acum câteva zile au bombardat cele patru mari depozite de petrol din nordul Teheranului. De fapt, sunt contradicții, sunt conflicte între armata clasică iraniană, care are vreo 400-500.000 de oameni și Gardienii Revoluției, care au în jur de 250-300.000 de oameni.

Gărzile sunt foarte antrenate, sunt puternic ideologizate și locuiau în aceste cazări cu familii cu tot. Bombardarea cazărmilor și a comisariatelor, așa cum s-a observat, îi fac pe acești gardieni ai revoluției să se împrăște în societate. Acolo se vor întâlni cu victimele lor, cu rudele victimelor. E foarte greu să-și păstreze concurența și, cum să spun, unitatea de acțiune împotriva societății.

Societatea iraniană va putea să ajungă la un punct de inflexiune în care incapacitatea militară a gărzilor și lichidarea mijloacelor de apărare ale Statului Islamic să facă posibilă intervenția în stradă a societății, așa cum așteaptă toată lumea. În acel moment putem discuta despre sfârșitul conflictului. Mai există însă un pericol: prelungirea prin escaladarea pe orizontală avantajează de fiecare dată factorul politic. Factorii militari nu mai sunt atât de relevanți. S-a întâmplat în Vietnam”, a declarat fostul șef al diplomației române.

A 15-a zi de război în Iran

După 15 zile de când SUA şi Israelul au lansat atacuri la scară largă împotriva Iranului, regimul de la Teheran continuă să riposteze, sporind presiunea asupra Washingtonului, a aliaţilor săi şi a economiei globale.

Armata americană va desfăşura trupe ale Corpului puşcaşilor marini şi nave suplimentare în Orientul Mijlociu, potrivit unor oficiali americani, citați de ABC News. Circa 2.500 de puşcaşi marini şi alte trei nave au pornit spre regiune, scrie și New York Times.

Între timp, Mohammad Akbarzadeh, adjunct politic al comandantului forţelor navale din cadrul Corpului Gardienilor Revoluţiei, a declarat că afirmaţiile SUA potrivit cărora marina iraniană ar fi fost distrusă sunt contrazise de evoluţiile situaţiei din regiune.

„Statele Unite susţin că forţele navale iraniene au fost distruse. Atunci trebuie să ne punem întrebarea: de ce Strâmtoarea Ormuz este încă închisă şi de ce niciun petrolier nu poate trece prin ea?”, a declarat Akbarzadeh, potrivit agenţiei de presă oficiale Irna.

Gardienii Revoluţiei menţin o blocadă aproape totală în strâmtoarea Ormuz, cale nevigabilă îngustă, cu o lăţime de 55 km între Iran şi Oman, crucială pentru transportul global de petrol.

Editor : C.L.B.