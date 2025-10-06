Live TV

Ar putea blocajul guvernului SUA să afecteze livrările de arme către Ucraina? Ce răspunde Zelenski

Data publicării:
razboi ucraina (2)
Sursă foto: Facebook General Staff of the Armed Forces of Ukraine
Din articol
Ucraina ar putea primi rachete Tomahawk de la SUA 

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, întrebat dacă blocajul guvernamental din SUA reprezintă o amenințare pentru Ucraina, că americanii nu au oprit livrările de armament către Kiev. Declarația a fost făcută în cadrul unei conferințe de presă comune cu prim-ministrul olandez Dick Schoof, relatează agenția de presă RBC-Ukraine

De la 1 octombrie, SUA se confruntă cu prima închidere a guvernului federal din ultimii aproape șapte ani, după ce republicanii și democrații nu au reușit să ajungă la un acord privind bugetul pentru noul an fiscal. Din cauza blocajului, sunt posibile concedieri în masă ale funcționarilor publici, în timp ce programele neesențiale au fost suspendate sau limitate.

În acest context, au circulat zvonuri despre o posibilă suspendare a livrărilor de arme americane către Ucraina, precum și a altor forme de sprijin din partea Washingtonului.

Întrebat dacă blocajul guvernamental din SUA reprezintă o amenințare pentru livrările de arme către Kiev, Zelenski a spus că Ucraina primește în prezent arme americane în cadrul programului PURL (Lista cerinţelor prioritare ale Ucrainei).

„Primim aprovizionări. Americanii nu au blocat nimic. Știu că au apărut în presă informații despre închidere și unele provocări. Nu au blocat livrările către Ucraina. Acest lucru este important”, a subliniat președintele ucrainean.

El a dat asigurări că Ucraina achiziționează armele necesare de la Statele Unite în cadrul programului PURL, care prevede finanțarea pachetelor de arme de către țările UE.

Zelenski a afirmat că Ucraina cumpără în special din SUA rachete necesare pentru apărarea aeriană, inclusiv sisteme Patriot și NASAMS.

El a enumerat, de asemenea, statele care contribuie cel mai mult la finanțarea armamentului pentru Ucraina.

„Există țări foarte responsabile care înțeleg costul acestei apărări și costul vieții în Ucraina în timpul iernii. În primul rând, Olanda, Germania, Canada, Suedia, Danemarca și Norvegia — acestea sunt principalele contribuții care au fost făcute. Acestea sunt principalele țări care au furnizat fonduri pentru programul prin care cumpărăm articole rare disponibile numai în SUA”, a spus acesta.

Statele baltice sprijină, de asemenea, Ucraina în finanțarea aprovizionării cu arme, la fel și alte câteva țări europene. Cu toate acestea, contribuțiile lor sunt mai mici în comparație cu ale aliaților menționați mai sus, mai spune Zelenski.

Ucraina ar putea primi rachete Tomahawk de la SUA 

Anterior, Zelenski a declarat că Ucraina ar putea primi noi ajutoare din partea Statelor Unite în ceea ce privește atacurile cu rază lungă de acțiune.

Presa a relatat anterior că, în timpul întâlnirii sale cu președintele american Donald Trump la New York, Zelenski a solicitat furnizarea de rachete Tomahawk către forțele armate ucrainene.

Între timp, vicepreședintele SUA, JD Vance, a declarat că Washingtonul discută furnizarea unor astfel de arme Ucrainei, dar decizia finală trebuie luată de președintele Donald Trump.

Kremlinul a reacționat, de asemenea, la posibila livrare de rachete Tomahawk Ucrainei. Liderul rus Vladimir Putin l-a amenințat pe Trump cu deteriorarea tendințelor pozitive în relații dacă se întâmplă acest lucru.

„Am spus deja că acest lucru va duce la distrugerea tendințelor pozitive din relația cu Statele Unite. Așa văd eu situația. Nu va depinde doar de noi sau de mine cum vor decurge lucrurile”, a declarat liderul de la Kremlin.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
curenti oceanici
1
Un sistem masiv de curenți oceanici se comportă extrem de ciudat, iar cercetătorii cred...
doi barbati stau fata in fata la un birou pe care se afla un laptop si documente
2
Noile calități pe care le caută angajatorii în CV-urile candidaților. Vor fi mai...
NDQwJmhhc2g9Y2JlZmU4Y2I0ODhlMWM3N2QwZTE5NDA1ZDUwZWQxZDM=.thumb
3
Digitalizarea, omorâtă de birocrație. Problemele cu care s-a confruntat un explorator cu...
sorin oprescu
4
Motivul pentru care Grecia a acceptat să-l rețină din nou pe Sorin Oprescu. Ministerul...
Screenshot 2025-10-03 001520
5
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă...
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Digi Sport
Gigi Becali s-a legat de mașina finului Mirel Rădoi după FCSB - Universitatea Craiova: "N-ai voie"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan.
Cine sunt oamenii care îl consiliază pe Nicușor Dan în domenii-cheie...
Noi date în cazul celor 7 copii uciși de bacteria din spitalul din...
Banner cu cartea lui Nicolae Ciucă "Un ostaș în slujba țării" pe un câmp în apropierea Autostrăzii A2 // Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
În ce stadiu se află dosarul DNA legat de panourile publicitare prin...
dmitri-medvedev-profimedia
Nou derapaj al lui Medvedev: Europa trebuie să simtă pericolul...
Ultimele știri
Legea Majoratului Digital a trecut de Senat: Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților
Măsura luată de Danemarca împotriva flotei fantomă ruse. „Trebuie să oprim maşina de război a lui Putin”
Șeful CJ Iași anunţă noi demiteri la Spitalul „Sf Maria”, urmând ca postul de manager să fie scos la concurs
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
drona in zbor
Kelemen Hunor, despre provocările Rusiei în România: „Ne testează capacitatea de apărare şi vrea să polarizeze societatea”
sumî
Armata lui Putin a bombardat un centru prenatal din Sumî. În clădire se aflau 166 de persoane
prvda
Fostul șef al celui mai mare ziar din URSS a murit după ce a căzut de la fereastra unui bloc
Angela Merkel ține un discurs la Bruxelles
Angela Merkel acuză Polonia și statele baltice pentru începerea războiului din Ucraina
Dmitri Medvedev.
Teoriile halucinante ale lui Medvedev privind dronele care au perturbat spațiul aerian din Europa: Cârtițele noastre așteaptă o comandă
Partenerii noștri
Pe Roz
Luna plină în Berbec aduce schimbări importante și momente de cotitură. Care sunt nativii care vor avea de...
Cancan
Atenție, elevi! Autoritățile închid școlile în acest județ din cauza condițiilor meteo: 'Rămâneți în locuințe'
Fanatik.ro
Cum s-au îmbrăcat Sorana Cîrstea și Emma Răducanu la petrecerea jucătoarelor din Wuhan. Imagini neașteptate
editiadedimineata.ro
Bianca Mei-Roșu a obținut medalia de bronz la tenis de masă
Fanatik.ro
Fostul fotbalist al lui FC U Craiova riscă să rămână paralizat după o accidentare șocantă! Reacția lui Adrian...
Adevărul
Jocul periculos al lui Putin, descifrat de un fost spion britanic. „În timp ce noi ne uităm spre cer...
Playtech
Ce pensie ia un pilot militar în România. Cât crește suma în funcție de orele de zbor și riscurile meseriei
Digi FM
Monica Bîrlădeanu, mesaj emoționant la un an de la nunta cu Valeriu Gheorghiță: „I-aș spune «DA» din nou, în...
Digi Sport
Marele Vieri s-a convins de Chivu și a spus-o în direct: "Nu-mi retrag cuvintele!"
Pro FM
Taylor Swift dezvăluie despre ce a vorbit cu Ed Sheeran la nunta prietenei lor, Selena Gomez: E un fel de...
Film Now
Taylor Swift dă lovitura și la box office-ul nord-american. „Niciun alt artist muzical nu e capabil de o...
Adevarul
Sorin Oprescu a fost adus la audieri în Grecia și a făcut primele declarații: „M-am dus să aștept un...
Newsweek
În ce județ trebuie să te naști pentru o pensie cu 1.300 lei mai mare? Grupele de muncă, rol decisiv
Digi FM
Prințul William s-a emoționat în timp ce vorbea despre bunicii lui, regina Elisabeta și prințul Philip...
Digi World
Cel mai bătrân bărbat din lume a împlinit 113 ani. Care sunt secretele longevității sale
Digi Animal World
Șapte jucării pe care să nu le cumperi niciodată câinelui tău: „Sunt extrem de periculoase”
Film Now
Ridley Scott spune că Hollywoodul se „îneacă în mediocritate”. Prea des filmele sunt „salvate” de efectele...
UTV
Carmen Grebenișan a devenit mamă! Influencerița a născut în apă un băiețel perfect sănătos