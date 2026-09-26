Arabia Saudită a interceptat drone şi o rachetă balistică lansate de rebelii Houthi spre Riad

Coaliţia militară condusă de Arabia Saudită a anunţat sâmbătă că două drone lansate de rebelii Houthi din Yemen spre Riad au fost interceptate. De asemenea, a fost interceptată şi o rachetă balistică lansată asupra unui oraş din sudul regatului.

„Sistemele de apărare aeriană au interceptat şi distrus două drone lansate de miliţia teroristă Houthi în direcţia regiunii Riad”, a declarat purtătorul de cuvânt al coaliţiei pe X, potrivit AFP, preluată de News.ro.

Acelaşi purtător de cuvânt a anunţat şi interceptarea unei rachete balistice lansate spre Khamis Mushait, un oraş din sud-vestul Arabiei Saudite care găzduieşte o importantă bază aeriană.

Rebelii Houthi au confirmat că au atacat regatul.

„În pofida forţei, amplorii şi impactului operaţiunii, forţele noastre armate o consideră doar o repetiţie la scară redusă în vederea unei escaladări de mare amploare”, a scris pe X Hezam Alasad, membru al biroului politic al mişcării.

Editor : B.P.