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Arabia Saudită a refuzat cererile Israelului de a trimite avioane pentru pasagerii zborului Flydubai aterizat de urgență

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Flydubai flight from Dubai to Tel Aviv lands at Ben Gurion Airport after Saudi Arabia diversion
Foto: Profimedia Images
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Arabia Saudită, care nu întreţine relaţii diplomatice oficiale cu Israelul, a respins mai multe cereri israeliene de a trimite avioane pentru repatrierea pasagerilor unui zbor al Flydubai redirecţionat, a declarat joi pentru AFP o sursă saudită apropiată de dosar.

„Ei au cerut să trimită avioane militare, două sau trei, direct pe aeroportul din Tabuk”, a declarat această sursă pentru AFP, citată de Agerpres. „Acest lucru a fost refuzat. (...) Au cerut apoi să trimită un avion comercial. Acest lucru a fost de asemenea refuzat”, a adăugat ea.

Sursa a precizat că discuţiile au avut loc prin intermediul Emiratelor Arabe Unite şi nu direct cu Israelul.

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Aceste declaraţii intervin a doua zi după aterizarea de urgenţă în Arabia Saudită a unui zbor Flydubai cu destinaţia Tel Aviv, după „o tentativă de atentat jihadist”, potrivit Israelului.

Potrivit aceleiaşi surse, regatul nu a făcut decât să-şi îndeplinească „obligaţiile internaţionale” primind pasagerii, independent de naţionalitatea lor. „Am fi acţionat în acelaşi mod, indiferent care ar fi fost naţionalitatea pasagerilor Flydubai”, a precizat sursa în cauză.

Niciun zbor direct nu este de obicei autorizat între Israel şi Arabia Saudită, chiar dacă regatul autorizează din 2022 avioanele care provin sau care au destinaţia Israel să îi traverseze spaţiul aerian.

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Arabia Saudită a început în 2020 negocieri în vederea unei apropieri de Israel, dar prima economie din lumea arabă, pe teritoriul căreia se află cele mai sfinte locuri ale islamului, a suspendat discuţiile după începutul războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul sângeros al mişcării palestiniene Hamas pe teritoriul Israelului de la 7 octombrie 2023.

De atunci, Riadul repetă faptul că orice recunoaştere a statului Israel este condiţionată de un proces credibil şi ireversibil pentru crearea unui stat palestinian.

Editor : Ana Petrescu

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