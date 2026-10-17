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Arabia Saudită anunţă interceptarea unor drone deasupra Riadului şi a altor regiuni

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Arabia Saudită a anunţat sâmbătă interceptarea a patru drone deasupra regiunii Riad. Foto: Profimedia
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Arabia Saudită a anunţat sâmbătă interceptarea a patru drone deasupra regiunii Riad şi a altor zone ale regatului, aflată de la începutul lunii octombrie sub tirul cvasicotidiene ale miliţiilor houthi pro-iraniene din Yemen, relatează AFP, citată de Agerpres.

„Interceptarea şi distrugerea a patru drone au avut loc în ultimele ore deasupra regiunilor Riad, a estului şi a sudului” ţării, a scris pe X purtătorul de cuvânt al coaliţiei conduse de Arabia Saudită, generalul Turki al-Malki.

După ani de acalmie, confruntările au fost reluate în iulie în Yemen, unde Riadul sprijină militar forţele guvernamentale în faţa rebelilor houthi care efectuează lovituri asupra regatului, vizându-i în special aeroporturile şi infrastructurile petroliere.

Coaliţia condusă de regatul saudit a anunţat vineri interceptări de rachete şi drone, în special deasupra capitalei.

Iar sâmbăta trecută, o lovitură houthi asupra aeroportului din Riad făcuse 13 morţi.

Pe teritoriul yemenit, nouă civili au fost ucişi sâmbătă în lovituri saudite, ridicând bilanţul în ultimele 24 de ore la 12 morţi, după moartea a trei copii în cursul nopţii, a relatat agenţia de presă afiliată houthi.

Editor : Liviu Cojan

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