Live TV

Arabia Saudită ar putea dezvolta propriile arme nucleare, cred serviciile de informații americane (WP)

Data publicării:
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite
Prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman. Foto: Profimedia
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Arabia Saudită ar putea dezvolta propriile arme nucleare, în condițiile în care acest lucru nu îi este interzis prin acordul nuclear civil semnat cu Administrația Trump. Analiza aparține serviciilor secrete americane, care au transmis informații Congresului, potrivit The Washington Post.

Potrivit informațiilor transmise Congresului, acordul ar putea permite companiilor americane să dezvolte proiecte de energie nucleară în valoare de milioane de dolari în Arabia Saudită. Criticii acordului se tem că acesta ar putea crea oportunități pentru dezvoltarea unor arme nucleare și ar putea declanșa o cursă a înarmării în Orientul Mijlociu.

Departamentul de Stat a declarat pentru The Washington Post că SUA „nu sprijină și nu ar sprijini programul saudit de arme nucleare”.

Unul dintre principalele puncte de îngrijorare este posibilitatea ca Arabia Saudită să îmbogățească uraniu până la aproape 20%. Îmbogățirea uraniului este folosit în scopuri civile pentru producerea energiei nucleare, dar un nivel mai ridicat de îmbogățire poate crește și posibilitatea folosirii în scopuri militare.

Administrația Trump a anunțat după încheierea acordului în iulie că acesta va contribui la securitatea SUA și a regiunii. Washingtonul susține că acordul va asigura respectarea unor standarde ridicate de siguranță nucleară, securitate și neproliferare (reguli făcute să împiedice folosirea programului nuclear civil al Arabiei Saudite pentru dezvoltarea armelor nucleare) și va consolida poziția companiilor americane în domeniul tehnologiilor nucleare civile.

Tot mai mulți democrați critică însă acordul și susțin că Administrația Trump renunță la precedentele stabilite în acordurile nucleare anterioare și acceptă restricții mai puțin stricte pentru a răspunde cererilor Arabiei Saudite.

Congresul SUA analizează în prezent acordul într-o perioadă de 90 de zile. Parlamentarii pot adopta o lege care să blocheze acordul dacă obțin suficient sprijin.

Potrivit surselor citate în documentele transmise, Congresul Departamentului de Stat a contribuit la pregătirea documentelor secrete în luna august. Sursele susțin că Departamentul de Stat are mai multă încredere în măsurile de protecție prevăzute de acord și în garanțiile oferite de guvernul saudit.

Washingtonul speră că dezvoltarea cooperării nucleare va consolida relațiile dintre SUA și Arabia Saudită și va împiedica Riyadhul să își extindă cooperarea cu Rusia și China.

Guvernul saudit nu a oferit încă un răspuns. Totuși, cabinetul saudit a transmis anterior declarațiile ministrului Energiei, Abdulaziz bin Salman, potrivit cărora programul nuclear va fi “pașnic” și se va dezvolta “cu cel mai înalt nivel de responsabilitate și transparență”.

Editor : M.C

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu miruta
1
Reacția lui Radu Miruță, după ce a stat o oră în trafic pe Valea Oltului: „Patru oameni...
Captură de site cu articolul care ulterior a fost șters. Foto NEXTA X
2
Agenția rusă de stat RIA Novosti a publicat numele viitorului stat care ar urma să fie...
30th Annual Economist Government Roundtable in Athens
3
WSJ: Ambasadoarea SUA în Grecia a declarat la o cină, înainte de căderea Guvernului...
Pensie minimă 2026. Inquam Photos Octav Ganea
4
Care este pensia minimă în 2026 dacă ai cotizat 15 ani. De ce suma primită poate fi...
Siegfried Muresan, bolojan, fritz, tanczos barna la masa in birou
5
Cum arată Guvernul propus de Siegfried Mureșan. Lista nominalizărilor PNL-USR-UDMR și...
Suedezii au rămas "mască" și anunță intervenția UEFA, după meciul cu România! "De mult nu s-a mai văzut"
Digi Sport
Suedezii au rămas "mască" și anunță intervenția UEFA, după meciul cu România! "De mult nu s-a mai văzut"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Shallow depth of field (selective focus) details with a man holding a fuel pump dripping with gasoline in a gas station.
Ce ar însemna pentru țările europene o interdicție a exporturilor de motorină din SUA
US Capitol Dome Congress House of Representatives US Senate Washington DC
Mai mulți senatori americani îl îndeamnă pe Trump să retragă invitația adresată lui Putin la summitul G20
US Supreme Court building, Washington DC, USA
Curtea Supremă din SUA permite Administrației să verifice cetățenia alegătorilor printr-o bază federală de date
US airstrikes on Yemen
Arabia Saudită a interceptat drone şi o rachetă balistică lansate de rebelii Houthi spre Riad
kirk dezbate
Un nou raport arată că la Universitatea din Utah, unde a fost asasinat Charlie Kirk, erau deficiențe de securitate
Recomandările redacţiei
B-1B Bombers at RAF Fairford, Gloucestershire, Operation Epic Fury
Baza aeriană americană Fairford din Anglia, sub supraveghere maximă...
Depozit gaze naturale
Comisarul pentru Energie cere statelor UE să ia în calcul reducerea...
lavrov wadephul
Ce au discutat în spatele ușilor închise ministrul german de Externe...
animale crescute pt blana
Un proiect de lege AUR care prevede păstrarea fermelor în care sunt...
Ultimele știri
Obiectul 1335 de sub Muntele Apocalipsei. Rușii reînvie un sistem de răspuns nuclear automatizat din timpul Războiului Rece
Trump, o nouă ieșire nervoasă la adresa unei jurnaliste incomode: „Taci”
Cum a fost destructurată cea mai mare rețea de contrabandă cu telefoane din Marea Britanie
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
4 zodii lasă în urmă o perioadă grea care le-a pus la încercare timp de opt ani. Începe un capitol complet...
Cancan
Unde s-a angajat Monica Gabor, după ce și-a falimentat toate afacerile din SUA. E de nerecunoscut!
Fanatik.ro
Laurențiu Reghecampf și FCSB scapă de scandalul de 1 milion de euro: Esperance Tunis ar semna rezilierea...
editiadedimineata.ro
Instanța obligă Casa Albă să redea accesul jurnaliștilor. Presa, refuzată la dineul cu Xi
Fanatik.ro
Gică Hagi, trei decizii controversate în înfrângerea României cu Suedia: Băluță, Stanciu și Ianis Hagi
Adevărul
Prețul motorinei a crescut cu aproape 3 lei pe litru. Cât a ajuns să coste un plin și cât ar putea costa în...
Playtech
Șoferii vor fi opriți pe anumite drumuri din România în această toamnă. De ce îi oprește Poliția și ce vor fi...
Digi FM
Și-a luat cei trei copii și s-a mutat în Tenerife, dar visul a durat doar două luni. De ce s-a întors...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A murit la doar 26 de ani. Ultimele sale secunde în ring. ATENȚIE Imagini cu puternic impact emoțional
Pro FM
Enrique Iglesias și Anna Kournikova locuiesc în „buncărul miliardarilor”. Cum arată locul în care își cresc...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Sharon Stone desființează Sliver, filmul în care a jucat cu Billy Baldwin. Dialogul care a dezgustat-o...
Adevarul
Panouri fotovoltaice pe balcon sau pe bloc: cât costă, cât produc și când se amortizează investiția
Newsweek
Recalcularea pensiilor militare, după soldă și condițiile de muncă. Crește vârsta de pensionare PROIECT
Digi FM
Protest fără precedent în școlile din România! De ce merg elevii îmbrăcați în negru la ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce beneficii are ciocolata neagră, spre deosebire de cea cu lapte. O alegere mică, diferențe importante
Digi Animal World
Un bărbat a avut parte de șocul vieții când a mers noaptea la toaletă. A aprins lumina și a văzut cum se...
Film Now
Franco Nero, dezvăluiri la 84 de ani. Cui îi datorează cariera de 60 de ani și sfatul legendar care i-a...
UTV
Adela Popescu și Radu Vâlcan au întors toate privirile la premiera filmului „3 zile în septembrie”. Cei doi...