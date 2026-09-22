Arabia Saudită cere intervenția SUA împotriva houthiților. Donald Trump: „Suntem în faza de luare a unei decizii”

Președintele Donald Trump a decis, cel puțin deocamdată, să nu ordone atacuri americane împotriva houthiților din Yemen, în pofida solicitărilor repetate ale Arabiei Saudite. Decizia vine într-un moment în care gruparea susținută de Iran a avansat de-a lungul coastei Mării Roșii și amenință rutele strategice pentru transportul de petrol și mărfuri. În același timp, Washingtonul are nevoie de cooperarea Riadului în conflictul cu Iranul, arată The New York Times.

De două săptămâni, întrebarea dacă să cedeze solicitărilor Arabiei Saudite și să ordone armatei americane să lovească ținte controlate de gruparea Houthi, susținută de Iran, în Yemen îl preocupă pe președintele Trump.

O decizie de a interveni ar putea deschide un alt front în războiul împotriva Iranului pe care administrația Trump l-a început, dar pe care nu a reușit să îl încheie, în timp ce conflictul provoacă șocuri pe piețele energetice și în economia mondială.

Președintele a ezitat săptămâni întregi în fața apelurilor Arabiei Saudite de a o ajuta în lupta împotriva grupării Houthi, care a profitat de instabilitatea din Orientul Mijlociu și și-a reluat ofensiva împotriva forțelor susținute de regat în această vară.

Însă lucrurile au ajuns la un punct critic joi. Prințul moștenitor Mohammed bin Salman, liderul de facto al Arabiei Saudite și un partener important al Washingtonului în conflictul cu Iranul, l-a sunat pe președinte pentru a-i cere din nou să intervină și să ajute la oprirea avansului rapid al grupării, potrivit unor oficiali americani.

Trump se întâlnise cu consilierii săi chiar cu o zi înainte și le spusese că nu era de acord cu atacurile. După discuția cu prințul moștenitor saudit, însă, și-ar fi schimbat poziția și ar fi cerut Pentagonului să se pregătească pentru atacuri aeriene împotriva houthiților.

Rebeli houthi, sărbătorind victoriile. Foto: Profimedia

Duminică, la prânz, președintele părea să-și fi schimbat din nou poziția. Nu vor avea loc atacuri aeriene americane împotriva houthiților - cel puțin nu pentru moment, potrivit unor oficiali ai administrației. Aceștia au vorbit sub protecția anonimatului, deoarece nu erau autorizați să discute despre planificarea militară. Reuters și alte publicații au relatat, de asemenea, că Trump a refuzat până acum solicitarea directă a lui Mohammed bin Salman pentru lovituri americane.

Biroul de presă al Casei Albe a refuzat să comenteze oficial deliberările lui Trump. Un înalt oficial al administrației s-a limitat să declare că „Statele Unite au un acord de apărare cu Arabia Saudită și ne vom apăra întotdeauna aliații”.

Potrivit unui înalt oficial al administrației, majoritatea membrilor cercului restrâns al președintelui erau fie profund sceptici, fie categoric împotriva unei implicări directe în lupta Arabiei Saudite împotriva houthiților, mai ales în condițiile presiunilor cu care se confruntă armata americană în războiul cu Iranul.

Decizia lui Trump de a renunța la, sau cel puțin de a amâna, lovirea țintelor houthi a venit într-un moment în care comandanții aprobaseră listele de ținte, iar trupele încărcau bombe în avioanele de luptă americane selectate pentru misiuni. Potrivit unor persoane informate cu privire la operațiune, atacurile erau pe punctul de a începe.

Într-o convorbire telefonică cu Fox News duminică dimineață, președintele i-a spus reporterului Trey Yingst că se află în „faza de luare a unei decizii” cu privire la ceea ce trebuie făcut în contextul războiului mai amplu cu Iranul.

În ceea ce privește gruparea Houthi, Trump a afirmat că Statele Unite se află în comunicare constantă cu aceasta și a susținut că, până în prezent, houthiții au fost de acord să nu lupte împotriva Statelor Unite, a relatat Yingst. Declarația lui Trump privind menținerea comunicării cu houthiții și faptul că aceștia nu intenționează să atace navele americane a fost relatată și de alte surse.

Susținători ai rebelilor Houthi, la o manifestație în Yemen. Foto: Profimedia Images

Aceste oscilații reflectă dilema în care se află acum președintele: Trump are dreptate atunci când spune că houthiții s-au abținut să atace navele americane. Însă gruparea a atacat Arabia Saudită, creând o problemă pentru președintele american.

Unii oficiali militari americani au susținut că Statele Unite au nevoie de ajutorul regatului în războiul cu Iranul, iar oficialii saudiți au arătat că sunt dispuși să își folosească influența de care dispun în absența unei cooperări americane.

De exemplu, în luna mai, Arabia Saudită a blocat efectiv planul administrației Trump de a folosi armata americană pentru a escorta petrolierele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz, refuzând Statelor Unite accesul la spațiul său aerian și la bazele aeriene americane din țară.

În prezent, Washingtonul încearcă să mențină sprijinul Riadului fără să fie atras într-o nouă operațiune militară de amploare în Yemen. Administrația a transmis că dorește ca partenerii regionali să preia conducerea în gestionarea problemelor de securitate din regiune.

Dacă Statele Unite s-ar alătura eforturilor saudite, acest lucru s-ar putea întâmpla în paralel cu o nouă ofensivă terestră planificată de trupele guvernamentale yemenite, au declarat oficialii. Aceste forțe s-au dovedit însă ineficiente în confruntările cu houthiții.

Într-un nou clasament personal, Donald Trump se autodeclară liderul președinților americani, lăsându-i pe Biden și Obama la coada listei. Foto: Profimedia

Houthiții se luptă din 2014 cu guvernul yemenit recunoscut la nivel internațional, care este susținut de Arabia Saudită. Violențele s-au atenuat după intrarea în vigoare a unui armistițiu în 2022, dar gruparea s-a implicat ulterior în conflictul regional în extindere și, în această vară, și-a intensificat confruntarea cu Arabia Saudită.

Gruparea a impus restricții transportului maritim saudit în Marea Roșie și a atacat ținte și infrastructură din Arabia Saudită. În ultimele zile, houthiții au lansat atacuri cu rachete și drone asupra Arabiei Saudite, inclusiv în apropierea capitalei Riyadh, în timp ce au continuat să avanseze în Yemen.

Pe fondul luptelor, gruparea Houthi a capturat zone strategice în apropierea strâmtorii Bab al-Mandab - un punct de trecere major la intrarea în Marea Roșie — amenințând să destabilizeze piețele energetice globale, deja afectate de războiul dintre Statele Unite, Israel și Iran.

Avansul houthiților de-a lungul coastei Mării Roșii a sporit temerile privind siguranța transporturilor comerciale. Bab al-Mandab este o rută strategică pentru transportul de mărfuri și energie între Marea Roșie și Oceanul Indian, iar perturbarea traficului prin această zonă poate afecta prețurile și rutele maritime la nivel mondial.

Un petrolier în portul Ras al-Khair, situat la aproximativ 185 de kilometri nord de Dammam, în provincia estică a Arabiei Saudite, cu vedere spre Golf. Foto: Profimedia

Diplomați și comandanți americani actuali și foști, care au servit în Orientul Mijlociu, și-au exprimat scepticismul cu privire la faptul că o campanie limitată de bombardamente americane i-ar determina pe houthiți - care au rezistat aproape opt săptămâni de bombardamente americane în timpul campaniei precedente - să negocieze și să renunțe la cererile lor cele mai intransigente.

Oficialii și-au exprimat, de asemenea, îndoieli cu privire la eficiența sprijinirii unei forțe yemenite disfuncționale, care s-a destrămat la primul contact major cu houthiții în ultimele săptămâni.

„Coaliția anti-Houthi este, de fapt, un fel de Frankenstein alcătuit din toate grupările rămase în Yemen care nu sunt Houthi”, a declarat Gregory Johnsen, cercetător asociat la Institutul Statelor Arabe din Golful Persic din Washington, referindu-se la forța terestră yemenită pe care campania aeriană ar trebui să o susțină.

„Grupările yemenite disparate au obiective extrem de diferite și, în unele cazuri, diametral opuse în ceea ce privește ceea ce doresc în Yemen, așa că petrec mai mult timp luptându-se între ele decât împotriva houthiștilor.”

Campania americană precedentă împotriva houthiților

În primăvara anului 2025, armata SUA a bombardat gruparea Houthi timp de peste 50 de zile pentru a restabili libertatea de navigație în Marea Roșie și pentru a opri atacurile grupării asupra navelor comerciale și ale marinei americane.

În timpul acelei campanii, Comandamentul Central al SUA a lovit peste 1.000 de ținte, inclusiv sisteme radar, sisteme de apărare aeriană, baze de rachete balistice, zone de lansare a dronelor și un centru de producție a dronelor din apropierea orașului Sanaa, capitala Yemenului.

Houthiții au ripostat și au doborât mai multe drone americane, continuând să tragă asupra navelor militare din Marea Roșie, inclusiv asupra unui portavion american.

Un banner pe care era reprezentat președintele SUA, Donald Trump, și care conținea diverse mesaje a fost afișat în fața rachetelor balistice „Zolfaghar” și „Zolghadr” expuse în Piața Azadi din Teheran, capitala Iranului. Foto: Profimedia

Atacurile SUA au consumat arme și muniții în valoare de aproximativ 1 miliard de dolari numai în prima lună. În timpul campaniei, două avioane F/A-18 Super Hornet, în valoare de aproximativ 67 de milioane de dolari fiecare și însărcinate cu efectuarea de atacuri împotriva houthiților, au căzut accidental în mare de pe un portavion american.

La mai puțin de două luni de la începerea acelei campanii, Trump a anunțat brusc un armistițiu cu houthiții, afirmând că aceștia „ne-au dat cuvântul că nu vor mai trage asupra navelor, iar noi respectăm acest angajament”.

Houthiții au încetat să mai tragă asupra navelor americane. Situația s-ar putea schimba însă dacă Statele Unite ar relua o campanie aeriană, a avertizat un oficial.

Oficialul a atras atenția și asupra faptului că, având în vedere instabilitatea din Strâmtoarea Hormuz de la începutul războiului împotriva Iranului, lumea s-ar putea confrunta în curând cu noi perturbări ale rutelor de transport al petrolului și gazelor prin Strâmtoarea Bab al-Mandab.

De la încetarea focului de anul trecut, gruparea Houthi și-a reconstituit o mare parte din capacități și folosește chiar și inteligența artificială pentru a dezvolta și proiecta noi tipuri de rachete.

Oficiali actuali și foști oficiali americani au afirmat că înfrângerea grupării Houthi ar fi dificilă, chiar și cu sprijinul armatei americane acordat forțelor saudite.

Donald Trump. Foto: Profimedia

În același timp, Arabia Saudită caută sprijin și din partea altor parteneri. Pe fondul confruntărilor, regatul se confruntă cu diminuarea stocurilor de interceptori antirachetă și a solicitat ajutor militar mai multor state, inclusiv Franței, Marii Britanii, Pakistanului și Egiptului. Statele Unite continuă să ofere sprijin indirect, inclusiv prin cooperare în domeniul informațiilor, dar au evitat până acum intervenția militară directă împotriva houthiților.

Pentru administrația Trump, situația creează astfel un echilibru dificil. Arabia Saudită este un partener strategic al Washingtonului, dar implicarea directă în Yemen ar putea însemna deschiderea unui nou front într-un moment în care Statele Unite sunt deja implicate în conflictul cu Iranul.

În același timp, menținerea houthiților în afara unei confruntări directe cu Statele Unite îi oferă lui Trump posibilitatea de a evita, cel puțin temporar, extinderea războiului. Gruparea a transmis că nu intenționează să atace navele americane, iar oficiali americani și houthiți au purtat recent discuții indirecte prin intermediul Omanului pentru menținerea armistițiului din 2025.

Între timp, însă, avansul houthiților și atacurile asupra infrastructurii saudite mențin presiunea asupra administrației americane. Pentru Riad, problema este una de securitate directă, în timp ce pentru Washington este legată atât de protejarea rutelor comerciale și energetice, cât și de gestionarea conflictului mai amplu cu Iranul.

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Editor : C.A.