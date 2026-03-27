Arabia Saudită îndeamnă SUA să intensifice atacurile împotriva Iranului. MBS vede o „ocazie istorică” de a remodela Orientul Mijlociu

Crown Prince and Prime Minister Mohammed bin Salman Al Saud of Saudi Arabia visits the White House
Președintele Donald Trump organizează o cină în onoarea prințului moștenitor și prim-ministrului Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman Al Saud, marți, 18 noiembrie 2025, în Sala de Est a Casei Albe. Foto: Profimedia
Tensiunile istorice dintre Riad și Teheran

Arabia Saudită a îndemnat SUA să intensifice atacurile împotriva Iranului, a confirmat o sursă din serviciile de informații saudite, în timp ce țara analizează posibilitatea de a se alătura direct conflictului, scrie The Guardian.

Sursa saudită a confirmat informațiile publicate în New York Times, potrivit cărora liderul de facto al regatului, prințul moștenitor Mohammed bin Salman, l-a îndemnat pe Donald Trump să nu pună capăt războiului împotriva Iranului și că campania SUA-Israel reprezintă o „oportunitate istorică” de a remodela Orientul Mijlociu.

Sursa din serviciile de informații a declarat că Riadul nu solicita doar continuarea campaniei militare, ci și intensificarea acesteia. Trump a părut să confirme informația privind rolul prințului moștenitor, declarând marți jurnaliștilor: „Da, este un războinic. Luptă alături de noi.”

Până în prezent nu există rapoarte privind o implicare militară activă a Arabiei Saudite în războiul care durează de aproape patru săptămâni, dar un analist politic saudit a declarat că regatul ar fi probabil să facă acest pas dacă eforturile de pace conduse de Pakistan ar eșua.

„Ceea ce contează acum este decizia Iranului”, a spus Mohammed Alhamed, un analist geopolitic saudit. „Dacă Iranul se implică serios, mai există o cale de a limita escaladarea. Dacă respinge condițiile și își continuă atacurile, pragul pentru o acțiune saudită va fi depășit.”

Alhamed a adăugat că Arabia Saudită „nu reacționează impulsiv”. „Își calibrează răspunsul și se pregătește pentru un scenariu în care escaladarea, dacă va avea loc, va fi deliberată și decisivă”, a spus el, adăugând că Riadul „nu a insistat pentru război”.

„A încercat să evite să fie atrasă în conflict, păstrându-și totuși toate opțiunile deschise”, a spus el.

Arabia Saudită a fost ținta unor atacuri cu drone iraniene, ca parte a răspunsului Teheranului la atacul americano-israelian din 28 februarie. Un atac cu drone de acum o săptămână a lovit o rafinărie de petrol din Yanbu, pe coasta saudită a Mării Roșii.

Capacitatea Arabiei Saudite de a-și transporta exporturile de petrol prin conducte către Marea Roșie a însemnat că nu este la fel de vulnerabilă ca vecinii săi la tactica Iranului de a impune un blocaj aproape total asupra transporturilor de petroliere care părăsesc Golful prin strâmtoarea Hormuz. Atacul asupra Yanbu a semnalat un avertisment din partea Iranului că ar putea amenința și această linie de salvare economică.

Această amenințare s-ar multiplica dacă aliații Iranului din Yemen, mișcarea Houthi, s-ar alătura războiului cu propriul arsenal de rachete.

„Cred că Arabia Saudită își menține încă o neutralitate prudentă în războiul dintre Iran, Israel și SUA”, a declarat Hesham Alghannam, un expert saudit în domeniul apărării, pentru Agence France-Presse. Dar el a adăugat: „Dacă Houthi vor lovi obiective saudite, Riadul s-ar putea orienta către sprijinul defensiv al coaliției sau către represalii limitate.”

Tensiunile istorice dintre Riad și Teheran

Arabia Saudită și Iranul, care revendică roluri de lideri ai lumii islamice sunnite, respectiv șiite, sunt de mult timp rivali regionali. Conform unei telegrame a Departamentului de Stat american care a ajuns în presă, unchiul paternal al prințului moștenitor, regele Abdullah, a îndemnat armata americană în 2008 să „taie capul șarpelui”, o referire la regimul teocratic de la Teheran.

Khalid Aljabri, un comentator saudit exilat, a spus că în ultimii ani preferința regatului a fost o soluție negociată la impasul privind programele nucleare și de rachete ale Iranului.

Cu toate acestea, Trump și premierul israelian, Benjamin Netanyahu, au lansat atacul comun în mijlocul discuțiilor axate pe limitele nucleare.

„În acest scenariu, când războiul izbucnește oricum și escaladarea are loc oricum, un Iran parțial slăbit, un leu rănit, ar fi mai imprevizibil și mai periculos. Politica a fost să nu începi războiul, dar dacă îl începi, să duci treaba până la capăt”, a spus Aljabri, un cardiolog stabilit în SUA, care este fiul lui Saad Al Jabri, un fost șef de securitate saudit care a servit ca ofițer de legătură pentru informații cu Washingtonul până când a căzut în dizgrația prințului Mohammed în 2015.
Prințul moștenitor și-a consolidat puterea cultivând o relație strânsă cu Trump, dar acum va trebui să regândească dependența Arabiei Saudite de SUA în ceea ce privește securitatea sa, au susținut observatorii.

„MBS [Mohammed bin Salman] a pierdut pariul pe toate investițiile sale din ultimii ani”, a declarat Ellie Geranmayeh, cercetător principal în politici la Consiliul European pentru Relații Externe. „El a investit financiar în Trump, în familia lui Trump, în corporația sa și în Casa Albă, dar, în cele din urmă, opiniile sauditilor și ale întregului Golf au fost lăsate deoparte de dorințele lui Benjamin Netanyahu.”

Prințul Mohammed a început să-și recalibreze poziția după un atac cu rachete asupra unei instalații petroliere saudite în 2019, pe care Riadul l-a atribuit Iranului. SUA, sub prima președinție Trump, au oferit sprijin verbal, dar nu au întreprins represaliile pe care le cereau saudiții.

Patru ani mai târziu, Arabia Saudită a încercat o detentă prin semnarea unui acord surpriză cu Iranul pentru restabilirea relațiilor diplomatice reciproce, într-o înțelegere mediată de China.

„După ce SUA au refuzat să le vină în apărare, saudiții s-au orientat spre o apropiere de Iran, în speranța că acesta nu va ataca împotriva lor într-un conflict”, a spus Geranmayeh. „Acum că războiul a început și MBS a pierdut pariul că Iranul nu va riposta, se pare că el a îndemnat SUA să pună capăt amenințării iraniene odată pentru totdeauna. Așadar, Arabia Saudită se confruntă acum cu dilema dacă să se implice mai mult.”

Emiratele Arabe Unite au văzut cum exporturile lor de petrol au fost blocate complet și au cerut în mod deschis o înfrângere militară decisivă a Iranului. Ambasadorul EAU la Washington, Yousef Al Otaiba, a scris miercuri în Wall Street Journal: „Un simplu armistițiu nu este suficient. Avem nevoie de un rezultat concludent care să abordeze întreaga gamă de amenințări din partea Iranului.”

Arabia Saudită, având opțiunea de export prin Marea Roșie, are încă ceva de pierdut și nu a cerut în mod deschis intensificarea bombardamentelor. Participarea sa militară activă ar putea atrage un răspuns iranian mai dur, care să vizeze conductele sale de petrol din Marea Roșie, foarte probabil în colaborare cu houthiții.

„Odată ce bombele vor înceta să cadă, la Riad se va reflecta profund”, a spus Geranmayeh. „Nu este vorba de a îndepărta SUA, ci de a avea mai multe opțiuni.”

LIVE TEXT Război în Orientul Mijlociu, ziua 28. SUA și Iranul ar urma să se întâlnească în Pakistan. Ministru german: „S-au făcut pregătiri”

