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Arabia Saudită neagă că ar fi participat la o întâlnire cu Netanyahu în Emiratele Arabe Unite

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Benjamin Netanyahu.
Benjamin Netanyahu. Foto: Profimedia
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Un oficial saudit a negat că reprezentanţi ai Arabiei Saudite au fost prezenţi duminică la o întâlnire la Abu Dhabi între premierul israelian Benjamin Netanyahu şi preşedintele Emiratelor Arabe Unite (EAU), Mohamed bin Zayed Al-Nahyan, relatează miercuri AFP, potrivit Agerpres. 

Presa israeliană a relatat pe X că oficiali saudiţi au participat la o reuniune mai amplă după întâlnirea dintre premierul israelian şi preşedintele EAU, discuţiile fiind concentrate pe cooperarea în domeniul securităţii, Iranul, houthi din Yemen şi sistemele de apărare regionale.

„Nicio întâlnire oficială, nicio discuţie, absolut nimic. Poziţia noastră faţă de Israel rămâne neschimbată”, a declarat pentru AFP un oficial saudit.

Emiratele Arabe Unite sunt una dintre puţinele ţări arabe care menţin relaţii oficiale cu Israelul, după ce au semnat în 2020 Acordurile Abraham, în timpul primului mandat al preşedintelui american Donald Trump.

Arabia Saudită, pe de altă parte, condiţionează orice recunoaştere a Israelului de crearea unui stat palestinian.

Riadul a iniţiat discuţii care vizau normalizarea relaţiilor în 2023, dar s-a retras după începerea războiului din Fâşia Gaza, declanşat de atacul fără precedent al mişcării islamiste armate Hamas împotriva Israelului pe 7 octombrie.

Editor : C.L.B.

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