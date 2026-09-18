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Arabia Saudită nu va livra petrol Europei luna viitoare

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Un petrolier în portul Ras al-Khair, situat la aproximativ 185 de kilometri nord de Dammam, în provincia estică a Arabiei Saudite, cu vedere spre Golf.
Un petrolier în portul Ras al-Khair, situat la aproximativ 185 de kilometri nord de Dammam, în provincia estică a Arabiei Saudite, cu vedere spre Golf. Foto: Profimedia
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Arabia Saudită va suspenda livrările de țiței către rafinăriile europene luna viitoare, în urma atacurilor asupra conductelor sale Est și Vest, relatează Bloomberg.  Această decizie se aplică tuturor clienților europeni, precizează sursa citată.

Clienții europeni primesc, de obicei, țiței din Arabia Saudită în cadrul așa-numitelor contracte pe termen lung, care asigură un flux constant de aprovizionare în fiecare lună. Aceste livrări nu vor avea loc luna viitoare, au afirmat sursele, care au cerut să rămână anonime. 

Conducta Est-Vest a fost avariată de un atac cu drone și va fi în mare parte scoasă din funcțiune timp de câteva săptămâni. Conducta este deosebit de importantă deoarece ocolește Strâmtoarea Ormuz și transportă patru până la cinci procente din aprovizionarea zilnică mondială cu petrol.

Conform relatărilor din presa britanică din 15 septembrie, Arabia Saudită i-a acuzat pe militanții irakieni că se află în spatele atacurilor care au forțat-o să închidă conducta petrolieră Est-Vest care traversa deșertul pe 11 septembrie. Această conductă ajutase anterior Arabia Saudită să evite cele mai grave consecințe ale închiderii Strâmtorii Ormuz în ultimele șase luni.

Rafinăriile europene preiau de obicei țițeiul saudit din portul egiptean Sidi Kerir de la Marea Mediterană, care este conectat la Marea Roșie printr-o conductă.

Oprirea conductei a provocat o goană la aprovizionare din partea unor clienți ai Aramco. Compania poloneză Orlen SA a lansat peste zece licitații începând de vineri, într-o cursă pentru a-și asigura surse alternative de aprovizionare.

Țările europene membre ale OCDE au importat 577.000 de barili pe zi de țiței din Arabia Saudită în luna iunie, a indicat Agenția Internațională pentru Energie în Raportul lunar privind piața petrolului.

Editor : M.C

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