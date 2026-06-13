„Arată ca la Cernobîl. Devine din ce în ce mai periculos”: mărturii despre viața în cel mai bombardat cartier din Kiev

În Piața Lukianivska, în cel mai bombardat cartier din Kiev, literele albe de pe un restaurant McDonald’s intens frecventat s-au topit în urma incendiului care a cuprins un centru comercial din apropiere în timpul ultimului atac de amploare, din 24 mai. Înăuntru, însă, restaurantul este plin de lume – până când se declanșează alarma de raid aerian, determinând personalul și clienții să coboare pe scările rulante ale metroului de alături pentru a se adăposti adânc sub pământ. Ultima lovitură a provocat prăbușirea unei porțiuni din tavanul metroului și a umplut peroanele cu un nor de praf, relatează The Guardian.

Restaurantul McDonald’s a fost avariat de trei ori numai în acest an (un locuitor din Kiev glumește spunând că logo-ul cu arcadele aurii al lanțului a devenit un „simbol al rezistenței”). Pe hărțile termice care ilustrează frecvența raidurilor aeriene din Kiev, zona din jurul Pieței Lukianivska și zona mai extinsă a cartierului Shevchenkivskyi se remarcă prin concentrația de atacuri din ultimii patru ani.

Locuitorii din zonă spun că situația s-a înrăutățit și mai mult în ultimele luni. Într-un oraș mare și întins, unde urmele distrugerilor cauzate de război sunt ascunse, acest colț al Kievului pare mai degrabă o scenă dintr-o zonă mult mai apropiată de linia frontului.

Motivul aparent se află de cealaltă parte a străzii aglomerate, vizavi de intrarea în metrou: fațada lungă, roșie și spulberată a fabricii Artem, odinioară o fabrică de arme, acum în mare parte distrusă și parțial acoperită de o imensă pictură murală.

Totuși, recentele atacuri masive au lovit structuri civile. Un turn de sticlă care se înalță deasupra străzii ca prova unei nave a rămas fără multe dintre ferestrele sale. Două mașini arse stau lângă bordură. Holul de intrare al metroului, care a fost lovit de cinci ori, este acoperit cu scânduri pe suprafețe întinse, în timp ce trecătorii se opresc să privească clădirea carbonizată și devastată.

În afară de gară și restaurant, cea mai mare parte a activității din cartier se concentrează acum în jurul micului grup de tarabe cu flori și legume din piața care încă funcționează sub una dintre clădirile în ruine.

Anastasiia Prymak, în vârstă de 23 de ani, manager de produs, își bea cafeaua înainte de a pleca la serviciu. Ea locuiește într-unul dintre blocurile turn din apropiere. „M-am mutat la Kiev din Nikopol acum doi ani din cauza bombardamentelor constante de acolo. Acum, în ultimele luni, am avut parte de bombardamente masive și aici”, spune ea.

Mai întâi a avut loc un atac cu drone asupra acoperișului unui bloc de apartamente din apropiere, pe 28 aprilie. „Mi s-a părut că aud avioane. Apoi mi-am spus că nu pot fi avioane, din cauza războiului. Apoi m-am uitat afară și am văzut explozia de pe acoperiș”, povestește Prymak. „Am fost diagnosticat cu tulburare de anxietate severă. Am anxietate tot timpul, chiar și fără niciun motiv, și atacuri de panică”.

Ea deschide o poză pe telefonul ei care arată priveliștea de la fereastra apartamentului ei. Jos, o clădire arde, iar flăcările ies din ferestre ca niște jeturi.

„Luna trecută au avut loc niște atacuri aeriene de proporții. Iubitul meu m-a dus la adăpost și m-am rugat, deși nu cred în Dumnezeu. Acum îl implor pe iubitul meu să ne mutăm la Liov [în vestul Ucrainei]. Apoi, cartierul a fost lovit din nou acum câteva săptămâni. Asta s-a întâmplat chiar lângă clădirea mea”.

Prymak arată un videoclip cu clădiri distruse. „Le spun prietenilor că arată ca la Cernobîl. Aici devine din ce în ce mai periculos. Dorm ghemuită ca un embrion, de teamă să nu mă lovească o dronă sau o rachetă. Aș vrea să mor dintr-o singură lovitură. Nu vreau să-mi pierd vreun membru”.

Într-un război aerian de lungă durată și tot mai intens între Rusia și Ucraina, pagubele din acest singur cartier constituie un semnal de alarmă cu privire la direcția pe care o ia conflictul. Reprezentanții Kremlinului și Vladimir Putin au semnalat intenția Rusiei de a lansa atacuri mai puternice și „sistematice” împotriva aglomerărilor urbane din Ucraina.

Intensificarea amenințărilor rusești cu rachete împotriva Kievului și a altor orașe survine într-un moment în care Moscova încearcă să profite de penuria globală de sisteme de interceptare a rachetelor – în special în ceea ce privește sistemul Patriot –, agravată de războiul SUA - Israel împotriva Iranului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a străduit să obțină promisiuni privind furnizarea unui număr mai mare de rachete de interceptare, avertizând liderii Regatului Unit, Franței și Germaniei, în cadrul unei vizite la Londra duminică, cu privire la „necesitatea urgentă de a consolida” apărarea aeriană și capacitățile de lovire la distanță ale Ucrainei.

Așezată la taraba ei cu flori, Faina Polishchuk spune că, deși majoritatea comercianților s-au întors, clienții au dispărut. „E periculos”, spune ea. „După ultimul atac masiv din luna mai, majoritatea colegilor mei de aici plângeau și erau speriați și, la început, nu au vrut să se întoarcă câteva zile. Dar asta îmi asigură traiul”.

A văzut ultima explozie de la fereastra apartamentului ei. „Întreaga clădire se cutremura. M-am dus la adăpost și acolo era un tânăr care a venit și mi-a arătat pe telefonul lui ce se întâmpla. Mi-a spus că totul arde”.

Mai întâi, Faina spune că va rămâne indiferent ce s-ar întâmpla și se arată optimistă. „Nu mi-e frică”, spune ea, dar adaugă repede o precizare. „Dacă situația se înrăutățește, atunci mă voi duce la Vinnița [orașul ei natal]”.

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Editor : A.M.G.