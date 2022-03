Oamenii devin extrem de „inteligenți” când trebuie să raționeze în legătură cu ceva ce nu le convine. În schimb, își suspendă rațiunea în clipa în care ceva le convine. Exact acesta este mecanismul pe care se bazează cei care lansează știri false. „Învățați un lucru: să raționați în legătură cu ce vă place, cu ce vă convine” - este sfatul pe care gazetarul Cristian Tudor Popescu îl dă celor care l-au întrebat cum să se ferească de capcana fake news-urilor.

Fake news-ul e construit în așa fel, încât să înțepe în niște puncte plăcute o anumită categorie de public, cât mai largă, dacă se poate, a explicat Cristian Tudor Popescu în emisiunea „Cap limpede” de la Digi24.

„De pildă: Putin are cancer! Ați văzut: ecrane, chestii, analize - am văzut într-o seară, îi puneau fotografii și imagini din discursurile pe care le ținea, a venit un fiziognomist să-i analizeze ochii, facies-ul, să vedem ce boală are. Are cancer, domnule! Așa cum pe vremea lui Ceaușescu circula aia, că are cancer de prostată. Dar circula așa, ca o speranță: o să moară!

Ăsta, în primul rând, este un semn de lașitate: să vrei să se rezolve problema prin... ce? Cancerul e o chestiune de hazard, de loterie. Tu n-ai niciun fel de contribuție la treaba asta. S-o rezolve pronia cerească! Să-i dea un cancer! Este un soi de fugă de răspundere, de lașitate, să vrei să crezi în așa ceva. Uite că rezolvă cancerul, noi nu trebuie să mai facem nimic! Nu trebuie să-i ajutăm pe refugiații ucraineni, nu trebuie să trimitem materiale, armament chiar, în Ucraina. Nu trebuie să-i enervăm pe ruși, pentru că rezolvă cancerul! Multora le convine să audă așa ceva și atunci e prizat fake news-ul. Le-ar plăcea să scape așa! E comod, nu implică să mai faci tu ceva. Și atunci cred asta. Cred când li se spune că arăta nu știu cum, că e umflat la față etc”, a explicat CTP.

De ce prind fake news-urile? CTP: Hai să raționăm puțin!

„Ce am spus eu? Să raționați în legătură cu ce vă place! Pentru că dacă ceva nu vă place... Știți câți „Descarți”, câți „Pascali” și câți „Einstein” avem? Oamenii devin extrem de „inteligenți” când trebuie să raționeze în legătură cu ceva ce nu le convine. În schimb, își suspendă rațiunea în clipa în care ceva le convine, acceptă acel lucru fără să raționeze”, atrage atenția gazetarul.

„Păi, hai să raționăm puțin”, îndeamnă el. „Putin este, din ce am văzut eu, șeful de stat cu cea mai bună condiție fizică în clipa de față. Cu un trecut sportiv intens, face exerciții în fiecare zi, înoată, gimnastică. Nu fumează! Ba mai mult, interzice celor din jur să fumeze, chiar dintre cei apropiați. Nu bea! Are o viață extrem de ordonată din punctul ăsta de vedere, fără excese de vreun fel.

De asemenea, dacă ar fi avut cancer, să zicem că... Păi, Putin e controlat cred că o dată la trei luni, nu o dată la șase luni sau un an, ca președintele american. I se fac toate analizele și dacă ar fi avut un cancer, nu putea fi decât în stadiu incipent. Și în clipa de față, cine are potența financiară și de putere a lui Putin poate să rezolve orice cancer cu ce există în clipa de față în medicina mondială.

Vedeți acum cât de implauzibil este acest fake news, dacă stai să gândești asupra a ceva ce-ți place?

Deci, atâta spun: când auziți ceva ce vă convine, meditați puțin asupra acelui lucru”, a spus gazetarul.

El a oferit și un alt exemplu: „Este un imens fake news ce a făcut Putin vineri cu ieșirea sa pe stadionul Lujniki. Ce spune el? Acum, în Ucraina, fratele apără fratele de gloanțe, cu corpul lui. E o unitate cum n-am avut niciodată noi, rușii. Eu l-aș întreba doar atât: De unde știi, șefu'? De unde știi tu, mă? Unde stai tu? Stai în mijlocul stadionului cu zeci de metri de zonă de protecție în jurul tău, în țara ta, în Moscova ta, și vorbești de ce se întâmplă cu soldații, cu respirația soldaților acolo, în buza glonțului, în Ucraina! De unde știi tu, mă?” - a încheiat CTP.